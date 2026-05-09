OTVOREN NOVI MUZEJ

Muzej iluzija osvojio London: Hrvatska senzacija u jednoj od najprestižnijih destinacija

Piše 24sata
Nakon globalnog uspjeha koji je započeo u zagrebačkoj Ilici, Muzej iluzija otvorio se i u Londonu. Riječ je o trenutačno najvećem lancu privatnih muzeja na svijetu, čiji se mozak operacija nalazi u Hrvatskoj

London je od ovog tjedna bogatiji za novu turističku i kulturnu atrakciju - u samom centru grada otvoren je Muzej iluzija, projekt koji je u nešto više od desetljeća prešao put od lokalne zagrebačke ideje do globalnog lidera u industriji zabave. Nova lokacija u Londonu prostire se na gotovo 1.000 četvornih metara i predstavlja jednu od najmodernijih točaka u mreži Muzeja iluzija.

- Ulazak na londonsko tržište bio je logistički pothvat koji je trajao više od godinu dana, prvenstveno zbog strogih pravila u povijesnoj jezgri grada. Kako bismo se povezali s lokalnom publikom, kreirali smo eksponate s londonskim motivima, poput naše interpretacije čuvene adrese 10 Downing Street. Drago nam je što posjetiteljima možemo ponuditi jedinstven spoj našeg globalnog koncepta i autentičnih detalja poput legendarne crvene govornice u obrnutoj sobi - izjavio je Luka Novak, izvršni direktor razvoja Muzeja iluzija.

Ovo otvaranje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu. S više od 70 lokacija u 28 zemalja i na pet kontinenta, Muzej iluzija više nije samo “domaća” atrakcija, već globalni lider u industriji iskustvene zabave.

Nedavno je kompanija ušla u novu fazu rasta nakon što ju je preuzela američka investicijska kuća Brightwood Capital Advisors. Ova promjena vlasništva osigurala je kapital potreban za daljnje širenje na najzahtjevnija tržišta, uz zadržavanje provjerenog poslovnog modela i tima stručnjaka. Globalno sjedište tvrtke ostalo je u Zagrebu, odakle će se upravljati i budućim otvorenjima.

Iako je Muzej iluzija danas globalni fenomen, njegova bit ostaje duboko vezana uz Hrvatsku. Cijeli koncept osmislili su Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Tim stručnjaka u Hrvatskoj zadužen je za istraživanje, dizajn i izradu instalacija koje se potom šalju na adrese od Las Vegasa i New Yorka do Pariza i Dubaija. Na taj način, svako novo otvorenje, pa tako i ovo londonsko, izravno podržava domaći razvoj i proizvodnju.

Nakon Londona, planovi uključuju širenje na lokacije kao što su Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne. S više od 25 milijuna posjetitelja do danas, Muzej iluzija nastavlja potvrđivati status jednog od najuspješnijih hrvatskih brendova, pokazujući kako se inovativna ideja s lokalnim korijenima može transformirati u globalno relevantan poslovni model.

