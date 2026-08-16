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SUNČANI OTOK

Na ovom slikovitom norveškom otoku vrijeme ne znači ništa, a satovi se ostavljaju na ulazu

Sommarøy je malo ribarsko mjesto u Arktičkom krugu koje se proslavilo 2019. vrlo uspješnom, ali i kontroverznom kampanjom. S ciljem da privuku turiste, tvrdili su da su 'ukinuli' vrijeme, a prenijeli su ih i mediji
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Na ovom slikovitom norveškom otoku vrijeme ne znači ništa, a satovi se ostavljaju na ulazu
Sommarøy u prijevodu znači "ljetni otok". Slikovito ribarsko selo i otok smješten je u sjevernoj Norveškoj, unutar Arktičkog kruga, otprilike sat vremena vožnje zapadno od Tromsøa. | Foto: Booking
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Sommarøy u prijevodu znači "ljetni otok". Slikovito ribarsko selo i otok smješten je u sjevernoj Norveškoj, unutar Arktičkog kruga, otprilike sat vremena vožnje zapadno od Tromsøa. | Foto: Booking
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