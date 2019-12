Na božićnom tulumu uvijek uz čašu alkohola pijte i čašu vode

Iako vam se možda ne ide na blagdansku zabavu ili domjenak, uvijek se dobro pojaviti barem na pola sata. No ako ste duša svake zabave, mudro je na ovoj poslovnoj izbjeći potpuno opuštanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hoće li se teško stečena reputacija razbiti zbog nekoliko čašica viška, ovisi samo o vama. Dakle, vrijedi pravilo - jedna čaša alkohola i obvezno čaša vode. Sveto je pravilo i izbjegavanje uredskih tračeva jer vam kolega “onoga napuhanoga kretena” možda sjedi iza leđa.

Da, pjevanje je neodoljivo i malo će vas promila uvjeriti da ste Josipa Lisac, no ipak stanite na loptu. Ili visoko podignute glave čekajte idućih 12 mjeseci da netko drugi preuzme titulu “pjevača godine”. Ako već dugo mjerkate zanimljivoga kolegu, na uredskoj zabavi svakako izbjegnite “udvaranje pod gasom”.

U visoki rizik da vas proglase “daviteljem godine” ubrajaju se i detaljne priče o alergijama, sapunicama, skupljanju salveta u djetinjstvu, zlim susjedima... Stručnjaci su prema ponašanju otkrili deset tipova na svakoj zabavi, bez obzira na to gdje radite. Izbjegnite negativne modele i otkačite se samo ako je zabava privatna.

Zagovornik najluđe zabave do ranog jutra

Kolegica ili kolega koji danima unaprijed navješćuju nevjerojatnu božićnu zabavu. Okupljaju i pripremaju kolege za ludu “feštu” te se kunu kako će ostati posljednji na zabavi, a na njoj su obično već “gotovi” nakon sat vremena lagane zabave.

Foto: shironosov

Sramežljivci koji na zabavi postaju uredski ‘divljaci’

Cijelu godinu jedva ih se čuje ili primijeti u uredu jer su jako sramežljivi, no odjednom na zabavi otkriju svoju divlju stranu. Poslužuju se tuđim pićima te neprimjereno plešu s kolegama suprotnog spola. Obično su u društvu dežurnog zavodnika.

Dežurni zavodnik na zabavi uvijek pronađe žrtvu

Sumnjali ste cijelu godinu da je zavodnik, a kako se božićna zabava zahuktava, vaši su se strahovi ostvarili. Još je gore ako ste mu vi postali meta neprimjerena udvaranja. Obično počinje pićem, a završava tako da vas izolira od kolega.

Tijekom godine šute, a onda se ‘naviju

Ovi su kolege cijelu godinu bili diskretni i nikad se nisu žalili ni na što, no kad ih preuzme božićni duh, usta im se razvežu i uskoro na sav glas govore sve najgore o tvrtki. A do kraja zabave otkriju i gotovo sve poslovne tajne.

Hudini organizira after party, no onda nestane

Često dolazi u paketu sa zagovornikom lude zabave i organizatorom. Pomažu organizirati after party za sve kolege partijanere, no nakon božićne zabave misteriozno nestanu. Dok ostali kolege tulumare do zore, njima je draži rani bijeg u krevet.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: