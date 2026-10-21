Na pisti Victoria's Secret revije bilo je čak 17 mama! Ovo su njihove neobrađene fotografije

Victoria's Secret revija uvijek donosi glamur, ali na nedavnom spektaklu u prvom planu bile su moćne žene koje uspješno balansiraju majčinstvo i karijeru. Na najpoznatijoj modnoj pisti u Los Angelesu prošetala su brojna poznata lica, a posebno je impresivno što je među njima bilo čak sedamnaest majki. Ove slavne dame pokazale su kako majčinstvo i samopouzdanje idu ruku pod ruku.

Povratak samo šest tjedana nakon poroda

Jedna od najvećih zvijezda večeri bila je Barbara Palvin, koja ima trideset i tri godine. Ova predivna manekenka rodila je kćer Sylvie, koju ima sa suprugom Dylanom Sprouseom, samo šest tjedana prije izlaska na pozornicu. Barbara je priznala kako je tijekom trudnoće jela organsku hranu i svaki dan kuhala, što joj je uvelike pomoglo da brzo vrati staru liniju.

Foto: Profimedia

​- Sutra će biti šest tjedana otkako sam rodila, a osjećam se odlično - izjavila je Barbara novinarima na reviji.

Uz nju, pažnju je plijenila i tridesetsedmogodišnja Elsa Hosk, ponosna majka dvije djevojčice. Elsa ima petogodišnju kćer Tuuli te malenu Floru Blue koju je rodila u srpnju. Njezin samouvjereni hod u visokim potpeticama nakon nedavnog poroda oduševio je obožavatelje diljem svijeta.

Foto: Profimedia

Jasmine Tookes također je pokazala da majčinstvo ne znači kraj karijere, prošetavši pistom s golemim krilima godinu dana nakon poroda. Sa suprugom Juanom Davidom Borrerom ima trogodišnju kćer Miju i sina Matea koji ima gotovo godinu dana.

Foto: Mario Anzuoni

Dugogodišnje anđelice koje ruše predrasude

Kada govorimo o legendama, ne možemo zaobići Alessandru Ambrosio koja ima kćer Anju od osamnaest godina i dvanaestogodišnjeg sina Noaha. Svojedobno se na pistu vratila samo tri mjeseca nakon prvog poroda, a za povratak u formu oslanjala se na strogi režim obroka od tisuću i dvjesto kalorija dnevno te redovite treninge.

Foto: Mario Anzuoni

Njezina sunarodnjakinja Adriana Lima, majka troje djece, ponovno je dokazala zašto nosi titulu ikone. Adriana ima šesnaestogodišnju Valentinu, trinaestogodišnju Siennu te četverogodišnjeg sina Cyana. Njezina djeca danas joj služe kao najveća motivacija za trening, a starije kćeri redovito s njom posjećuju teretanu i prate njezinu prehranu.

Foto: BFAA

Candice Swanepoel vratila se u prepoznatljivom sjaju kao ponosna majka devetogodišnjeg Anacana i osmogodišnjeg Ariela. Južnoafrička ljepotica zasluge za svoju besprijekornu figuru nakon dvije trudnoće pripisuje jogi, pilatesu i vježbama s opterećenjem.

Foto: Mario Anzuoni

Zanimljivo je kako sve ove žene ističu da im se tijelo promijenilo nakon poroda, ali su naučile voljeti svoje nove obline. Svojim su primjerom ohrabrile mnoge žene širom svijeta da prihvate svoje tijelo u svim fazama života.

Nova generacija slavnih majki na pisti

Gigi Hadid otvorila je spektakl u ružičastom izdanju, a njezina kći Khai, koju ima s bivšim partnerom Zaynom Malikom, nedavno je proslavila šesti rođendan. Gigi vješto čuva privatnost svoje djevojčice, ali ne krije koliko uživa u majčinskoj ulozi dok istovremeno vlada modnim pistama.

Foto: BFAA

Na pozornici je zabljesnula i Ashley Graham, majka tri dječaka, koja neumorno zagovara prihvaćanje različitih oblika ženskog tijela. Ashley sa suprugom Justinom Ervinom ima šestogodišnjeg Isaaca te četverogodišnje blizance Malachija i Romana.

Foto: BFAA

Irina Shayk, koja ima četrdeset godina, još je jedna slavna majka koja oduševljava svojim izgledom. Ona s glumcem Bradleyjem Cooperom odgaja devetogodišnju kćer Leu De Seine, a još se rado prisjeća kako je svoju prvu reviju za ovaj brend nosila kada je bila u petom mjesecu trudnoće.

Naposljetku, tu je i tridesetosmogodišnja Behati Prinsloo, majka devetogodišnje Dusty Rose, osmogodišnje Gio Grace i trogodišnjeg sina. Nakon tri trudnoće, njezina energija na pisti dokazuje da majčinstvo donosi jednu sasvim novu, nezaustavljivu vrstu ženske snage.

Foto: BFAA

Na popisu sedamnaest majki koje su dominirale revijom našle su se i legendarne Tyra Banks, koja ima osmogodišnjeg sina Yorka, te Kate Moss, majka kćeri Lile Grace. Svoj povratak na pistu proslavila je i Doutzen Kroes, majka dječaka i djevojčice, kao i Rosie Huntington-Whiteley, koja sa zaručnikom Jasonom Stathamom ima sina Jacka i kćer Isabellu.

Ovoj impresivnoj postavi pridružile su se i Caroline Trentini, ponosna majka dva dječaka, te Grace Elizabeth, koja također ima dva sina. Popis zaokružuje Ming Xi sa sinom Ronaldom i kćeri Romee.