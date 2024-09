Nagovorio ženu da čekaju sa seksom do braka. Saznala je i zašto: 'Bio je loš predosjećaj...'

Jedan slučaj s Reddita privukao je brojne komentare. Žena (27) požalila se kako je njezin suprug (32) htio čekati sa seksom prije braka, a onda je shvatila i zašto. Osjeća se prevarenom nakon što je na medenom mjesecu otkrila da on ima 'mikropenis'.

Objasnila je da je njezin partner odbijao sve pokušaje stupanja u intimne odnose i izvlačio se da je on ‘staromodan‘. Nakon što je otkrila da on ima neuobičajeno mali penis, potražila je savjet na internetu jer se osjeća krivom što se osjeća uzrujano zbog toga i što joj je on vjerojatno lagao o tome zašto želi čekati do braka s intimnošću.

'Hodali smo samo šest mjeseci. Bili smo zaručeni još šest i upravo smo se sad u subotu vjenčali. Doslovno sam se vratila s medenog mjeseca prije nekoliko sati. Nekoliko smo puta bili blizu toga da se poseksamo, ali nikada nismo otišli tako daleko. Pokušavala sam, ali uvijek bi prestao nakon što bi situacija ‘otišla predaleko', napisala je.

Primijetila je da njezin suprug nije religiozan, ali je stalno tvrdio da je 'staromodan' po tom pitanju i da se želi čuvati do braka.

Nakon što je otkrila da mu je penis dugačak ‘oko tri centimetra‘, htjela je znati ima li pravo biti ljutita zbog toga.

'Jesam li ja šu*** jer pišem sve ovo i ljutita sam zbog toga što sam čekala do prve bračne noći da bih saznala da on vjerojatno nije tako ‘staromodan‘ kao što tvrdi da jest? Neću mu se rugati, iskreno ne znam ni kako bih započela tu temu s njim. Iskreno, ponašala sam se kao da se ništa neobično nije dogodilo i otišla sam s njim u grad, ali... Ne znam. Nekako se osjećam slagano. Kao da je sve poluistina... Ili mi je nešto namjerno prešutio. Ovo je u najmanju ruku bilo neočekivano', napisala je.

Dobila je mnoštvo savjeta u komentarima.

'Ovo je ozbiljno pitanje povjerenja', napisala je jedna korisnica Reddita. 'Ovdje nije sporna veličina, već činjenica da kao prvo, nije joj vjerovao dovoljno da bi joj rekao, a kao drugo, sada mu ne može vjerovati da ponovno neće biti iskren prema njoj', jedan je od komentara.