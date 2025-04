Na Veliki Četvrtak obilježava se Isusova Posljednja večera - Koja je pouka za vjeru tada poslana?

Posljednja večera je Isusova večera koju je imao s apostolima na Veliki Četvrtak uoči muke u Jeruzalemu. Okupili su se kako bi proslavili židovski blagdan Pashu koji se slavi u spomen na izlazak iz egipatskog ropstva.

Dvorana u kojoj je Krist održao večeru zove se cenakul što je u to vrijeme označavalo cijeli prvi kat u starorimskim kućama. Prije jela, Isus je oprao noge svojim učenicima što je začudilo sve okupljene. U to vrijeme, domaćin se pobrinuo da se gostima operu noge šaljući svoje sluge da to učine. To je bio čin koji nikako ne bi radili učitelji ili rabini. Isus je tim činom htio pokazati da su svi jednaki, bilo da si učitelj ili sluga. Htio je da na večeri ne bude onih boljih od drugih, da među njima vlada poniznost, zajedništvo i ljubav. Pokazao je da pravi autoritet dolazi kroz služenje, a ne kroz vladanje nad drugima.

Time što je apostolima oprao noge, Isus nije htio uvesti neki obred, nego pružiti pouku o služenju jedni drugima. On im je svojim primjerom pokazao da trebaju ponizno i bez predrasuda služiti drugima.

Foto: 123RF

Na večeri, Isus je proslijedio pehar s vinom apostolima i rekao:

- Uzmite je i dodajte jedan drugome! Jer kažem vam, odsada više neću piti od roda trsova dok ne dođe kraljevstvo Božje (Luka 22:17, 18).

Isus je htio da svima bude jasno da se bliži njegova smrt. Zatim je razlomio kruh i dao ga Judi, rekao je da će ga on izdati. Ostatak kruha podijelio je apostolima. Tijekom obreda, govorio je o svojoj nadolazećoj žrtvi na križu:

- Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje. (Lk 22,19)

Isus je želio reći da je spreman žrtvovati se za svoje učenike (i sve ljude), jer žrtva tijela nije samo fizička smrt, nego božanska predaja za spasenje čovjeka. Razlomljeni kruh postavlja temelj sakramenta Euharistije, gdje vjernici ne samo da se "sjećaju" njegove smrti, nego u njemu sudjeluju, primajući njegovo tijelo kroz Euharistiju.

Foto: VATICAN MEDIA

Nakon večere uslijedila je molitva gdje se Isus pomolio za sve svoje učenike da ih Bog čuva i da žive u miru i slozi. Osim toga, molio se za to da više nitko ne ocrnjuje Božje ime, nego da ga svi poštuju i slave.

Isus se uputio u Getsemanski vrt s dvanaestoricom, ali se odvojio s Petrom, Jakovom i Ivanom, kako bi u intimnoj molitvi predao Ocu svoju patnju. Nakon njegove molitve došli su po njega i potom je uslijedila njegova muka.

Na Veliki četvrtak trebamo se ponašati mirno, dostojanstveno i s poštovanjem, jer je to dan velike svetosti i duboke ljubavi. To je dan kada se prisjećamo kako je Isus: služio drugima (oprao noge učenicima), ustanovio svetu misu (Euharistiju) i dao sebe iz ljubavi.