Muž me ostavio radi ljubavnice, ali zbog ovog 'trika' se vratio

Anonimna žena pod pseudonimom Kelly bila je 10 godina u sretnom braku, a u samo jednom trenutku ta idealna slika urušila joj se pred očima. Kelly i Greg imaju dvoje djece, a rastali su se prije godinu dana, nakon što je Kelly primila neočekivani poziv.

- Brak nam je bio odličan. Kupili smo kuću, imali smo svoje djevojčice i bili smo kao zaljubljeni tinejdžeri. Bilo je prekrasno i uvijek sam mislila da bolje ne može - počela je priču Kelly.

Posljednje dvije godine braka, Greg je postao još bolji i silno se trudio oko nje. Kupovao joj je cvijeće, obasipao je komplimentima, a ni strasti im nije nedostajalo.

- Neki od mojih prijatelja su mi rekli da pripazim malo na to neobično obasipanje pažnjom, a najbolja prijateljica je to vidjela kao veliki problem - objasnila je Kelly, no rekla da se ona nije imala razloga brinuti, kad je sve bilo tako divno.

Jednog dana, dok je prala posuđe, zazvonio joj je mobitel i s druge strane na liniji je bila uplakana žena, jedna je izgovarala rečenice.

- Rekla mi je da voli Grega i da su zajedno posljednje dvije godine. Ono što me dotuklo je kad je rekla da je trudna s mojim mužem - rekla je žena pa nastavila:

- Čekala sam Grega da se vrati s posla i kaže mi da je to sve laž. Nažalost, domah je sve priznao i naš je brak tog trena završio. Rekla sam mu da se iseli - kaže.

Greg se odselio kod ljubavnice, a Kelly je odlučila ostati dostojanstvena i ne pokazati mu koliko ju je to sve slomilo. Kad je pitao može li doći posjetiti djevojčice, bila je snažna i pred njim bila dobre volje i primila ga bez ljutnje u stan, ne spominjući što se dogodilo.

- Nakon nekog vremena, nazvao me i pitao možemo li porazgovarati. Rekao je da nije sretan s novom ženom i da mu jako nedostajem. Kaže da mu fali moj miris i da moje lice vidi prije nego legne uvečer i kad se ujutro probudi - rekla je.

Kelly mu je objasnila da je njihov brak gotov i da je pogriješio, ali ipak nije sigurna što treba napraviti.

- Uvijek sam razmišljala na način 'jednom varalica, uvijek varalica', no sad nisam više sigurna. možda je naučio iz svojih grešaka, ne znam što da učinim - požalila se na kraju ispovijesti.

