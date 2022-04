Na lice nanosi kremu s vrlo neobičnim glavnim sastojkom: 'Mama je umirala od smijeha'

Beauty blogerica Kelly Zolanski (26) iz New Yorka oduševljena je svojim otkrićem - kremom za lice iz kućne radinosti koju je vidjela u jednom videu pa iskusila i sama.

Iako, priznaje, ne vidi neku razliku na licu, željela ju je isprobati, a sviđaju joj se i reakcije ljudi kad saznaju za njezin bizaran režim. Glavni sastojak njezine kreme je sperma koju nabavlja od prijatelja.

Na TikToku je objavila video u kojemu na lice nanosi tu kremu i pokazuje kako se pod njezinim prsima razvlači.

Spomenula je kako je njezin prijatelj bio velikodušan i ostavio joj u kupaonici dovoljnu količinu. Potom je njegovu spermu pomiješala s hidratantnom kremom i dobila navodno 'čudotvornu'.

- Prepuna je proteina i nutrijenata, a mojoj koži daje prirodan sjaj - prokomentirala je oduševljeno pa spomenula da kremu drži u hladnjaku.

- Srećom, živim sama pa je nitko neće moći zamijeniti za namaz dok priprema doručak - našalila se.

Prisjetila se i kako je prijatelj reagirao kad ga je 'zamolila za malu uslugu'

- Prvo je pitao što će mi to, a kad sam mu objasnila, rekao mi je da sam luda i počeo umirati od smijeha. Došao je do mene, dala sam mu staklenku i on ju je napunio. Najprije sam namazala njegovu spermu direktno na lice, pustila da se osuši i isprala. Potom sam je pomiješala s hidratantnom kremom jer je imala čudan miris - ispričala je.

Nakon objave videa na TikToku, njezin brat je saznao čime se zabavlja pa je to ispričao mami, a ova se toliko smijala da je jedva došla do zraka.

- Svi znaju da sam pomalo luda osoba pa to što radim i nije iznenađenje. Muško sjeme ima toliko hranjivih tvari u sebi. Nisam još vidjela neku razliku na svojoj koži jer redovito koristim proizvode za njegu kože, ali sam ih ipak htjela to isprobati - zaključila je, a prenosi Daily Mail.

Najčitaniji članci