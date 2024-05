'Zatrudnjela sam 11 puta samo da bih napokon rodila curicu'

Yalancia Rosario iz Teksasa provela je većinu od zadnjih petnaest godina u 'drugom stanju', u nadi da će jedno dijete biti djevojčica. Na društvenim mrežama podijelila je svoje oduševljenje kad je zadnji put ostala trudna s blizancima, a za jedno se ispostavilo da je djevojčica.

U videu koji je podijelila na TikTok-u može se vidjeti s dva sićušna djeteta u naručju dok pleše.

- Rodila sam svog desetog dječaka i prvu djevojčicu (blizanci) nakon što mi je rečeno da se to nikada neće dogoditi - rekla je Rosario.

Očigledno sretna što je dobila obitelj o kojoj je oduvijek sanjala, mama je priznala da su neki ljudi prije rođenja bili uvjereni da će oba blizanca biti dječaci. Priznala je i to da je, prije nego što je saznala da će dobiti blizance, izgubila svu nadu da će imati kćer iz snova.

Mlada mama kaže da bi voljela da njezina kći "ima malu sestricu", ali je sretna znajući da ima puno starije braće - barem za sada.

Nakon što je na društvenim mrežama progovorila o svojim trudnoćama, drugi su roditelji bili zapanjeni što je bila toliko posvećena dobivanju djevojčice. Neki su joj čestitali i otkrili da im njen slučaj daje nadu: "Prekrasna je, ovo mi daje nadu za kćer. Imam tri dječaka", komentirala je jedna mama.

No nisu sve reakcije bile pozitivne, mnogi su osudili njezino ponašanje te tvrde da je to nepošteno prema ostaloj djeci. Pogotovo su se osvrnuli na dječaka blizanca, kojeg Yalancia uopće ne spominje i ne dijeli isto oduševljenje kao radi kćeri, piše The Sun.