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LJETOVANJE ARISTOKRACIJE PLUS+

Na Jadranu su ljetovali kraljevi, carevi i - zabranjene ljubavi

Piše Jasmina Sarić Čedić,
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Na Jadranu su ljetovali kraljevi, carevi i - zabranjene ljubavi
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Opatija je bila omiljeno odmorište europske aristokracije, Rab je zahvaljujući britanskom kralju postao kolijevka naturizma, a hrvatska obala bila je kulisa ljubavnim aferama, umjetnicima i nobelovcima...

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Promijenila su se vremena, imena i način ljetovanja, ali i dalje sve ima jedan zajednički predznak - poznati i slavni oduvijek su voljeli dio svojeg odmora provesti na Jadranu. Pa dok su to danas megabiznismeni ili svjetske face iz sfere glazbe i filma, nekad su to bili aristokracija i elita.

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