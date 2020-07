Najbolje i najgore vrijeme za slati mailove - želite li odgovor

Želite li da vam netko odgovori na e-mail, nije važan samo sadržaj poruke, nego i vrijeme kad je poslana, pokazala je to analiza IT tvrtke Yesware, koja ima preko 10.000 poslovnih korisnika

<p>Radnim danima ljudi odgovore na 40 posto, a vikendom na 45 posto primljenih e-mailova, pokazala je analiza oko 500.000 e-mailova IT tvrtke Yesware. Najbolje šanse za dobivanje odgovora imaju e-mailovi koje osoba s kojom se dopisujete pročita u rano jutro, između 6 i 7 sati ili oni koje otvori na kraju radnog dana, oko 20 sati.</p><p>Jedan od razloga za to je činjenica da tijekom dana primamo gomile 'spamova' i pošte koja nas zagušuje, pa mailove najčešće samo otvaramo i pročitamo sadržaj, ali ne odgovaramo na njih. Istraživanja pokazuju da tijekom radnih dana u prosjeku otvorimo 66 posto pristigle elektroničke pošte, no odgovorit ćemo samo na 40 posto, pri čemu tek na trećinu poruka odgovorimo odmah. </p><p>Nešto je bolji rezultat vikendom, kad otvorimo oko 73 posto pošte, a odgovorimo na približno 45 posto. S druge strane, u rano jutro ili oko 20 sati odgovorimo barem na svaku drugu e-mail poruku, pa i na više njih.</p><p>Oni koji nisu u stanju ustati u zoru samo kako bi poslali važnu e-mail poruku mogu iskoristiti neku od aplikacija pomoću kojih mogu programirati kad žele da njihov e-mail bude poslan i jednostavno nastaviti - spavati.</p>