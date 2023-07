Muža je upoznala kad je imala 18, a on 34 godine: 'Njegova bivša žena i ja se sad družimo'

Annabelle Baugh (45) prvi put je upoznala svog partnera Simona (61) kada je imala 18, a on 34 godine. No, oboje su u to doba bili u drugim vezama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kad sam ga prvi put srela, bilo je to nešto u njemu. Jednostavno mi se svidio, ne mogu točno odrediti zašto - komentirala je Britanka Annabelle, koja živi u West Midlandsu, za Metro.co.uk.

- Nije bio nevjerojatno zgodan, niti moj tip ili nešto slično. Samo mi se sviđalo biti u njegovoj blizini i zvuk njegova glasa. Uz njega sam se osjećala samopouzdano - izjavila je.

U početku se ipak nije događalo ništa jer su oboje bili zauzeti.

Foto: Dreamstime

- No, on je ubrzo postao moj financijski savjetnik kad sam kupila svoju prvu kuću s 20 godina, pa mi je sredio hipoteku i sve ostalo. Također mi je pomogao da otvorim nekoliko polica, poput mirovine za mog muža - ispričala je Annabelle.

- Rastala sam se od muža s 24 godine te ga nazvala da želim otkazati police koje sam plaćala za njega. Htjela sam prenijeti hipoteku i police na sebe, stoga sam htjela da popričamo - prisjetila se.

On je na to izjavio da je nekoliko tjedana odsutan s posla jer se i on razveo od supruge s kojom je bio u braku 20 godina.

- Bilo je stvarno bizarno da smo oboje prekinuli s našim partnerima - iskrena je.

Tako su Annabelle i Simon dogovorili susret i razgovor o financijama kad on bude spreman za povratak na posao.

Nakon otprilike četiri mjeseca Simon joj je pomagao s njezinom administracijom nakon razvoda, a Annabelle je napravila prvi potez i pozvala ga van.

Foto: DREAMSTIME

- Odmah je pristao - sjeća se Annabelle.

- Dva tjedna kasnije preselila sam se k njemu, a desetak mjeseci nakon toga zatrudnjela sam s našim sinom, Byronom, koji sada ima 19 godina - priča Anabelle.

Simon je u to doba kad su se spojili imao iz prvog braka dječaka, Louieja, i djevojčicu, Hannah. Imali su sedam i 12 godina te su se svi slagali odlično od samog početka.

Iako Annabelle kaže da nema tip muškarca, priznaje da je uvijek voljela starije.

- Moj tata je imao 50 godina kad sam se rodila, no uvijek mi se činio mladim - komentirala je.

- Sjećam se kad sam ja imala 10, a on 60, djelovao je mlađe od očeva većine mojih prijatelja koji su bili u 40-ima. Pretpostavljam da sam uvijek imala drugačiji pogled na godine jer je moj tata malo stariji. Sada je preminuo, ali ja sam bila prava tatina curica - .

Dakle, kada se prvi put srela sa Simonom - kada je njoj bilo 25, a njemu 41 - iako se njezinim prijateljima činio kao 'mnogo stariji muškarac'.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Svidjelo joj se da on ima sređen život, imao je posao, znao je što radi, znao je što želi od života i veze.

- Što se mene tiče, jako sam brzo sazrela. Udala sam se s 18 i dobila svoju prvu kuću s 20, tako da sam s 25 bila puno zrelija od većine ljudi moje dobi - napomenula je.

Zato je znala da je spremna za zrelu vezu, nije htjela petljati u životu.

Simonova obitelj je prihvatila Annabelle, a igrom slučaja, njegov otac i maćeha također su 16 godina razlike. Čak je i njegova bivša supruga, Wendy, zadovoljna što je Annabelle u obitelji, jer su se njih dvije sprijateljile vrlo brzo nakon što su se upoznali.

- Sad smo zapravo jako dobri prijatelji. Idemo zajedno u božićni šoping svake godine, a zadnja dva Božića zapravo smo bili kod njegove bivše supruge - rekla je.

- Ne osuđujte ljude zbog njihovih godina... netko s 18 godina može biti zreliji od nekoga drugog s 40 - zaključuje Annabelle.