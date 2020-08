Dodaje kako to nikad nije bila njezina namjera. Umjesto toga, \u017eeljela je istaknuti\u00a0da se rijetko pokazuju 'velika tijela' te potaknuti razgovor o tome da trebamo voljeti sebe onakvima kakvi jesmo.\u00a0

- Nikad nisam nikome sugerirala da se udeblja\u00a0 ili da je tijelo s vi\u0161kom kilograma po\u017eeljnije od mr\u0161avog. Jednostavno, \u017eelim re\u0107i da su debeli ljudi\u00a0jednaki i jednako vrijedni \u017eivljenja kao i svi drugi. Na\u010din na koji je na\u0161a kultura osmi\u0161ljena jest da stalno imate pristup onome \u0161to poti\u010de stvaranje masti, a istovremeno \u017eivite u\u00a0strahu od rezultata takvog na\u010dina \u017eivota i od sramote koju ti ljudi trpe - ka\u017ee.

Ispri\u010dala je i kako je jo\u0161 kao tinejd\u017eerica razvila neuredne prehrambene navike,\u00a0pa onda preskakala obroke i prekomjerno trenirala, samo da bi smr\u0161avjela nekoliko kilograma.

No, kile su se uvijek vra\u0107ale, uz nekoliko dodatnih. Na kraju ju je to dovelo do te\u0161ke depresije u mladosti.\u00a0

- Osje\u0107ala sam se u\u017easno. Bio je to najve\u0107i poziv na bu\u0111enje na mom putu ljubavi prema svom tijelu. Morala sam nau\u010diti da\u00a0te\u017eina i radost\u00a0nisu u korelaciji kao ni te\u017eina i\u00a0kvaliteta \u017eivota - pri\u010da\u00a0Crystal.

Tek je s vremenom zaklju\u010dila da je veli\u010dina tijela u kojem \u017eivi ba\u0161 onakva kakva treba biti u odre\u0111enom trenutku.\u00a0

- Istina je da su Disneyjevi likovi koje crtam u po\u010detku bili nerealni, jer im je struk manji od glave, no\u00a0razlog zbog kojeg ih crtam tako debelima nije u tome da ih u\u010dinim\u00a0realnima, ve\u0107 to \u0161to vidim\u00a0sebe u njima. I \u017eelim pomo\u0107i ostalim debelim ljudima da se u njima vide - ka\u017ee\u00a0Crystal. Dodaje kako je, ako se \u017eelimo rije\u0161iti pandemije pretilosti, svijetu potreban kulturni pomak.\u00a0

- Debele ljude treba potaknuti da se otvore i po\u010dnu \u017eivjeti\u00a0\u017eivot i u\u017eivati u njemu, a ne da se samo mu\u010de s time da gube na te\u017eini. Treba ih poticati da napreduju onakvi kakvi jesu, bez potrebe da se mijenjaju - zaklju\u010duje.\u00a0

To nije prvi projekt s pretilim likovima koji je Crysstal objavila, no svakako je izazvao najvi\u0161e pa\u017enje do sada, mo\u017eda i zbog toga \u0161to je rije\u010d o likovima s kojima se svi poistovje\u0107ujemo od djetinjstva.\u00a0