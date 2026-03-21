Najbolje lokacije za djecu na Festivalu svjetla u Zagrebu

Ako Festival svjetla planirate posjetiti s djecom, dobra je vijest da program nudi niz lokacija koje su posebno prilagođene najmlađima - interaktivne su, razigrane i vizualno atraktivne. Izdvojili smo pet mjesta na kojima će djeca najviše uživati, bez dugog hodanja i s puno “wow” trenutaka.

1. Park Zrinjevac: Mjesto gdje svjetlo postaje igra

Na Zrinjevcu vas čeka instalacija “Bubbles, Bubbles” koja iz sata u sat stvara tisuće mjehurića od pjene. Uz glazbenu podlogu i velike reflektirajuće skulpture, cijeli park pretvara se u razigranu pozornicu. Djeca ovdje ne stoje i ne gledaju – trče, hvataju mjehuriće i potpuno se prepuste atmosferi.

Zagreb: Festival svjetla na Zrinjevcu, Strossmayerovom trgu i Tomislavcu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

2. Trg Josipa Jurja Strossmayera: Cvijeće koje reagira na pokret

Instalacija “Ophrys” donosi poseban doživljaj jer reagira na pokrete posjetitelja. Kako se djeca kreću, tako se i svjetlosni cvjetovi “otvaraju” i mijenjaju. Upravo ta interakcija čini ovu lokaciju zanimljivom i edukativnom, jer mališani postaju dio same instalacije.

Zagreb: Festival svjetla na Zrinjevcu, Strossmayerovom trgu i Tomislavcu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

3. Dubravkin put: Svjetleće igralište u prirodi

Na Dubravkinu putu nalazi se “Dream Playground”, jedno od najzabavnijih mjesta festivala za djecu. Riječ je o interaktivnom svjetlećem igralištu smještenom u prirodi, gdje se mališani mogu slobodno kretati, istraživati i igrati. Ovdje je naglasak na iskustvu, a ne samo na promatranju.

Zagreb: Festival svjetla Zagreb 2026. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

4. Trg kralja Tomislava: Susret s omiljenim svjetlećim likovima

Na Trgu kralja Tomislava ponovno su tu popularni “Anooki” - simpatični svjetleći likovi koji svake godine oduševe najmlađe. Njihov razigrani izgled i “crtani” karakter čine ih savršenima za fotografiranje, ali i za kratki predah tijekom obilaska.

Zagreb: Festival svjetla na Zrinjevcu, Strossmayerovom trgu i Tomislavcu | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

5. Park Opatovina: Svjetleći konji i dinamične forme

U parku Opatovina djecu će posebno privući svjetleći lipicanci, ali i instalacija “The Fragments” koja se stalno mijenja i stvara dinamične oblike. Kombinacija pokreta, svjetla i neobičnih figura čini ovu lokaciju zanimljivom za istraživanje i igru.