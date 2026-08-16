Opatija je bila omiljeno odmorište europske aristokracije, Rab je zahvaljujući britanskom kralju postao kolijevka naturizma, a hrvatska obala bila je kulisa ljubavnim aferama, umjetnicima i nobelovcima...
LJETOVANJE ARISTOKRACIJE PLUS+
Na Jadranu su ljetovali kraljevi, carevi i - zabranjene ljubavi
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Promijenila su se vremena, imena i način ljetovanja, ali i dalje sve ima jedan zajednički predznak - poznati i slavni oduvijek su voljeli dio svojeg odmora provesti na Jadranu. Pa dok su to danas megabiznismeni ili svjetske face iz sfere glazbe i filma, nekad su to bili aristokracija i elita.
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