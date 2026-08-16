Na ovom slikovitom norveškom otoku vrijeme ne znači ništa, a satovi se ostavljaju na ulazu

Sommarøy je malo ribarsko mjesto u Arktičkom krugu koje se proslavilo 2019. vrlo uspješnom, ali i kontroverznom kampanjom. S ciljem da privuku turiste, tvrdili su da su 'ukinuli' vrijeme, a prenijeli su ih i mediji
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Sommarøy u prijevodu znači "ljetni otok". Slikovito ribarsko selo i otok smješten je u sjevernoj Norveškoj, unutar Arktičkog kruga, otprilike sat vremena vožnje zapadno od Tromsøa.
| Foto: Booking
Sommarøy u prijevodu znači "ljetni otok". Slikovito ribarsko selo i otok smješten je u sjevernoj Norveškoj, unutar Arktičkog kruga, otprilike sat vremena vožnje zapadno od Tromsøa.
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Foto: Booking
Sommarøy u prijevodu znači "ljetni otok". Slikovito ribarsko selo i otok smješten je u sjevernoj Norveškoj, unutar Arktičkog kruga, otprilike sat vremena vožnje zapadno od Tromsøa.
| Foto: Booking
Foto instagram
Poznat je po svojim pješčanim plažama s bijelim koraljnim pijeskom i tirkiznom moru, zbog čega ga često nazivaju "Karibima sjevera".
| Foto: instagram
Foto Facebook
Otok je privukao globalnu pozornost kampanjom za ukidanje konvencionalnog vremena tijekom ljetnih mjeseci, kada sunce ne zalazi punih 69 dana (ponoćno sunce). Posjetitelji ovdje simbolično ostavljaju svoje satove na mostu pri ulasku na otok.
| Foto: instagram
Državna turistička agencija Innovation Norway osmislila je ovu priču kako bi privukla pozornost svjetskih medija. Kampanja je koštala oko 50.000 eura, a vijest su kao potpuno ozbiljnu prenijeli globalni giganti poput CNN-a, BBC-ja i The Guardiana, dosegnuvši preko milijardu ljudi
| Foto: instagram
Iako su se morali ispričati, vijest nije potpuno neistinita. Stanovnici otoka zbog ponoćnog sunca generacijama žive bez strogog gledanja na sat. Budući da je usred noći jednako sunčano i toplo kao i u podne, sasvim je normalno vidjeti ljude kako u 2 sata ujutro kose travu, igraju nogomet ili se kupaju.
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Zbog neprekidnog dnevnog svjetla od sredine svibnja do kraja srpnja, popularne su aktivnosti poput noćnog planinarenja, kajakarenja, vožnje biciklom te plivanja u hladnom moru.
| Foto: instagram
Zimi je otok izvrsna lokacija za promatranje Polarne svjetlosti (Aurora Borealis) zbog minimalnog svjetlosnog zagađenja. Od studenog do siječnja, u okolnim se vodama mogu promatrati orke i grbavi kitovi.
| Foto: instagram
Foto Booking
Do Sommarøya vodi slikovita cesta s mostovima preko otoka Kvaløya. Iz Tromsøa je moguće doći automobilom ili lokalnim autobusnim linijama, kao i sezonskim turističkim rutama (Arctic Route). Također, iz obližnjeg Brensholmena vozi trajekt.
| Foto: Facebook
Foto Booking
Foto Facebook
Foto Facebook