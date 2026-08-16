Na ovom slikovitom norveškom otoku vrijeme ne znači ništa, a satovi se ostavljaju na ulazu

Iako su se morali ispričati, vijest nije potpuno neistinita. Stanovnici otoka zbog ponoćnog sunca generacijama žive bez strogog gledanja na sat. Budući da je usred noći jednako sunčano i toplo kao i u podne, sasvim je normalno vidjeti ljude kako u 2 sata ujutro kose travu, igraju nogomet ili se kupaju.