Muževi stresiraju više od djece, pogotovo kad sami 'podjetinje'

Udane žene proživljavaju mnogo više stresa nego one koje se još nisu udale. Imaju prevelik teret: posao, roditeljstvo i brak...

Zbog toga često pate od glavobolje, iscrpljenosti, bijesa, pokazuje najnovija studija. Roditeljstvo jest stresno, no ono što iznenađuje je i da muževi zapravo pridonose stresu više nego djeca.

Jedna studija navodi da čak 46 posto žena tvrdi da su im djeca uzrokovala znatno manje stresa od muževa, a pritom se ne misli na prevare ili zlostavljanje neke vrste.

Evo kako muževi utječu na stres kod žena:

Ponašaju se kao djeca

Muškarci se nerijetko ponašaju kao djeca dok ne napune... Pa i više od 40 godina, barem tako tvrde istraživanja. To se najbolje vidi u njihovom druženju s djecom jer su upravo očevi oni koji se zabavljaju s djecom. Zbog toga ih djeca gledaju kao prijatelje, a majke su okupirane odgojem, disciplinom, zdravljem i edukativnim razvojem djece. Mame često djeluju stroge i imaju 'lošiji' odnos s djecom, što dovodi do lošijih odnosa sa supružnikom.

Obaveze oko kuće za ženu postaju previše

Istraživanje tvrdi da svaka peta žena tvrdi da je najveći uzrok dnevnom stresu činjenica da joj muž ne pomaže dovoljno oko kuće. Ne govorimo da bi joj trebao pomagati jer je ona zadužena za to već da se žena često primi tog posla jer je muškarac nezainteresiran.

Žena ima osjećaj krivnje i nedostaje joj slobodnog vremena

Ako žena uz razloge koje smo naveli u tekstu još i radi, jasno vam je da nema vremena za sebe. Na kraju svakog dana one se posvete svakom članu obitelji, ali i obave ono što nisu stigle do tada. To uzrokuje stres. Žele stići sve u 24 sata i žure se, a pritom i griješe.

