Nagovara poznate ljude da mu svoje ime tetoviraju na leđa

Zvijezda Instagrama i influencer Funky Matas (31) uživa u slavi koju je stekao na društvenim mrežama, no odlučio je kako mu to nije dovoljno i želi još.

Trenutačno želi dospjeti u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda i to tako da bude čovjek s najviše tetoviranih potpisa drugih ljudi na leđima. Još važnije, to moraju biti potpisi poznatih ljudi. Tako je svoja leđa počeo pretvarati u malu zbirku autograma.

Svatko od potpisnika svoj je autogram vlastoručno tetovirao na njegova leđa, a Funky Matas smatra da to uopće nije problem budući da je i sam tattoo umjetnik pa zna kako nemoguće učiniti izvedivim. Do sad je prikupio 225 potpisa. Među njima su Will Smith, Chris Rock, Mike Tyson, Usain Bolt, Tara Reid, Gerard Butler i drugi.

- Bio sam između dvije ideje. Prva je bila anketa poput onih kakve je imao MySpace s pitanjima i praznim poljima za odgovore gdje su ih ljudi mogli sami ispuniti markerom. druga je bila da mi se prijatelji potpišu na leđa sa priborom za tetoviranje - objasnio je novinarima Daily Maila uz zaključak da je ideja o tetovažama bila zanimljivija i zabavnija iz njegove perspektive te da neće biti prevelik problem organizirati potpisivanja.

- Što se tiče pitanja je li me tko pokušao odgovoriti od ideje, većina ljudi već zna za moj divlji životni stil i činjenicu da nikada ne dopuštam da mi nešto stane na put. Zato nitko nije ni pokušao spriječiti ideju. Poprilično sam tvrdoglav kad se radi o stvarima koje želim - istaknuo je Matas. Iskreno je priznao kako ipak nije bilo baš tako jednostavno nagovoriti sve potpisnike na autogram.

- Neki su me odbili govoreći da nije pravi trenutak i slično. Glumac koji je utjelovio Chewbaccu je bio vrlo neodlučan jer se bojao kako će sve to izgledati - kazao je.

Tvrdi i kako je morao odbiti nekoliko važnih ljudi koji su se htjeli potpisati, ali nije obrazložio o kome je riječ ni zašto ih je odbio.

- Život je kombinacija posla i zabave, ističe on.

Na leđima još ima mjesta za pokoji potpis, no nije jasno rekao kada će se javiti Guinnessu i kada će završiti svoj jedinstveni pothvat.