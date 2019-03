Muž i ja smo imali prometnu, a on se nakon toga počeo gubiti

Poštovani Mevludine,

molim Vas da mi pomognete na bilo koji način. Znam da Vi to možete. Naime, radi se o mom suprugu. On je teško bolestan. Prošle godine imali smo dvije prometne nezgode. Nama nije ništa, ali morali smo auto voziti na otpad. Od tada se muž gubi. Nije svjestan da je auto na otpadu i da ga više neće vidjeti. On ga traži po cijele dane i govori da mu ga je netko ukrao. Ide na policiju i traži njihovu pomoć. Vozač koji je vozio šleper pobjegao je u nesreći i još danas ne znamo tko je osoba koja nas je udarila. Kakav će biti ishod svega toga? Hvala vam na odgovorima i savjetima.

šifra: očajna

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Vrlo ste temperamentna gospođa. Staloženi ste, direktni i otvoreni. Vidim da vam život nije bio lagan. Stalno ste na nekom raskrižju i idete iznova. Vidim da ste preživjeli traume, i vi i suprug. On još više jer je dosta sentimentalan i nesiguran, a i danas ima teške posljedice od nesreće. Uz adekvatne liječničke kontrole bit ćete bolje oboje, samo se držite uputa liječnika. Što se tiče suda i vozača, teško ćete ga pronaći. Institucije bi trebale više raditi na vašim i drugim slučajevima, no to, nažalost, nije tako. Bilo bi dobro da tražite ponovnu istragu i budete uporni. U iduće dvije godine vidim stabilizaciju kroz obitelj. Budite podrška svom suprugu. Sretno.

