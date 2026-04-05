Na ove znakove Parkinsonove bolesti morate hitno pripaziti

Kada je riječ o Parkinsonnovoj bolesti postoje brojni simptomimi koji mogu ukazivati na ozbiljna zdravstvena stanja. Od drhtanja do gubitka osjeta mirisa, prepoznajte znakove na vrijeme, a oni su za svakoga drugačiji
U nastavku pogledajte na koje znakove Parkinsonove bolesti morate pripazati.
TREMOR Drhtanje obično počinje u ruci ili šaci i vjerojatnije je da se javlja kada je ud opušten i u mirovanju. Tremor se često opisuje kao ritmičko podrhtavanje i obično zahvaća jednu stranu tijela više nego drugu.
SPOREST POKRETA (BRADIKINEZIJA) Fizički pokreti postaju mnogo sporiji nego inače, što može otežati svakodnevne aktivnosti. Na primjer, hod može postati spor s kratkim koracima, a može biti teško započeti kretanje.
UKOČENOST MIŠIĆA (RIGIDNOST) Mišići postaju napeti i ukočeni, što može otežati kretanje i uzrokovati bol. Ukočenost može ograničiti izražavanje lica (tzv. “maskirano lice”).
PROBLEMI S RAVNOTEŽOM Povećan rizik od padova.
GUBITAK OSJETA MIRISA (ANOZMIJA) Često jedan od ranih simptoma.
BOL (ŽIVČANA BOL) Može biti uzrokovana oštećenjem živaca.
PROBLEMI S MOKRENJEM Uključujući hitnost i inkontinenciju.
ZATVOR Vrlo čest simptom.
SEKSUALNI PROBLEMI Uključujući erektilnu disfunkciju kod muškaraca i seksualnu disfunkciju kod žena.
VRTOGLAVICA ILI NESVJESTICA PRI USTAJANJU Zbog pada krvnog tlaka.
POJAČANO ZNOJENJE (HIPERHIDROZA)
POTEŠKOĆE S GUTANJEM (DISFAGIJA)
POJAČANO SLINJENJE
PROBLEMI SA SPAVANJEM (NESANICA)
DEPRESIJA Česta i može se javiti rano.
ANKSIOZNOST
BLAGO KOGNITIVNO OŠTEĆENJE Problemi s pamćenjem i koncentracijom.
DEMENCIJA U kasnijim fazama bolesti.
ZABLUDNE MISLI (DELUZIJE) Pogrešna uvjerenja koja nisu u skladu sa stvarnošću.
