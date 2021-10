Nacionalni park Paklenica se uključio u akciju 'Mjesec hrvatskog turizma' organizacijom Dana otvorenih vrata u Nacionalnom parku Paklenica u subotu 16. listopada 2021.

Posjetiteljima je osiguran besplatan ulaz u Park s mogućnošću posjeta špilji Manita peć od 10:00 do 13:00 sati i razgled Posjetiteljskog centra 'Podzemni grad Paklenice' od 8:00 do 18:00 sati. U nedjelju je ulaznica po normalnoj cijeni za odrasle 40 kuna, mlade 25 kuna, a djecu 20 kuna.

Nacionalni park Mljet će u razdoblju od 1.-10.10.2021. tijekom akcije Mjesec hrvatskog turizma imati promotivne cijene ulaznica.

Kupnja ulaznica je omogućena putem webshopa NP Mljet po cijenama od 40 kuna za odrasle (redovna cijena je 70 kuna) i 20 kuna za djecu i studente (redovna cijena 50 kuna).

Ulaznica uključuje vožnju električnim brodom te posjet otoku Sv. Marija u srcu Velikog jezera.

Nacionalni park Krka obuhvaća najveći i najljepši dio toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole. Promotivna akcija traje od 25. do 31. listopada 2021. Cijena ulaznica je za odrasle 65 kuna (inače je 100 kuna), za djecu od 7 do 18 godina je cijena ulaznice 52 kune (puna cijena je 80 kuna) te djeca do 7 godina imaju besplatan ulaz.

Nacionalni park Plitvička jezera isto nudi promotivne cijene ulaznica. Odrasli i studenti (regularna cijena: 180,00 kn po osobi) mogu ući po promotivnoj cijeni od 100 kuna po osobi, djeca od 7 do 18 godina po cijeni od 35 kuna po osobi, a djeci do 7 godina je ulaz besplatan.

Nacionalni park Sjeverni Velebit daje popust od 35 posto na cijenu obiteljske ulaznice u Kuću Velebita, obiteljske ulaznice u Nacionalni park Sjeverni Velebit i kombinirane obiteljske ulaznice za Park i Kuću Velebita u razdoblju od 15. do 31. listopada 2021. godine. Ovaj popust odnosi se samo na obiteljske ulaznice.

Obiteljska ulaznica za Kuću Velebita je po promotivnoj cijeni 65 kuna (redovna cijena je 100 kuna) a vrijedi za jedan posjet).

Obiteljska ulaznica za Park po promotivnoj cijeni košta 74 kune (redovna cijena je 115 kuna) a vrijedi tri dana.

Kombinirana obiteljska ulaznica se može kupiti po promotivnoj cijeni od 117 kuna (redovna cijena je 180 kuna), a ulaznica vrijedi tri dana za posjet Parku i jedan posjet Kući Velebita.