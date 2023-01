Na gripu upućuje dugotrajni kašalj: Trajat će do veljače, a najviše su pogođeni školarci

Gripe u ordinacijama obiteljske medicine ima, no ne više nego u godinama koje su prethodile epidemiji korona virusa i karanteni, kad je gotovo potpuno izostala. Među oboljelima sad su u većini školska djeca, no uglavnom nema onih s teškim simptomima ili komplikacijama, kažu u nekoliko ordinacija obiteljske medicine.

- Imamo dosta gripe, broj oboljelih počeo je rasti kako su se djeca vratila s praznika u školu i treba očekivati da će još desetak dana među njima rasti. Nisam imao pacijenata s većim komplikacijama, vjerojatno zato što smo mnogo ljudi cijepili, no ima dosta oboljelih koji se i dva do tri tjedna nakon gripe bore s teškim kašljem - kaže dr. med. Dragan Soldo iz ordinacije u zagrebačkim Dugavama.

O broju i dobi oboljelih slično kaže i dr. med. Hrvoje Tiljak, liječnik iz ordinacije u obližnjoj Utrini. Dodaje kako je zasad jedino specifično to da je gripa ove godine počela malo prije nego inače, još u prosincu. Dodaje kako se može očekivati da broj oboljelih ovih dana počne padati, iako ona uobičajeno traje još i u veljači, pa se pacijenti koji nisu preboljeli gripu još mogu cijepiti. Štoviše, kako je ostalo cjepiva, HZJZ je nedavno odobrio da se besplatno mogu cijepiti i ljudi koji nisu u rizičnim skupinama.

- Ovo je vrijeme u kojem cijepljenje obično prestaje, no ako pacijenti pokažu interes i procijenimo da postoji rizik od komplikacija, mi još cijepimo - kaže Tiljak.

Sličnu situaciju imala je i dr. med. Jasminka Bunjevčević Šeša iz Doma zdravlja Zagreb Centar, koja kaže da više ne cijepi jer je sve svoje pacijente u rizičnim skupinama procijepila. I dr. med. Tanja Pekez, obiteljska liječnica iz Kutine, ne bilježi odstupanja u broju "gripoznih" u odnosu na prethodne godine i ovaj dio sezone.

- Važno je istaknuti da je rizik od uobičajenih komplikacija, upale pluća, uha ili sinusa, mnogo manji ako se gripa preleži, pa to savjetujem svim pacijentima - dodaje.

I u ordinaciji dr. med. Nardija Silića iz Podstrane, općine nedaleko Splita, nisu imali povećani broj oboljelih od gripe u odnosu na godine prije korone i doktoru se čini da virus pomalo jenjava, a slično kaže i dr. med. Vitaly Sarancha, iz Doma zdravlja Zagreb Centar, s ordinacijom u Hercegovačkoj ulici. On kaže kako je uoči Božića virus gripe bio agresivniji, pa su imali više pacijenata.

- No, ne mogu reći da je i u to vrijeme bilo jako puno gripe: Od deset pacijenata sa simptomima specifičnim za respiratorne infekcije, dvoje je imalo gripu, kod ostalih su to bile druge respiratorne infekcije – zaključuje.

- Do sada imamo nešto manje od 11.000 prijava oboljelih od gripe. Stopa incidencije je najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više, kao što je uobičajeno za sezonsku gripu, kaže dr. med. Sanja Kurečić Filipović iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Dodaje kako smo u razdoblju visoke aktivnosti virusa gripe i u uzlaznom dijelu krivulje koju tvori broj oboljelih i nezahvalno je predviđati kad će se dogoditi vrhunac nakon kojega bi broj oboljelih mogao padati.

- Sezona je krenula nešto ranije nego nekoliko prijašnjih godina, no siječanj će najvjerojatnije i dalje biti mjesec visoke cirkulacije virusa – kaže. HZJZ točne podatke o procijepljenosti građana ima tek na kraju sezone, no naša sugovornica kaže da na centralnom skladištu ima još uvijek dovoljnih količina cjepiva za građane koji se još žele cijepiti, a HZJZ je nedavno pozvao i one koji ne pripadaju rizičnim skupinama da to učine – besplatno.

- Svi građani, uključujući i ljude koji ne pripadaju rizičnim skupinama, za koje je cijepljenje sada besplatno, za cijepljenje se mogu javiti svojim liječnicima obiteljske medicine ili nadležnim zavodima za javno zdravstvo – kaže. No, HZJZ nema informacija o tome koliko je onih izvan rizičnih skupina koji su iskoristili pravo na besplatno cijepljeno protiv gripe, jer se evidencija cijepljenih ne vodi na taj način.

