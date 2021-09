Influencerica Shari Jonas nedavno je podijelila video na TikToku u kojem je otkrila drugima svoj najlakši roditeljski savjet za discipliniranje djece. Video je ubrzo postao viralan.

POGLEDAJTE VIDEO:

U videu je pričala o dva ključna načina discipliniranja djece; jedan je objasnila kao negativne podražaje, ili kaznu, a drugi kao pozitivne podražaje, ili nagradu.

Objasnila je da oboje mogu biti učinkoviti, ali djeca ne reagiraju na isti način te da svaki roditelj mora odlučiti koji je najbolji oblik discipliniranja za njihovo dijete.

U videu je rekla: 'Moj sin je uvijek bio dijete koje je upadalo u nevolje, bio je smetalo, a što je više pažnje dobivao, bio je sretniji. Učitelji su ga za takvo ponašanje uvijek kažnjavali, stavljali su ga u kut, premještali njegov stol, čak su ga slali i kod ravnatelja, ali ništa nije uspjelo pa sam predložila da isprobaju drugačiji pristup, a to je nagrada. Svaki put kad je moj sin bio dobar, dobio je zlatnu naljepnicu. Bez ponižavajućih kazni. Na kraju je zaista bio ponosan na to, a i mi smo skupa s njim jer kada na kraju tjedna dođe doma s mnogo zlatnih naljepnica koje je dobio za dobro ponašanje budete sretni.'

Kako bi provjerili djeluje li njezin savjet, dječja psihologinja Lisette Kuijt za The Sun je komentirala video koji je Shari objavila te je podijelila nekoliko svojih savjeta.

Prema njoj, za promjenu ponašanja u bihevioralnoj terapiji možete koristiti kaznu ili nagradu.

Motivacija

Lisette je objasnila da u bihevioralnoj terapiji postoje četiri glavne strategije za odgovor na problematično ponašanje. Oni uključuju pozitivnu i negativnu nagradu te pozitivnu kaznu i negativnu.

- Sheri u videu navodi da ne reagira svako dijete na isti način na ove tehnike. Strogo govoreći, to je istina - ali odgovor najviše ovisi o motivaciji ponašanja, a ne o djetetovoj osobnosti. Da biste odlučili koju od strategija trebate odabrati za dijete čije ponašanje želite promijeniti, prvo morate saznati motivaciju za problematično ponašanje - objašnjava Lisette.

U primijenjenoj analizi ponašanja postoje četiri vrste opće motivacije za ponašanje: pažnja, osjetilno zadovoljstvo, bijeg i pristup željenom objektu ili aktivnosti.

Kako bi lakše identificirali motivaciju, psiholozi zapisuju 'ABC -ove' problematičnog ponašanja.

Za A (razlog) zapišite što se dogodilo prije ponašanja.

Za B (ponašanje) zapišite točno ponašanje koje je dijete pokazalo.

Za C (posljedica) zapišite što se kasnije dogodilo.

Kad shvatite zašto se dijete ponaša tako kako se ponaša, imat ćete mnogo jasniju sliku o tome koju strategiju trebate primijeniti.

- Dijete iz videa pokazalo je problematično ponašanje jer mu se svidjela pažnja koju je dobivao od kolega u razredu i učitelja dok se tako ponašao. Kao posljedica toga, učitelj ga je 'nagradio' s većom pažnjom tako što ga je javno kaznio. Dijete nema razloga prestati s takvim ponašanjem - ono dobiva ono što želi - dodaje.

Strategije

Kako Shari navodi, roditelji se koriste kaznom ili nagradom kako bi promijenili djetetovo ponašanje.

Kod pozitivnog nagrađivanja, djetetu dajete nešto što želi kako bi povećali njegovo alternativno ponašanje - ova nagrada može biti jednostavna, primjerice kao zlatna naljepnica u Sharinom slučaju.

S druge strane, u negativnom nagrađivanju, oduzimate stavku ili aktivnost koja nije primjerena smanjujući tako vjerojatnost da će utjecati na situaciju i povećavate vjerojatnost alternativnog ponašanja koje tražite.

- U kazni, koristite poticaj da smanjite problematično ponašanje. U pozitivnoj kazni, dodajete nepoželjan poticaj kao rezultat ponašanja, kao što je grditi dijete koje priča kada treba šutjeti.

U negativnoj kazni oduzimate željeni predmet ili aktivnost kao rezultat ponašanja. Primjer bi bio ako dijete mora ostati u kući dok su njegovi prijatelji vani - objašnjava Lisette.

- Kad je riječ o kazni ili negativnim podražajima, to može značiti da kada dijete učini nešto zločesto ili ometajuće, kaže mu se da sjedne u kut ili mu se oduzmu igračke ili uređaji. Nagrada ili pozitivni poticaji su kada je dijete pohvaljeno ili nagrađeno za dobro ponašanje. Nagrada može biti bilo što pozitivno - kaže Hester Grainger, psihologinja za autističnu djecu.

Nadodala je kako roditelji obično slijede jednu ili drugu disciplinirajuću tehniku.

Mrkva ili štap?

Vadite li mrkvu ispred magarca kako biste ga natjerali da krene naprijed, nadajući se da će dobiti mrkvu, ili udarite magarca štapom kako biste ga pokrenuli?

Hester je objasnila da će neka djeca bolje reagirati na kaznu ili na uzimanje uređaja, ali ključ svake kazne je utvrditi što je osnovni uzrok.

Objasnila je da je mama na TikTok brzo shvatila da, iako ponašanje njezina sina nije prihvatljivo, postoji bolji način za upravljanje njime. Što se tiče discipline, dobro je usredotočiti se na ponašanje koje želite promijeniti, a ne na dijete, što pokazuje i video zapis.

- Kad su mi djeca bila mlađa, nikad ne bih rekla da su zločesta, rekla bih da je njihovo ponašanje zločesto. U tome je velika razlika. Nijedno dijete ne počinje u životu želeći biti zločesto, ali brzo shvaćaju da radeći nevaljale stvari dobivaju reakciju i pažnju koju žele, čak i ako se na njih viče - objašnjava Hester.

Ako se dijete loše ponaša, razmislite zbog čega je to tako i što je dovelo do toga. Ponašajte se kao detektiv. Može vam se činiti kao da je vaše dijete upravo učinilo nešto zločesto iz vedra neba, ali kad počnete pomno promatrati, možda ćete vidjeti da to ima veze s nekim potpuno drugim razlogom, piše The Sun.