Na Islandu uvode plivanje s kitovima na ponoćnom suncu

Zbog pandemije mnogi su uštedjeli novac koji su planirali potrošiti na putovanja, pa sad planiraju koje će zemlje i atrakcije posjetiti sljedeće godine. Neki planiraju na Island zbog nove ponude

<p>Tvrtka <a href="https://www.blacktomato.com/destinations/iceland/swim-with-whales/">Black Tomato </a>nudi luksuzna putovanja, a najavila je novu ponudu među već postojećim destinacijama. Pozivaju turiste da zaplivaju s grbavim kitovima na Islandu, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/09/29/book-tour-swim-with-whales-under-midnight-sun-iceland-13343809/">Metro</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kod Australije snimili dupine u pratnji kitova</p><p>S ovim sisavcima možete plivati dok migriraju iz karipskih mora prema nordijskim zemljama. Kao da to nije dovoljno, na Islandu je tijekom ljeta sunčano tijekom gotovo sva 24 sata u danu, pa će tako turisti plivati s kitovima na "ponoćnom suncu".</p><p>Putovanje traje pet dana u razdoblju između lipnja i kolovoza sljedeće godine i započinje u Reykjaviku odakle turiste prevoze na Eyjafjördur, jedan od najvećih islandskih fjordova. Upravo ondje moći će plivati s kitovima.</p><p>Ostale aktivnosti na putovanju uključuju jet ski turneju na Ólafsvíku, ronjenje kraj otočića Grímseya te putovanje do termalnih morskih kupelji GeoSea. Za ljubitelje šetnji predvidjeli su pješačenje do špilje Lofthellir kao i kratak boravak u slavnom odmaralištu Blue Lagoon.</p><p>Vrijedi istaknuti i kako ovo putovanje ima paprenu cijenu od gotovo 65.000 kuna po osobi i to bez uključene cijene zrakoplova.</p><p>- Mi u tvrtki Black Tomato uvijek tražimo nevjerojatne i rijetke trenutke putovanja, one koji će vam oduzeti dah i ponuditi nešto što nitko prije nije učinio. Zato smo razmišljali, istraživali i dizajnirali iskustvo koje možete proživjeti jedanput u životu. Tako smo došli do plivanja i ronjenja s kitovima na ponoćnom suncu, pojasnili su u izjavi tvrtke.</p><p>Ostala putovanja koja nudi Black Tomato uključuju romantični safari za parove u Botswani i Zambiji kao i kulinarsku turu po Portugalu.</p>