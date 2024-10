Najbolje mjesto za upoznavanje partnera u svakoj životnoj dobi

S dolaskom jeseni i hladnijim vremenom, možda razmišljate kako povećati svoje šanse za upoznavanje nekoga posebnog. Iako možete naići na svoju srodnu dušu bilo gdje, veća je vjerojatnost da ćete ljubav pronaći na određenim mjestima — ovisno o fazi života u kojoj se nalazite.

Stručnjaci predlažu gdje i kako pokušati pronaći srodnu dušu.

U 20-ima

- Najbolje mjesto za upoznavanje partnera u 20-ima je kroz školu ili prijateljske veze. Ovo je za mnoge društveno razdoblje u kojem zabave i druženja u raznim društvenim krugovima mogu nastati vrlo spontano, a slobodnog vremena ima više - kaže Myisha Battle, seksologinja, dating coach i autorica knjige "This is Supposed to Be Fun".

Blaine Anderson, dating coach za muškarce, dodaje: 'U 20-ima, često se osjećate manje sigurni u pristupanju potpunim strancima, pa bih se oslonio na aktivnosti povezane s vašim postojećim društvenim krugovima, poput alumni događanja na fakultetu. Također, aktivnosti poput trkačkih klubova postale su popularna okupljališta za mlade samce — svakako ih provjerite!'.

U 30-ima

- U kasnim 20-ima i 30-ima, situacija je malo drugačija jer ljudi češće ulaze u veze, a slobodno vrijeme postaje dragocjenije. U ovoj fazi, ljudi češće pronalaze partnere kroz posao, društvene grupe poput trkačkih klubova ili političkih organizacija, te su otvoreni za upoznavanje kada se ukaže prilika - kaže Battle.

- U 30-ima imate dublje prijateljske veze na koje se možete osloniti, a često ste i sigurniji u prilasku strancima. Zato se oslonite na uvod u krugove prijatelja. Na primjer, možda žena vašeg najboljeg prijatelja ima nekoliko slobodnih prijateljica koje bi vas voljele upoznati, ako se usudite pitati! - savjetuje Anderson.

U 40-ima

- U 40-ima, najbolje mjesto za upoznavanje partnera je bilo gdje gdje volite provoditi vrijeme. Vaši prioriteti za partnerstvo se mijenjaju u srednjim godinama, a vrijeme za tradicionalno upoznavanje može biti ograničeno, posebno ako imate djecu. Važno je ostati otvoren za upoznavanje ljudi gdje god da se nalazite, bilo da je to na poslu, kroz hobije ili na društvenim događajima - veli Battle.

Anderson predlaže: 'U 40-ima često imate više resursa i fleksibilnosti, pa možete istraživati putovanja povezana s vašim interesima. Na primjer, ako volite pickleball, možete trenirati za turnir na nekoj destinaciji koju želite posjetiti'.

U 50-ima

Damona Hoffman, dating coach i autorica knjige "F the Fairy Tale", otkriva: 'Izazov u 50-ima i kasnije je to što je vaš društveni krug i rutina već poprilično ustaljena. Ovo može biti prilika za isprobavanje novih aktivnosti i mjesta kako biste upoznali nekoga posebnog. Aktivni pedesetogodišnjaci mogu ostvariti sjajne veze u planinarskim grupama, pickleball klubovima i drugim rekreativnim ligama'.

Jasmine Diaz, dating stručnjakinja, dodaje: 'Pronalaženje partnera u baru u 50-ima je poput ruskog ruleta. Većina ljudi neće dijeliti vaše interese, pa su društveni klubovi puno bolja alternativa'.

U 60-ima

Diaz preporučuje: 'Ako želite ostati intelektualno aktivni, pohađanje radionica ili tečajeva poput jezika, kuhanja ili umjetnosti pruža opuštenu atmosferu koja potiče prirodne razgovore'.

- Mnogi moji klijenti u 60-ima koriste svoje slobodno vrijeme za volontiranje i putovanja, obje odlične prilike za upoznavanje potencijalnog partnera - dodaje Hoffman.

U 70-ima i stariji

Diaz kaže: 'Centri za aktivnosti su pravo blago za upoznavanje novih ljudi. U 70-ima je sve u tome da se zabavite i ostanete aktivni, a ti centri nude karaoke, izlete, društvene igre i tečajeve prilagođene vašoj dobi'.

Hoffman ističe da su aplikacije i web stranice za upoznavanje najučinkovitiji način za pronalaženje partnera u 70-ima.

Bez obzira na dob, najbolji način za upoznavanje partnera je provoditi vrijeme u okruženjima koja vas usrećuju i koja su autentična za vas, piše Huff Post.