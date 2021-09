- Volimo putovati, a kad odemo, imamo seks bilo gdje i svugdje. Moj muž voli skrovite vile u kojima možemo šetati goli i živjeti na najprirodniji način - ispričala je Britanka za The Sun.

Tijekom pandemije stvari su bile dosadne te su počeli razgovarati o tome da probaju seks u troje.

- Mislio je da bi bilo zabavno vidjeti me s drugim tipom. Bila sam spremna na bilo što, pa sam se složila. Naime, pitala sam prijatelja od brata, koji je slavio rođendan, uvijek mi se sviđao. Ima 39 godina i slobodan je - ispričala je anonimna Britanka.

- Naše su poruke isprva bile prijateljske, a onda su postale flert. Na kraju sam skupila hrabrosti i pitala ga jesam li mu se ikada svidjela. Potom sam ga pitala je li ikada imao trojac, rekao je da je to učinio jednom, tijekom studija, no da je voljan ponoviti to iskustvo - prisjetila se.

- Kad sam suprugu rekla za to, naljuto se na mene i prozvao me 'jeftinom droljom'. Na koncu sam se morala ispričati prijatelju i blokirati njegov kontakt. Suprug me natjerao da se osjećam užasno, no i dalje priča o tome da bismo mogli imati seks u troje, kao da se ništa nije dogodilo. No, više se ne usuđujem predlagati nekog - dodala je.