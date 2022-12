Ako želite osvojiti uspješnog muškarca - ne radite ove greške

Stručnjakinja za spojeve Sami Wunder otkrila je pet najvećih pogrešaka koje žene trebaju izbjegavati ako žele privući 'uspješnog muškarca'.

1. Ne govorite o svojim postignućima i novcu koji zarađujete

- Uspješne žene sklone su pričati o postignućima i svojoj karijeri, ali to bi trebale izbjegavati - kaže Sami.

Ljubav je veza između srca, tu se ne radi njegovim ili vašim postignućima, radi se o povezivanju na emocionalnoj razini s muškarcem ispred vas. Kada govorimo o svojim uspjesima i postignućima, često ne uspijevamo izraziti našu ljudsku, nesavršenu stranu, a to su stvari koje zapravo dovode do povezivanja i to je ono što želite.

Foto: Dreamstime

- Ne trebate ga impresionirati govoreći mu o svojim postignućima, umjesto toga dopustite mu da upozna pravu vas - naglašava.

2. Nemojte kontrolirati njegove izbore na spoju

- Pokušaj kontroliranja izbora vašeg partnera na spoju velika je smetnja. Nemojte mu predlagati jelo za koje mislite da bi on trebao jesti ili mu birati vino - tvrdi stručnjakinja.

Kad nam se muškarac svidi, imamo poriv tjerati ga da radi ono što mi želimo, ali ako je on ambiciozan i uspješan muškarac, imat će svoje mišljenje i znat će što voli jesti i piti.

Dakle, najbolje je da ga pustite da sam odabere. Svaka vrsta 'majčinskog' ponašanja zapravo je veliki ubojica romantike. Pustite ga da bude u svojoj muškoj energiji i da sam donosi odluke.

3. Ne ulazite s njim u analitičke, poslovne razgovore

- Vođenje analitičkih razgovora nalik na poslovni nikad nije dobra ideja - debata s potencijalnim partnerom najbrži je način da uklonite seksepilnost iz spoja - upozorava Sami.

Foto: Dreamstime

Naime, ovdje se ne radi o tome da ne budete inteligentna žena s mišljenjem, već o tome da će, ako previše razmišljate o mišljenjima i budete previše natjecateljski raspoloženi, ovo biti veza nalik poslu, a ne osobnija, romantična veza .

Cilj je uživati u koketnoj šali, a ne raspravljati s potencijalnim partnerom o politici. Umjesto da postanete analitičar koji voli raspravljati, radije razmjenjujte priče, iskustva, putovanja, čak i postavljajte pitanja koja potiču intimnost.

4. Nemojte rješavati njegove probleme ili mu davati rješenja ako se otvori

- Nemoj rješavati njegove probleme ili mu davati rješenja ako se otvori ili podijeli nešto s čime se suočava. To je majčinska uloga i ne želite da vas tako gleda. Veliki je potez za uspješnog muškarca otvoriti svoje srce i sigurno mu nije bilo lako podijeliti borbu ili problem s vama - kazala je.

Najbolja stvar koju možete učiniti iz perspektive ženske energije je saslušati ga, vjerovati u njega i dati mu do znanja da vjerujete da će pronaći rješenje.

5. Ne žurite s drugim spojem

- Razmislite na trenutak, koliko vam je lako pozvati na spoj osobu koja vam se sviđa? Potrebne su dvije minute da pošaljete SMS ili podignete slušalicu i nazovete. Ako vas on želi ponovno vidjeti, najbolja stvar koju možete učiniti za vaš ljubavni život je dopustiti mu da preuzme vodstvo u pozivanju i dogovaranju spojeva - objašnjava Sami.

Foto: Dreamstime

Neka on vas nazove. Također, on vjerojatno ima puno žena koje mu se nude i koje žele privući njegovu pozornost, tako da je najbolji način da se odvojite od gomile i da budete ta koju on mora slijediti.

Kada je riječ o spojevima i vezama, prepuštanje muškarcu da vodi zapravo vas jako osnažuje kao ženu i omogućuje muškarcu da se također osjeća osnaženo, što je dobitna kombinacija za oboje, piše Daily Mail.

