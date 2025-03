Uz peludnu prognozu lakše ćete preživjeti sezonu alergija - evo gdje ju pronaći i kako ju pratiti

Iako se peludna alergija najčešće javlja kod djece, nerijetko u tinejdžerskoj dobi, zbog sve većeg zagađenja zraka i okoliša koje slabi dišne puteve, sve je više onih koji se u zreloj dobi prvi puta suočavaju s curenjem nosa, svrbežom očiju, neugodnim 'grebanjem' po nepcu, kihanjem, a nerijetko i neugodnim kašljem.

Ako do sada niste imali tih problema, bilo bi dobro obaviti alergološke testove, kako biste utvrdili točan uzrok alergije i znali barem otprilike u koje doba biste trebali izbjegavati izlaske u prirodu, odnosno na otvoreno te u kojem razdoblju biste trebali piti terapiju za ublažavanje simptoma. Prvi alergeni javljaju se već u veljači, no zbog čestih kiša, mrazeva i još niskih temperatura, cvjetanje biljaka u to vrijeme nije intenzivno, pa većina ljudi u to vrijeme još nema većih problema. No, već za prvih toplijih dana tijekom ožujka mogu se javiti prve reakcije.

Prije svega, dobro se informirajte o tome koje su biljke najveći alergeni koji prevladavaju na vašem području te koliko je njihova pelud jaki alergen. Stručnjaci kažu kako se topola, vrba, bor, jela, platana, bukva i lipa mogu svrstati u slabije alergene. U red onih umjerenih ubrajaju se javor, jasen, grab, hrast i divlji kesten, na primjer, dok su među biljkama s vrlo jakom alergenom peludi: breza, čempresi, lijeska, maslina, joha, ambrozija, pelin i crkvina.

U kontinentalnom dijelu Hrvatske, posebno u Zagrebu, u to je vrijeme najaktivnija pelud čempresa, johe, topole i lijeske. Ako se sunčano vrijeme nastavi, već krajem ožujka mogla bi biti visoka koncentracija peludi breze, koja je izrazito alergena biljka i izaziva probleme kod većine ljudi alergičnih na pelud. No, ako uslijede češća kišna razdoblja, cvjetanje se može odgoditi, tako da ona postane problem 'aktualan' tek pred kraj ožujka i početkom travnja.

Rano proljeće i u drugim krajevima Hrvatske obilježeno je uglavnom cvjetanjem drveća (pa je, tako, u Slavoniji u ovo vrijeme, aktualna pelud johe, jasena i topole, u Istri pelud čempresa i lijeske, dok u Dalmaciji uz čemprese u ovo vrijeme velike probleme može stvarati i bor), no već početkom travnja javlja se i pelud korova i trava. Ako ste alergični na trave, velika je vjerojatnost da ćete imati problema s alergijom sve do ljeta, jer osim peludi, probleme stvaraju i sitne čestice pokošenog sijena početkom ljeta. Osim toga, kraj lipnja i početak srpnja razdoblje je cvjetanja ambrozije, korova koji kod većine ljudi alergičnih na pelud izaziva jake reakcije. Kako ona nastavlja s cvjetanjem i u jesen, simptomi se mogu nastaviti i u to doba, nerijetko i do kasne jeseni.

Kad je riječ o alergijama, nema lijeka koji bi vas u potpunosti mogao riješiti problema, no antihistaminici pomažu u ublažavanju simptoma i mnogim ljudima donose značajno olakšanje. Važno je samo započeti ih piti na vrijeme, najbolje prije nego se simptomi jave, te izbjegavati izlaske u prirodu i boravak na otvorenom kad je udio peludi u zraku najviši. Općenito, to je obično u rano prije podne i za vrijeme vjetrovitih dana, pa se preporučuje da obaveze izvan kuće koncentrirate na rano jutro ili pred večer.

Na stranicama Nastavnog zavoda "dr. Andrija Štampar" možete pratiti peludne prognoze s informacijama o tome kolika se koncentracija peludi u zraku očekuje, koje se redovito revidiraju, pa i to može biti 'putokaz' za lakše izbjegavanje težih simptoma alergije. Peludnu prognozu po gradovima možete pratiti OVDJE.

U dane visoke koncentracije peludi i Državni hidrometeorološki zavod objavljuje podatke o tome, pa vrijedi pratiti dnevne vijesti.

Evo još nekoliko savjeta kako lakše prebroditi sezonu peludnih alergija:

1. U dane visoke koncentracije peludi izbjegavajte izlete u prirodu i boravak na otvorenom.

2. Prostor u kojem boravite provjetravajte rano ujutro, ili pred večer, ako nije jako vjetrovito

3. Nakon boravka vani presvucite svu odjeću i otuširajte se te dobro iščešljajte kosu

4. Izbjegavajte sušenje opranog rublja na prozoru

5. Češće mijenjajte jastučnice i posteljinu

6. Nakon šetnje sa psom, dobro iščetkajte njegovu dlaku i obrišite mu šape

7. Ako boravite vani za vrijeme veće koncentracije peludi, nosite medicinsku masku ili pokrijte nečim usta i nos