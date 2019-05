Na ove situacije se trebate pripremiti ako uzimate štenca

Kada planirate udomiti ili kupiti štenca, nemojte zaboraviti da se radi o bebi. Ljudi se često informiraju samo o stvarima koje mu trebaju kupiti prije nego stigne u dom te se informiraju o čipiranju i cijepljenju, ali ne razmišljaju o ostalim izazovima koje ih čekaju. Njegovo privikavanje na prostor i vlasnike zna biti iscrpljujuće pa vam donosimo najčešće savjete korisnika Reddita o dolasku štenca u kuću kako bi se mogli bolje pripremiti.

1. Tu ima mnogo posla

Štenci, ali i stariji psi udomljeni iz skloništa zahtjevniji su nego što mislite. Slično je kao da imate dijete. Treba ga hraniti u određeno doba, čistiti, medicinski zbrinuti i trenirati, bez obzira na dob, pasminu ili veličinu. Trebat će vam mnogo vremena, osobito za štence. Neki trebaju mnogo pažnje, a to ovisi o pasmini.

2. Naoružajte se strpljenjem

Svaki pas ima drugačiju osobnost i može raditi stvari koje će vas izluđivati. Pripremite se na sitnice koje vas zasigurno neće oduševiti. To može biti lajanje, kopanje, žvakanje stvari ili nešto četvrto čega će se vaš psić 'dosjetiti'. No, ne brinite, to se sve može riješiti dobrom dresurom. Potrebno je samo malo vremena i energije.

via GIPHY

3. Htjet će da mu budete 'vođa'

Veoma je važno odmah na početku razviti dobar odnos sa svojim psom te mu sebe predstaviti kao 'vođu čopora'. On će nakon toga tražiti da mu budete vodič, a ako to ne napravite stvorit će vlastita pravila.

Nakon nekog vremena naučit će čitati vaše reakcije na određene situacije i znati što točno mislite.

4. Možda ćete malo lošije spavati

Kao malene bebe, niti štenci na početku neće spavati preko noći. Ponekad nećete spavati niti vi jer ćete mu morati dati pažnje. No, ne brinite, ta faza neće trajati zauvijek.

5. Nemojte se brinuti, svi ponekad zeznu

Iako postoji mnogo dobrih savjeta, svaki štenac je jedinstven i iziskuje nešto drugačiju njegu. On ne dolazi s priručnikom i normalno je da se bojite hoćete li mu biti dobar vođa. Zapamtite, važno je da radite najbolje što možete.

via GIPHY

6. Štenci odrastaju

Neke ljude brine da štenac neće dugo ostati beba. Nakon što narastu, njihovi vlasnici s nostalgijom pregledavaju stare fotografije. Ne zaboravite, to je bila faza, a u odrasloj dobi vas očekuje novo poglavlje s vašim ljubimcem.

7. Morate izdvojiti određenu svotu novca

Prije nego što dovedete psa u svoju obitelj, razmislite možete li si to priuštiti. Oni iziskuju odlaske veterinaru, hranu, igračke, a neki će trebati tečaj odgoja i socijalizacije. No, trebate biti spremni i na izvanredne situacije, odnosno bolesti i povrede zbog kojih ćete morati kod veterinara.

8. Umoran pas je dobar pas

Psi, osobito štenci, imaju mnogo energije. Čak i ako imate ograđeno dvorište, pas će trebati više vježbe. To znači nekoliko šetnji dnevno, odlaske u parkove za pse i vrijeme za igru kod kuće. Budite spremni izdvojiti minimalno sat vremena dnevno na aktivnosti. Ako ste do sada odmarali nakon posla, pokušajte ubuduće zaboraviti tu naviku. Oni će biti preuzbuđeni što vas vide, a vi ćete tome teško odoljeti.