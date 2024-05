'Muž me nagovorio da imamo bebu, ali ja sam onda odlučila biti samohrana majka'

Gotovo 10 godina, suprug i ja živjeli smo dobrim životom. Nismo bili bogati, ali smo uvijek imali dovoljno i bilo nam je jako zabavno. On je Amerikanac i upoznali smo se tijekom njegovog radnog odmora u mojoj domovini, na Novom Zelandu. Odmah smo se zaljubili, u roku od 3 mjeseca živjeli smo zajedno, zaručeni i planirali svoju budućnost. Život je bio divan, priča majka Cat Jones.

Foto: Sergey Tinyakov

Odmah su odlučili da neće imati djecu.

- To mi je dobro leglo jer nikada nisam željela biti majka. Umjesto toga, slavili smo život svaki dan. To je značilo uživanje u jelu, piću, hobijima i izležavanje na plaži. Zajedno smo kupili i staru kuću, udomili nekoliko mačaka i vjenčali se - prisjetila se.

Odnos izgrađen na zabavi

Ali njezin život nije ispao kako je očekivala.

- Našla sam se u 37. godini s vizijom da ću do tada voditi uspješan posao, biti sretno u braku i putovati u slobodno vrijeme. Umjesto toga, postala sam samohrana majka dvogodišnjeg djeteta, razvedena, bez posla te sam se vratila živjeti u kuću roditelja, u kojoj sam odrasla. Toliko sam bila bez novca da sam morala pustiti strance da žive u kući koju smo kupili jer si nisam mogla priuštiti plaćanje režija ili hipoteke - napisala je.

Sve se to dogodilo jer ju je sada već bivši suprug uvjerio da rodi dijete.

- U to sam vrijeme znala da je to loša ideja, no nisam ga htjela odbiti. Naime, uvijek sam bila spremna na sve u životu, uživam u učenju novih vještina. Osjećala sam da ću majčinstvu pristupiti na isti način. Kad je predložio da imamo dijete, radila sam za sjajnu tvrtku s nevjerojatnim povlasticama i imala super život - izjavila je Cat.

On je radio noćnu smjenu u tvornici. Iako su plaća i napredovanje bili dobri, to nije bila budućnost kakvu je zamišljao. Ubrzo je suprug postao mračan i depresivan te se sjetio da bi ga usrećiti moglo - dijete. Na kraju je ona ipak pristala.

Ipak, imati dijete nije bio san koji je moj suprug očekivao

- Naša je kći rođena s tihim refluksom, što znači da joj se želučana kiselina diže u jednjak. Skoro pet mjeseci sam je spuštala samo da joj promijenim pelenu. Malo smo spavali i beba i ja, a suprug nije mogao izdržati. Postao je ogorčen i nemaran, odbijao je pomoći u bilo čemu i govorio mi da sam lijena - napisala je razočarana majka.

Znala je da su sreća i sigurnost djeteta najvažniji te je smatrala da ako to ne može biti s dva roditelja, može samo s njom sigurno.

- Zamolila sam ga da ode od nas, u to je vrijeme dijete imalo 8 mjeseci. On je poslušao, otkupila sam njegov dio kuće, on se vratio u SAD - prisjetila se.

Dreamstime | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Srećom, mogla je raditi od kuće s djetetom. No, unatoč napornom radu i promaknuću, nakon nekoliko mjeseci kompanija je imala masivno otkazivanje, a među otpuštenima je bila i ona.

- U nešto više od godinu dana postala sam mama, ostavila muža i izgubila posao iz snova. Moj prihod je prešao s oko 46.000 eura na državnu naknadu koja je jedva dovoljna za hipoteku. Zato sam odlučila pustiti imigrantsku obitelj da živi u mojoj kući. Oni plaćaju sve ​​režije, a ja sam u spavaćoj sobi sa kćeri, i to u mom domu iz djetinjstva. Umjesto da je dam na skrb i nađem novi posao, iskoristila sam državnu naknadu, smanjila račune i prihvatila višegeneracijski obiteljski dom - ispričala je.

Odlučila sam se fokusirati na kćer, a ne na karijeru

Sada je jako sretna što je uspjela organizirati život.

- To što sam postala majka promijenilo je moje prioritete, a to što sam bila njezin jedini skrbnik ojačalo je moju odlučnost da je dobro odgojim. Smatram da je imati stabilnog, brižnog i pažljivog roditelja važno za djecu i to mnogo važnije od novca. Zasad se to pokazalo točnim. S dvije godine, moja kći ide na toalet, ima napredan rječnik, zna više od pola abecede i zna brojati do više od deset. Pristojna je, provodi minimalno vremena ispred ekrana i voli biti s drugim ljudima. Ponosna sam kad je gledam kako napreduje, a i zahvaljujući njoj - i tome što sam razvedena i otpuštena - obnovila sam odnose sa svojom obitelji - ispričala je Cat Jones.

Smiling little girl playing with kite | Foto: SKRYPKO IEVGEN

- Budući da sam mama, shvatila sam da je jedna od najvažnijih stvari koje možemo učiniti za svoju djecu razviti snažan, siguran odnos pun ljubavi s njima. Moramo biti prisutni kako bismo to napravili. Naime, mogu pokrenuti posao u bilo kojoj dobi, ali ne mogu vratiti vrijeme koje prođe. Zato svaki dan s radošću i zahvalnošću prihvaćam svoju situaciju - zaključila je, piše Business Insider.