Na ovih deset simptoma treba pripaziti svaka žena nakon 40-e

Kad uđete u 40-e, tijelo može slati znakove upozorenja. Simptomi poput neobičnog krvarenja, trajnog ubrzanog rada srca ili osipa na dojci trebaju vas potaknuti na pregled liječnika, radi ranog otkrivanja potencijalnih rizika
U nastavku pogledajte 10 simptoma na koje mora pripaziti svaka žena nakon 40-e.
| Foto: ilustracija/Canva
Foto: ilustracija/Canva
| Foto: ilustracija/Canva
PROMJENE NA DOJAKAMA KOJE NISU UOBIČAJENE Promjene u veličini, obliku ili teksturi dojki ponekad su normalne, no crvenilo, oteklina, čvorići, iscjedak iz bradavice ili nova asimetrija zahtijevaju pažnju liječnika. Takvi simptomi ne znače uvijek rak, ali mogu biti znak ozbiljnijeg problema, posebno ako ne prolaze. Redoviti pregledi i samopregledi ključni su za rano otkrivanje.
| Foto: DREAMSTIME
| Foto: Vini
NEREDOVITO VAGINALNO KRVARENJE Neočekivano ili neredovito krvarenje može biti posljedica promjena u menstrualnom ciklusu, kontracepcije ili infekcija, ali također može biti prvi znak raka vrata maternice. Kod žena u menopauzi svako krvarenje zahtijeva liječnički pregled. Pravovremena dijagnoza pomaže u otkrivanju ozbiljnih bolesti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
| Foto: KOSTIANTYN POSTUMITENKO
IZNENADNO DEBLJANJE ILI GUBITAK TEŽINE Ako bez promjene prehrane ili aktivnosti dobijete ili izgubite više od pet kilograma u pola godine, to može ukazivati na zdravstveni problem. Takve promjene često su povezane s poremećajima štitnjače, hormonskim disbalansom, srčanim bolestima ili tumorima. Pravovremeni pregled omogućuje otkrivanje uzroka prije nego simptomi postanu ozbiljni.
| Foto: Dreamstime
| Foto: 123RF
MADEŽI KOJI KRVARE ILI MIJENJAJU OBLIK Redovito provjeravajte madeže i pratite asimetriju, nepravilne rubove, raznolikost boja, veličinu i promjene kroz vrijeme. Svaka promjena može ukazivati na potencijalno zloćudnu promjenu. Pravovremeni pregled dermatologa ključan je za rano otkrivanje melanoma.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
| Foto: dreamstime/ilustracija
UPORNA BOL U NOGAMA Bol u nogama može biti posljedica istegnuća ili ozljede, ali ako bol i oteklina ne prolaze, mogu upućivati na duboku vensku trombozu. Takvo stanje zahtijeva hitnu liječničku procjenu jer ugrušak može izazvati plućnu emboliju. Pravovremena dijagnoza može spasiti život.
| Foto: Dreamstime
| Foto: 123RF
UBRZANI RAD SRCA KOJI TRAJE VIŠE OD 15 MINUTA Kratkotrajni “preskoci” srca često su bezopasni, no ako lupanje traje dulje od 15 minuta i prati ga bol u prsima, vrtoglavica ili otežano disanje, potrebno je posjetiti liječnika. Takvi simptomi mogu ukazivati na srčanu aritmiju. Pravovremeni pregled može spriječiti ozbiljne posljedice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BOL U PRSIMA Bol u prsima nije uvijek posljedica stresa ili probave. Ako se bol javlja pri naporu i nestaje u mirovanju, može biti znak začepljenja krvne žile i potencijalnog srčanog problema. Pravovremena dijagnoza može spasiti život.
| Foto: 123RF
| Foto: 123RF
KRATKOĆA DAHA KOJA SE POGORŠAVA Ako osjećate nedostatak zraka pri manjem naporu ili primijetite pogoršanje, to može ukazivati na srčano zatajenje ili probleme s arterijama. Nakupljanje tekućine u plućima otežava disanje. Pravovremena dijagnoza pomaže u sprječavanju komplikacija.
| Foto: twinsterphoto
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NAGLA PROMJENA VIDA Odjednom zamagljen vid, dvostruka slika ili gubitak vida na jednom oku zahtijevaju hitnu reakciju. Takvi simptomi mogu biti posljedica moždanog udara, glaukoma, makularne degeneracije ili povišenog tlaka. Pravovremeni pregled može spriječiti trajno oštećenje vida.
| Foto: Thinkstock
| Foto: DREAMSTIME
PROMJENE U PRAŽNJENJU CRIJEVA Krv u stolici, tamna ili katranasta stolica, učestali proljev ili ponavljajući zatvor mogu ukazivati na ozbiljne probavne probleme. Takve promjene mogu biti znak upalnih bolesti crijeva, sindroma iritabilnog crijeva ili raka debelog crijeva. Pravovremeni liječnički pregled je nužan.
| Foto: Igor Mojzes
| Foto: Thinkstock