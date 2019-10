Način na koji držite ruke otkrit će kakav ste zapravo karakter

Nobelovac Roger Wolcott Sperry zaslužan je za istraživanje koje je pokazalo da ponašanje pojedinca može uvelike ovisiti o tome koji mu je dio mozga aktivniji, lijeva ili desna polutka. Provjerite na koji način vi držite ruke - instinktivno ih isprepletite i pogledajte gdje vam stoje palci.

1. Lijevi palac je gore

Vi ste praktični i rijetko kad odlučujete na brzinu. Prije nego što dođete do zaključka, pomno odmjerite sve prednosti i nedostatke plana. Također, teško vas je prevariti jer imate dobru intuiciju i uvijek znate kad vam netko laže.

Upravo zato jako cijenite prave prijatelje i obitelj, a svi oni često k vama dolaze po savjet. No to ne znači nužno da ste ozbiljni. Baš suprotno, vaš specifičan smisao za humor čini vas privlačnima za sva druženja. Uz to ste i romantičar koji točno zna kako šarmirati suprotnu stranu.

2. Palčevi u ravnini

Vi vjerujete da su i najmanje stvari bitne jer je "vrag u detaljima". U svemu što radite ste perfekcionist i očekujete jednaku razinu posvećenosti i koncentracije od drugih. Lider ste po prirodi, što ne znači da niste osjetljivi na tuđe potrebe ili da ne uvažavate tuđe sklonosti.

Uvijek čujete mišljenje drugih i pokušavate razumjeti njihovo stajalište prije nego procijenite situaciju. Iskrenost vam je najveća kvaliteta i njome ćete lako razoružati druge.

I u odnosima cijenite iskrenost prije svega. Ne sramite se reći svoje mišljenje niti sprečavate druge u tome.

3. Palac desne ruke je gore

Vas krasi isoki kvocijent emocionalne inteligencije. Lako shvaćate što drugi osjećaju čak i kad to od vas pokušavaju sakriti. Ta vam jedinstvena sposobnost olakšava odnose, a i drugi vam se zato lakše otvaraju.

Također, pruža vam i perspektivu da stvari sagledate van konteksta i izvan okvira, a omogućava vam i ispravno odlučivanje. Sposobnost razumijevanja tuđih emocija i vaša toplina osobine su koje najviše druge privlače k vama.

U vezama razumijete i neizgovorene osjećaje partnera te nikad nećete imati problema s njihovim emocionalnim potrebama.

