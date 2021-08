Muž i on 20 godina su u braku, on je često radio i zbog toga bio odsutan, dok se ona bavila odgojem djece. No, nedavno je otkrila da ju je suprug varao: Jedan od njegovih bivših suradnika otkrio joj je da je njen muž bio u vezi s istom ženom punih 15 godina, dakle gotovo cijelo vrijeme dok je trajao brak.

- Osjećam se kao idiot jer nikad nisam primijetila nikakve znakove, no kad sam ih počela tražiti, pronašla sam poruke i potvrdu i sjetila se prilika u kojima mi je suprug očito lagao. Suočila sam ga s tim, bio je patetičan i pokušao me uvjeriti da će ostaviti tu ženu. I djeca sve znaju i ne žele razgovarati s njim – piše savjetnici Daily Mirrora Coleen Nolan čitateljica, a prenosi Mirror.

Kaže da ne zna što da radi, jer cijeli život nije radila i boji se da ne razruši temelje svog doma, ali ne može se pomiriti s osjećajem da je cijeli njen brak bio laž.

- Ako preuzmete kontrolu nad svojim životom, gotovo odmah ćete se osjećati bolje. Kad ste dugo u braku, zastrašujuća je pomisao da odjednom ostanete sami, znam, i sama sam to prošla. Imala sam 50 godina kad mi je završio drugi brak i mogu vam obećati da i s druge strane ima života i sreće – odgovara Coleen čitateljici.

Kaže da ako i odluči napustiti brak, neće biti sama, je može računati na podršku djece, kao i drugih članova obitelji.

- Pokrenite taj kotač i počet ćete se osjećati samopouzdanije. Također, pri razvodu ćete dobiti pravičan dio imovine, pa ćete imati financijsku zaštitu. Razumijem da se osjećate glupo, lakovjerno i naivno, ali to je suprugova krivica. On je taj koji je razorio brak, jer nije pokazao poštovanje i lagao vam je 15 godina – kaže Coleen.

Savjetuje čitateljici da iskoristi svoju ljutnju kao poticaj da obnovi svoj život te da razmisli o savjetovanju s psihologom koji bi joj mogao pomoći da prebrodi osjećaje i pronađe put iz ove situacije.

- Koliko god da je istina to da je vaš suprug uništio brak, ne vjerujem da je cijela stvar bila lažna. Izvucite pozitivne strane, na primjer činjenicu da imate dvoje predivne djece. I budite sigurni da ljudi neće pokazati ništa osim simpatije i podrške prema vama – zaključuje savjetnica.