'Muževa ljubavnica me okrivila za njihovu aferu, tvrdi da sam mu ja jako dosadna u krevetu'

Suprug i ja smo zajedno 14 godina, a on posljednjih sedam godina ima ljubavnicu, ispričala je anonimna Britanka koja se požalila na muževu aferu. Kako kaže, ona ima 37, a on 39 godina te je ona nedavno saznala da ju suprug vara.

U 14 godina zajedničkog života, supružnici su dobili sva sina, od devet i od šest godina. Britanka je na suprugovom laptopu pronašla tajni folder sa stotinama mailova, u kojima je pročitala razgovore između njega i misteriozne ljubavnice.

- Bila sam shrvana kad sam to vidjela, htjela sam ga odmah izbaciti van. Bilo je jasno da imaju kvalitetan seksualni život i da su razvili osjećaje jedan za drugoga - priznala je, pa ispričala da je na njega bacila isprintane mailove čim se vratio kući isti dan.

- Slomila sam se kad je sve priznao, ali sam shvatila da ga još volim. To je bilo prije tjedan dana, oboje smo plakali, a on je rekao da su mu naše početne godine bile najbolje u životu, i da želi to natrag. Također, ispričao je da se bojao na što je ljubavnica sve spremna, te da je prekinuo s njom već nekoliko puta. Naposljetku ju je ostavio i odlučio se boriti za svoj brak.

Žena s kojom ju je partner prevario nije njihov prekid dobro podnijela, pa je nazvala na kućni telefon i rekla Britanki da je sama kriva za aferu, jer je 'dosadna u krevetu'.

- Rekla je da me smatra budalom - ispričala je, pa otkrila da će probati oprostiti suprugu.

