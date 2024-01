'Mužev preljub je najbolja stvar koja se dogodila našem braku'

Drago mi je što me muž prevario, to je najbolja stvar koja se ikada dogodila našem braku i ne mogu mu dovoljno zahvaliti, priznaje Amerikanka Charity Craig.

Charity je bila potpuno shrvana nakon što je njezin suprug imao aferu, no sada otkriva kako je istu oprostila i priznaje da je sretna što ju je muž varao. Charity (45) i Matt Craig (40) razišli su se na osam mjeseci nakon što je ona otkrila poruke od druge žene. Nakon napetog obračuna, Matt je napustio obiteljsku kuću kako bi nastavio vezu s ljubavnicom.

No nakon što su išli na terapije, par je odlučio ponovno pokrenuti svoju vezu. Imaju četvero djece, upoznali su se u tinejdžerskim godinama, a vjenčali u ranim dvadesetim. Ali do 2012., s četvero djece mlađe od šest godina, par je bio na dnu. Nakon što je otkrila aferu, Charity je otišla do savjetnika koji joj je pomogao da ustanovi kako njihovi bračni problemi nisu uzrokovani isključivo Mattovom aferom.

Charity sada kaže da je afera bila 'najbolja stvar' koja im se dogodila.

- Ova se afera pokazala kao najbolja stvar koja se ikada dogodila našem braku. Definitivno se nisam osjećala tako u tom trenutku. Mislila sam da poznajem svog muža bolje od bilo koga drugog, ali on je živio dvostrukim životom i nisam imala pojma. Cijeli moj svijet se okrenuo naglavačke i nisam znala kako ću se ikada oporaviti. Počela sam s terapijom i shvatila da više nisam žena s kojom se oženio i da nije samo on kriv za raspad naše veze. Provela sam osam mjeseci radeći na sebi, jačajući samopouzdanje i učeći kako se nositi sa svojim problemima na zdrav način. Ostali smo u kontaktu zbog djece, ali ljubav koju smo gajili jedno prema drugom nije tek tako nestala. Odlučili smo se boriti za svoju obitelj i riješiti naše probleme, i jako mi je drago što smo to učinili jer su sada stvari bolje nego ikad - priča Charity.

Charity je posumnjala u ponašanje svog supruga u srpnju 2012., kada je počeo ostajati na svom poslu do kasno navečer. Nakon što je provjerila njegov telefon, njezine su sumnje potvrđene jer je otkrila sumnjive poruke od druge žene.

- Stalno je radio i jedva da je ikada imao vremena biti kod kuće s obitelji. Sve smo se više udaljavali i postali potpuno nepovezani. Imala sam osjećaj da nešto nije u redu, a nakon što sam provjerila njegov telefon pronašla sam poruke koje su potvrdile moje strahove. Suočila sam se s njim, a on se slomio i sve mi ispričao - priznaje Charity.

Matt je priznao da je imao tajnu vezu koja je trajala dva mjeseca.

- Radio sam više od 60 sati tjedno na visoko stresnoj poziciji. Više sam vremena provodio na poslu nego s obitelji. Borio sam se između obitelji i snova o glazbenoj karijeri. Nisam želio izgubiti svoju obitelj i nisam želio povrijediti drugu ženu - kaže Matt.

Nakon što je afera izašla na vidjelo, par je počeo planirati razlaz. Matt je čak nastavio vezu sa svojom ljubavnicom, ali se par polako vratio jedno drugom, nakon što su oboje poradili na sebi, donosi The Sun.

- Mattu je bilo nevjerojatno žao zbog afere, ali i meni je bilo žao zbog moje uloge u raspadu našeg braka. Imali smo savjetovanje za parove, a on mi je dao sve lozinke za svoj telefon i društvene mreže. Morali smo potpuno ispočetka, ali vrijedilo je - dodaje Charity.

Otkako su obnovili romansu u veljači 2013., Charity se školovala za bračnog trenera i nada se da će pomoći drugim parovima koji se bore poput nje.

- Nakon svega što smo prošli, nisam mogla, a da ne pomislim na sve druge žene koje su prolazile kroz istu stvar - ističe ona.

Njezino iskustvo s muževom aferom natjeralo ju je da poželi pomoći drugim parovima da se izliječe na isti način na koji su oni to učinili.

- Sada radim kao bračni trener kako bih pomogla drugim parovima da se oporave od afere. To je težak posao, ali tako je korisno pomoći drugim parovima da prebrode izdaju i ponovno izgrade svoj brak. U to vrijeme afera s mojim mužem je izgledala kao kraj svijeta, ali pokazalo se da je to bila najbolja stvar za nas jer smo se vratili puno jači - istaknula je Charity.