Jedan od nagra\u0111enih snimaka je spektakularna fotografija kita ubojice koji ska\u010de visoko u zrak tijekom napada na dupina.

Danas je suosniva\u010d The Dolphin Conservatory Society i\u00a0ka\u017ee kako ni duboko znanje o kitovima nije uvijek dovoljno za to da napravite veli\u010danstvene fotografije. Naime, svaki kit je druga\u010diji, neki vas ne\u0107e pustiti blizu, drugi jure velikom brzinom, neki satima ostaju pod vodom i \u010desto \u010dekate da snimite jednu fotografiju, a dogodi se ne\u0161to posve drugo, ka\u017ee.

Dodaje kako je najve\u0107a gre\u0161ka koju mo\u017eete napraviti u o\u010dekivanju da napravite fotografiju morskih \u017eivotinja to da previ\u0161e \u017eurite u pribli\u017eavanju \u017eivotinjama.

- Ljudima uvijek ka\u017ee\u00a0da je tajna dobre fotografije dok plivate sa kitovima to da se pona\u0161ate kao da uop\u0107e niste tamo, kao to\u010dka u prostoru koja nema nikakav interes - ka\u017ee. Dodaje kako su neka od najboljih mjesta za snimanje kitova Kongo, Azorski i Kanarski \u00a0otoci, Karibi\u00a0i Korte\u0161ko more.\u00a0

- Moj\u00a0favorit su Azori, zbog prekrasno \u010distog mora i predivne prirode - ka\u017ee. Tu je imao i jedan od posljednjih susreta s kitom u mutnoj vodi.\u00a0

- Naletio sam na nju\u0161ku s ku\u0107i\u0161tem kamere i fotografirao\u00a0je, da bi se ponovo pojavio nekoliko sekundi kasnije. Ponovno sam nagnuo\u00a0\u00a0kameru, fotografirao te\u00a0mahnuo svojoj djevojci na brodu da do\u0111e po mene. U po\u010detku nije reagirala, a kad je kona\u010dno shvatila,\u00a0pri\u0161la je punom brzinom i krenula to\u010dno prema meni.\u00a0Tada me udario morski pas. Plivao sam \u0161to sam br\u017ee mogao - te\u0161ko, s te\u0161kim ku\u0107i\u0161tem kamere - i\u00a0laknulo mi je kad sam uspio\u00a0iza\u0107i - pri\u010da.

Ka\u017ee kako obo\u017eava kitove i delfine zbog njihove ljepote i elegancije te isti\u010de da svi\u00a0budu\u0107i amateri \u017eeljni njihovog fotografiranja trebaju biti odlu\u010dni i strastveni, te biti svjesni da ne\u0107e brzo zaraditi.\u00a0

Pri\u010da kako to obi\u010dno izgleda kad se sprema za fotografiranje.\u00a0

- Pribli\u017eavaju\u0107i se kitu \u010desto se vidi veliki broj \u017eivotinja. To su majke, trudne \u017eenke, djeca u malim skupinama, dok mu\u0161ki primjerci znaju plivati u blizini sami. Voda je kao pamuk, tek povremeno zapljuskuju udarci repova po povr\u0161ini. Gdje god pogledamo, vidi se svijetli zlatni odsjaj - ka\u017ee.

Ako su \u017eivotinje opu\u0161tene, lako im je pri\u0107i relativno blizu, samo je va\u017eno svesti buku na minimum. \u010cesto \u0107ete im se mo\u0107i pribli\u017eiti tako da putujete uz njih, na udaljenosti od samo nekoliko metara, dok plivaju opu\u0161teno, \u0161to je\u00a0veli\u010danstveno.\u00a0

- Povremeno dva ili tri pro\u0111u to\u010dno ispod \u010damca i udare u njega, kao da\u00a0kucaju, no ne trebate biti ni najmanje zabrinuti - uvjerava Swann, koji u tim trenucima obi\u010dno ulazi u more.\u00a0

- To su uistinu \u010dudne \u017eivotinje. Njihove glave \u010dine preko polovicu\u00a0duljine tijela, a ostatak je rep. Imaju sitne\u00a0o\u010di i peraje nalik veslu. Kako redovito vla\u017ee ko\u017eu, izgledaju pomalo zamrljano, mutno. Stvoreni su za ronjenje do velikih dubina, no zasad se dr\u017ee povr\u0161ine. Ponekad ih nema na povr\u0161ini, ni\u0161ta se ne doga\u0111a, a onda odjednom isplivaju - pri\u010da.\u00a0\u00a0

Plivaju\u0107i lagano prema grupi koja se pribli\u017eava Swann je zastao i gleda gdje su kitovi i \u0161to rade.\u00a0Oni rade istu stvar 20-ak metara dalje - gledaju njega. \u00a0Spu\u0161taju\u0107i lice natrag u more, razabirem kako iz daljine prema njemu kre\u0107e niz sivo-crnih podmornica.

\u00a0Odozgo izgledaju \u010dudno, te\u0161ko ih je razabrati. No, kad stignu do njega mo\u017ee vidjeti redove njihovih zuba kada otvore \u010deljusti.\u00a0

- Mirno plutam dok se oni pribli\u017eavaju, malo se okre\u0107u i prolaze mo\u017eda 4 ili 5 metara od mene. Veliki kitovi i jedno si\u0107u\u0161no malo bi\u0107e\u00a0koje mora biti beba, sve prolazi pored mene poput neke\u00a0'\u0161ume kitova'. More je zamu\u0107eno dok oni plivaju. Plivam uz njih. Voda je topla i bistra, sve je uzvi\u0161eno i ja sam izgubljen u tom predivnom svijetu - pri\u010da Swann, a prenosi Daily Mail.\u00a0\u00a0

Predivne fotografije Šaptača kitovima

Nagrađivani fotograf i pisac Christopher Swann započeo je kao ronilac Kraljevske mornarice, a danas je suosnivač Društva za zaštitu dupina i višestruko nagrađivani fotograf morskog divljeg svijeta

