Upala sinusa: Top savjeti kako prodisati i pripravci koji pomažu olakšati bol i pritisak u glavi

Glavobolja i osjećaj pritiska u predjelu čela, koji se pogoršava kad nagnete glavu prema naprijed, te osjetljivost i otekline oko očiju, obraza, nosa i čela, uz začepljen nos, koji može pratiti zeleno - žuti sekret, prvi su simptomi upale sinusa. Ako se ta upala ne liječi, može se javiti i temperatura, opća slabost i umor, pa i izostanak osjeta mirisa, te bol koja se može proširiti prema zubima.

Sinusi su male šupljine između kostiju koje okružuju nosnu šupljinu. Prekriveni su sluznicom i kad su prohodni kroz njih zrak dolazi do nosne šupljine. No, ako dođe do iritacije sluznice, može doći do razvoja upale i njenog zadebljanja, uslijed čega zrak više ne može proći do nosne šupljine, a sekret koji se stvara u sinusima ne može izlaziti van. Najčešći uzrok upala su virusi i bakterije, pa se upala može javiti već i kod obične prehlade ili gripe, odnosno alergije, no mogu ih izazvati i neki kemijski agensi (poput visoke razine zagađenja zraka, kemikalija u proizvodnji i slično).

U takvim slučajevima često si možemo pomoći i sami, prirodnim preparatima. No, ako upala traje dulje od 4 tjedna, može se smatrati kroničnom, a u nekim slučajevima mogu se učestalo ponavljati i po nekoliko mjeseci, pa treba potražiti pomoć liječnika. Uzrok upale mogu biti i polipi u nosu ili iskrivljenje nosne pregrade, što su slučajevi koji ne mogu proći bez operacije. Zato je kod učestalih upala sinusa koje traju dulje ponekad važno otići otorinolaringologu, radi utvrđivanja uzroka i načina liječenja.

- Kod akutnih upala obično pomaže redovita higijena nosa, odnosno korištenje fiziološke otopine u kapima ili spreju, koji će pomoći da sekret iz nosa izađe van i doprinijeti smirenju upale. Ako se jave napetost i bol u predjelu čela, obično preporučujemo biljne tablete za smirivanje upala, poput Sinupreta ili Sinutropa. U slučaju jačih glavobolja ili temperature, možete si pomoći lijekovima na bazi paracetamola, koji se mogu dobiti i bez recepta – savjetuje magistra farmacije Hana Bedenicki-Godina, voditeljica poslovnice Salus ljekarni u Varaždinu.

- Ako je riječ o jačem začepljenju nosa, možete si pomoći i parenjem, odnosno inhalacijama čajem od kamilice, ili vrućom vodom u koju možete dodati i malo nekog eteričnog ulja – savjetuje magistra. No, prije nego se nagnete nad posudu i pokrijete glavu ručnikom pripazite da voda nije prevruća. Osim toga, kod korištenja ulja općenito vrijedi savjet da ga koristite vrlo malo, odnosno ne više od 5 do 7 kapi, i to tako da u vodu dodajete tek jednu po jednu kap svakih nekoliko minuta. Naime, kod prevelike količine eteričnog ulja prejaki mirisi mogu dovesti do suprotnog učinka, odnosno iritirati sluznicu, pa treba voditi računa o tome.

- Na tržištu postoje i kapljice i sprejevi s morskom vodom koji sadrže eterična ulja, koji također doprinose ublažavanju upale. A kod teže začepljenog nosa možemo posegnuti i za dekongestivima, kapima i sprejevima za nos koji ublažavaju otečenost sluznice nosa. No, nemojte ih koristiti dulje od tri do četiri dana, nakon čega je opet dobro prijeći na fiziološku otopinu, ili kapi koje sadrže morsku vodu i eterična ulja, savjetuje magistra Bedenicki-Godina.

Kod sinusitisa nije naodmet započeti s korištenjem preparata Ehinaceje, koja je odlična upravo kod upalnih bolesti dišnog sustava jer pojačava razgradnju bakterija, kaže dr. Ksenija Krajina Pokupec, liječnica i fitoaromaterapeutkinja iz savjetovališta Botana. Dodaje kako si možemo pomoći i inhaliranjem nad čajem od majčine dušice, u koji možemo dodati dvije do tri kapi eteričnog ulja mente.

Dobro rješenje je i vruća kupka s vodom koja odgovara temperaturi tijela (dakle 37 do 38 stupnjeva Celzijevih), uz malo eteričnog ulja čajevca ili ravensare. Ulja je najbolje dodati u šaku soli za kupanje, ili pomiješati s nekim baznim uljem, poput sezamovog.

Ispiranje nosa uz pomoć 'roga'

Jedno od rješenja kod začepljenog nosa uslijed sinusitisa može biti i ispiranje nosa uz pomoć posebne posude, tzv. roga. I njega možemo koristiti s običnom fiziološkom otopinom, ali i s posebnim solima.

- Moguće je nabaviti posebnu sol obogaćenu eteričnim uljima, kao što su, na primjer, paketi koje proizvodi Jadran-Galenski laboratorij. Dobijete paket vrećica koje treba otopiti u vodi koja odgovara temperaturi tijela, kratko pustiti da se sol otopi i time ispirati nos tako da polako propuštate tekućinu kroz jednu, a ispuštate kroz drugu nosnicu i sve ponovite u obrnutom smjeru – savjetuje farmaceutkinja Hana Bedenicki-Godina.

Čaj za ublažavanje upale sinusa

Mješavina čaja od metvice, bazge, stolisnika, preslice i nevena te neizostavno kadulje može pomoći u smirenju upale edema sluznice. Također, olakšat će iskašljavanje sekreta koji se iz sinusa spustio u donje dišne puteve, savjetuje dr. Ksenija Krajina.

Mazanje predjela sinusa uljima

Kod sinusitisa može pomoći i nanošenje mješavine ulja direktno na kožu na području sinusa. Izaberite neko od baznih ulja, primjerice sezamovo, pa dodajte eterično ulje ravensare i čajevca, pa mješavinu umasirajte u čelo.

Mast od mažurana za u nos

Pomiješajte oko 50 grama svježeg soka od ubranog mažurana s 20 grama neslanog maslaca, dobro promiješajte i pospremite u posudicu koja se može hermetički zatvoriti. Time možete mazati unutrašnjost nosa tri puta dnevno da biste ublažili upalu sinusa, savjetuje dr. Ksenija Krajina Pokupec.

Izbjegavajte nagle promjene temperature

Izbjegavajte nagle promjene temperature kod izlaska iz kuće ili vozila. Umjesto da odmah izađete, otvorite vrata i ostanite kratko u prostoriji ili automobilu, da se tijelo pomalo prilagodi vanjskim temperaturama.

