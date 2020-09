'Muž mi mjesečno daje 'plaću za majčinstvo' od 8000 kuna, ali htjela bih i sama nešto zaraditi'

Tri para iz Engleske objasnila su kako u njihovim kućanstvima funkcionira raspodjela poslova i novca. Alexandra, Toby i Krisha dobivaju novac, od 400 do 8000 kuna, od svojih partnera da ga troše kako žele

<h2>Alexandra Jakeman (36)</h2><p>Ova kućanica iz Rugeleyja udana je za Matta (38) s kojim ima dvoje djece, Matildu (6) i Henryja (3).</p><p><em>U dvadesetima sam puno partijala i imala neozbiljan odnos prema novcu. To je opasna kombinacija. Ako sam vidjela nešto što mi se sviđa, jednostavno sam to kupila, bez obzira na cijenu. Trošila sam više nego sam zarađivala i na kraju sam napravila dug od preko 160 tisuća kuna. </em></p><p><em>Dug sam uspjela vratiti prije nego sam dobila djecu.</em></p><p><em>Kad sam 2009. upoznala Matta u knjigovodstvenoj firmi u kojoj smo oboje radili, rekla sam mu sve o tome. Bio je stvarno simpatičan i nakon dvije godine postali smo par. Još dvije godine kasnije, vjenčali smo se i rodila nam se kći.</em></p><p><em>Tada smo imali zajednički račun, ali smo ga ugasili kada je meni završio porodiljni i odlučili smo da se neću vratiti na posao nego ću se kod kuće brinuti o Matildi. Nije mi bilo financijski isplativo vratiti se na posao, jer je briga o djeci tako skupa.</em></p><p><em>Zbog toga sam ostala bez plaće pa smo Matt i ja razgovarali o tome i odlučili da ću dobiti džeparac, koji će on kada dobije plaću uplaćivati na moj račun. U to sam vrijeme primala oko 600 kuna dječjeg doplatka mjesečno, a Matt mi je davao oko 5000 kuna.</em></p><p><em>Taj novac je išao za hranu, izlaske, teretanu i dječje satove glazbenog, također sam plaćala i vlastiti račun za telefon.<br/> Nakon svega toga, ostalo je još novca za mene da se zabavim. Bilo je čudno, međutim, prijeći s vlastite plaće na džeparac. Čak i sada, godinama kasnije, imam potrebu dati više.</em></p><p><em>Kada sam 2017. rodila Henryja, bilo mi je još logičnije ostati kod kuće.</em></p><p><em>Kako je Matt napredovao u karijeri, povećavao se i iznos koji mi je plaćao. Sad mjesečno primam oko 8000 kuna. Mislim da je iznos pošten. Bilo koja stvarna plaća ovako i onako bi otišla na dadilje. Iako, ponekad mi se čini da je sve to Mattov novac, jer moram čekati da ga on uplati na moj račun. Dio mene bi volio imati vlastitu plaću i na kraju ću i ja pronaći posao. Svi su moji prijatelji zaposleni, ali nitko od njih nije kritičan prema meni.</em></p><p><em>No ponekad sam kritična sama prema sebi, jer se osjećam kao da nisam neovisna i neugodno mi je zbog toga. Sad su djeca starija i odlučila sam se prekvalificirati. Idem na tečaj za savjetnicu u dojenju. Matt će mi i dalje davati novac kad budem imala posao, jer će to biti skraćeno radno vrijeme, a ja ću zbog toga manje zarađivati.</em></p><p><em>Dug me uplašio. Bilo je užasno. To je dijelom i razlog zašto sada primam džeparac, iako sam puno odgovornija s gotovinom nego u svojim bezbrižnim dvadesetima.</em></p><p><em>Nažalost, trenutno ne štedim ništa, jer sav novac progutaju dječji klubovi, satovi, odjeća... Ako ne trošim na djecu, novac ću potrošiti na odjeću, frizuru ili šminku. Uz to i trčim, što se zapravo pokazalo prilično skupim hobijem.</em></p><p><em>Matt smatra da primam plaću jer sam "mama s punim radnim vremenom". Misli da i ja za to trebam dobiti plaću na isti način kao i on, i u pravu je, to je posao 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Ali svejedno bih voljela imati svoju plaću.</em></p><p><em>- Ja plaćam račune, a ona kupuje hranu i potrepštine za djecu. Što god preostane, njezino je. Uspijeva nam, ali da, povremeno brinem da je pritisak na meni da osiguram novac. Bio bih lažov kad bih rekao da me to ponekad nije držalo budnim noću. No to na stranu, sjajno je vidjeti vezu koju Alexandra ima s djecom - dodao je Matt.</em></p><h2>Jade East (22)</h2><p>Nezaposleni Toby Burton (21) i Jade žive u Beverleyju sa kćerkicom Islom, starom sedam mjeseci.</p><p><em>Svaki mjesec izdvajam sredstva za hranu i račune i prebacujem oko 400 kuna na Tobyjev račun. Nije to novac koji mu dugujem. To je njegov džeparac, jer se Tobyju ne može vjerovati da ima pristup našem zajedničkom računu. Kad bi on pazio na naše financije, vratila bih se s posla u kuću u kojoj nema struje ni hrane, ali s gomilom novih igara za PlayStation i bilo kakvih ukrasa koji su mu zapeli za oko u dućanu.</em></p><p><em>Kad smo počeli hodati u listopadu 2018., Toby je bio zaposlen na stadionu, a ja sam mjesečno zarađivala oko 11.000 kuna u administraciji fakulteta.</em></p><p><em>Nakon što sam napustila dom sa 17 godina, naučila sam kako živjeti na malom proračunu, jedan od najvećih strahova mi je bio da ću ostati bez novca. Toby bi, s druge strane, potrošio svaku kunu na hranu, piće i nasumične ukrase poput keramičkog psa. Živio je s mamom i bakom i nikad nije morao brinuti o plaćanju računa. Ipak, bio je drag i zabavan i počeli smo zajedno živjeti u lipnju 2019..</em></p><p><em>Do tada sam ja već imala bolji posao i predložila sam mu džeparac. Nisam htjela da se on muči dok ja pristojno zarađujem, ali nisam htjela ni da se osjeća ugroženo. Srećom, nije bio uvrijeđen i od tada tako funkcioniramo.</em></p><p><em>Naša se kći rodila u prosincu i trenutno sam na porodiljnom, a Toby je izgubio posao kada je počela pandemija.</em></p><p><em>Plaćamo Netflix i mjesečno si priuštimo jednu dostavu hrane. Nažalost, Toby ni danas nije ništa bolji s novcem. Džeparac koristi za pivo u pivnici i cigarete.</em></p><p><em>Ne svađamo se oko situacije, ali u idealnom svijetu voljela bih biti kod kuće dok Toby radi. Mislim da kako smo imali potpuno različit odgoj i zbog toga imamo potpuno različite ambicije. Nadam se da će se, kad se život vrati u normalu, Toby vratiti na posao na pola radnog vremena i paziti na Islu, dok ću ja i dalje biti glavna hraniteljica.</em></p><p><em>- Potrošim puno novca. Jednostavno jako volim iskoristiti dobru priliku. Svi moji prijatelji mi se smiju, ali ja ne marim za to - dodao je Toby.</em></p><h2>Krisha Davies (34)</h2><p>Krisha radi u trgovini i ima posao s majicama. Živi u Rugbyju sa suprugom Ryanom (35) i kćerima Mijom (5) i Lexi (2).</p><p><em>Moji su prijatelji mislili da smo ludi kad smo Ryan i ja otvorili zajednički račun dva mjeseca nakon što smo se upoznali. Ali bilo je logično da Ryan preuzme vodstvo nad našim financijama. On je razuman s novcem, a ja se volim počastiti skupom šminkom ili odlaskom frizeru. Zbog toga se naša zarada uplaćuje na zajednički račun, a Ryan mi daje oko 800 kuna mjesečno. Možda se čini staromodno, ali nama uspijeva.</em></p><p><em>Vezu smo počeli 2013. godine, a upoznali smo se u trgovini odjećom u kojoj smo oboje radili. Uspjela sam kupiti svoj stan sedam godina ranije, ali sam svejedno bila očajna s novcem i stalno sam trošila tisuće kuna na dizajnerske torbice i slično. Bila je zajednička odluka da otvorimo zajednički račun.</em></p><p><em>Na taj smo način mogli jednostavno odvojiti novac za izlaske i slično. Nije to bilo s namjerom da zajedno kupimo kuću iako nam je sada to u fokusu. Nitko me od prijatelja nije upozoravao da je to možda opasno, svi su, kao i ja, bespogovorno vjerovali Ryanu.</em></p><p><em>Godinu dana nakon što smo prohodali, prodali smo svoje stanove i preselili se u novi. Vjenčali smo se 2014. i dobili kćerkice.</em></p><p><em>U međuvremenu sam honorarno radila u trgovini odjećom dok sam vodila svoje dvije web stranice, Mumma And Mia i Super Mumma, na kojima prodajem majice za majke i podižem svijest o mentalnom zdravlju.</em></p><p><em>Kroz sve to, Ryan je nastavio paziti na naše financije.</em></p><p><em>Prije sam koristila plaću za frizure i slično. Nikad nisam bio nervozna kad sam od njega tražila novac. Bilo mu je to sasvim normalno. Ali 2014. godine, kad smo počeli živjeti zajedno, počeo mi je davati džeparac. To je bila moja ideja. Imali smo iskren razgovor o novcu i on se složio.</em></p><p><em>Naučila sam biti bolja s novcem. Vođenje posla i odgovornost prema djeci te računi, učinili su da i se prioriteti promijene. Dizajnerske torbice više me ne privlače, ali svejedno se volim počastiti, a sad više ne moram brinuti jesam li potrošila novac za račune. Financijske brige mogu utjecati na mentalno zdravlje, a meni ovo pomaže da to izbjegnem.</em></p><p><em>- Dijelimo novac. Mi smo tim, uvijek smo bili, dodao je Ryan.</em></p>