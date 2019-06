Nabavili ste novog štenca? Evo zašto ga je važno socijalizirati

Socijalizacija je složen postupak koji traje od rođenja šteneta, pa sve do njegove odrasle dobi. Podrazumijeva ispravna i željena ponašanja psa u određenim situacijama prilikom podražaja iz okoline, pojašnjava Vedrana Dorogi, savjetnica za ponašanje pasa iz tvrtke allAboutDogz.

Nastavlja kako je važno da se štene ne izdvoji prerano iz legla, najmanje dva i pol do tri mjeseca, jer je i to period kad uz majku i braću uči o životu i ponašanju. Ta se težnja ipak zbog zarade sve manje isplati uzgajivačima koji sve ranije prodaju štence.

Foto: Francuski Buldog Hrvatska

- U dobrim uzgajivačnicama razmišljaju u tome, ali i omogućuju štencima ranu socijalizaciju izlažući ih podražajima poput glasnih zvukova, drugih ljudi ili drugih pasa, djece i slično. Dodatni je problem što većina veterinara preporučuje vlasnicima da sa psima uopće ne izlaze iz stana dok štenci ne prime tri cjepiva protiv zaraznih bolesti. Međutim, taj stav vodi do činjenice da se izgubio značajan period za socijalizaciju pasa.

Također, ljudi ne razmišljaju da ulaskom u stan donose na cipelama bakterije i viruse izvana, pa tako svejedno štene izlažu bolestima.

No ako ste već odlučili da sa psićem nećete izlaziti, i taj period u stanu možete iskoristiti za socijalizaciju, kazala je objašnjavajući kako se štene može na ogrlicu ili uzicu privikavati u stanu, jednako kao i na nagle ili glasne zvukove, ili susrete s djecom ili drugom ljudima.

Foto: Dreamstime

- No treba imati na umu da socijalizacija nije samo puko izlaganje podražajima. Poželjno je da vlasnik psa dovede u što više različitih situacija, ali da je psu podrška, da je uz njega. To podrazumijeva bodrenje, pohvalu ako se pas dobro ponaša, poslasticu i 'bravo, dobar si'. Vlasnik nije statist nego aktivno sudjeluje kroz bodrenje i pohvale kao podrška svom psu, a ne da ostavi psa da se sam nosi sa tim nekim podražajem. Također, u mnogo situacija ljudi dovedu štene u pseći park i puste ga da se samo snalazi. To nije to - objašnjava.

- Socijalizacija je kad su i drugi na lajnama i pod kontrolom jer razni štenci su raznih karaktera. Ako plahog psa koji je suzdržan bacite u vatru, u čopor, za očekivati je da ćete u budućnosti dobiti probleme s agresijom i još većom plahošću. Ljudi krivo shvaćaju da svatko može dirati psa, da pas veselo trči u zagrljaj svakome i da je to isto socijalizacija. Pas je društven ili ne, a socijalizacija je znati se nositi sa situacijama iz okoline i sukladno tome reagirati bez straha ili agresije, da smireno doživljava aute, promet ili djecu, nastavila je Vedrana Dorogi.

Dodala je i kako socijalizacija traje do odrasle dobi psa, a problemi se mogu javiti oko petog mjeseca štenetova života kad ulazi u pubertet.

Foto: Dreamstime

- Ako ste prije odradili posao socijalizacije, to će vam razdoblje lakše proći. Ključna su ta prva četiri mjeseca, a kasnije je nadogradnja. To su temelji, no sve se da i kasnije ispraviti u odrasloj dobi, samo što je tada puno teže i zahtijeva više truda te sudjelovanje stručnjaka. Nisu uvijek dovoljne školice poslušnosti. Poslušnost nema veze sa socijalizacijom. Ljudi odu u školicu pa se čude da se poslušan pas i dalje boji ili je reaktivan na okolinu. Socijalizacija pretpostavlja da psa izložite svemu što bi mogao doživjeti, pa je tu lepeza od pothodnika, vlakova, tramvaja. Ima puno pasa koji žive u gradu i nisu bili u pothodniku, pa dođe kao odrastao u pothodnik i uplaši se zbog odbijanja zvukova. Psima su općenito problem umjetni podovi i zidovi poput onih u shopping centrima. Umjetni prostori nose drukčije mirise i zvukovi se drukčije odbijaju pa ih to zna uplašiti. Doživljaj tramvaja u pothodniku, na stanici ili u tramvaju je potpuno drukčiji i o tome treba voditi brigu prilikom socijalizacije šteneta, zaključila je Vedrana.