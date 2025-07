Najbolje prije su mi donijele glavnu nagradu na dječjem festivalu Mali Split!

"Hej prijateljice, izađimo na ulice", pjesma je s kojom su četiri djevojčice na dječjem festivalu Mali Split, koji je ove godine održan jubilarno 35. put, osvojile nagradu publike. Hana Crnković (8) iz Trogira treću godinu zaredom nastupila je na ovom prestižnom dječjem festivalu. Prve dvije godine Hana je samostalno nastupala, a kad ju je ove godine njezin tata, koji je uglazbio i ovu pobjedničku pjesmu, pitao hoće li i ove godine nastupati, ona je spremno odgovorila kako želi, ali sa svojim najboljim prijateljicama.

- Željela sam da Iris, Estera i Maris, moje najbolje prijateljice, zapjevaju sa mnom. Zajedno smo i pisale stihove naše pjesme s kojom smo htjele poručiti našim vršnjacima i svoj djeci kako je puno bolje vrijeme provoditi vani, na pikniku, u šumi, na rolama, uz more, a ne uz mobitel i televiziju i tek tako ljenčariti. Željele smo da u pjesmi zapjevamo o svemu onom što mi inače radimo i volimo, a to je boraviti u prirodi, rolati i družiti se uz more - govori nam Hana, od koje je sve krenulo.

Stih po stih, svakim danom sve više se nazirala cijela pjesma, za koju je, složne su prijateljice, ipak najviše zaslužna Hana. Njezin tata Hrvoje je, uz Antu Balova i Marka Vukšića, odradio glazbenu produkciju kako bi na kraju pjesma dobila prepoznatljiv glazbeni izričaj. Puno su vježbale, najprije u dnevnom boravku, onda su skromno izišle, prošetale se do studija, okušale se i u plesnim koracima pod vodstvom plesnog kluba Sigma i na kraju morale istrpjeti kritičke poglede najstrožeg žirija sastavljenog od njihovih mama.

- Baš su bile naporne! Po tko zna koji put smo morale ponavljati stihove, grla su nam 'pucala', ali ni one, a ni mi nismo tek tako lako odustajale. Htjele smo svima pokazati da mi to možemo i dakako da smo se potajno nadale nekoj od nagrada, ali ni u snu nismo očekivale nagradu publike - govori Iris poput prave glasnogovornice.

Dosta im je mobitela, televizije, htjele bi vani, tako su nekako krenuli stihovi njihove pjesme. Hana i Iris idu u isti razred, Maris im je zajednička prijateljica, a Estera je Irisina rodica i Marisina prijateljica, one se druže svakodnevno. Cijeli proces od nastajanja pjesme pa do muzike i na kraju koreografije trajao je gotovo šest mjeseci, od vježbanja glasa do plesnih koraka. Od samoga starta krenulo se neopterećeno u stilu idemo se zabaviti, pokazati što mi radimo.

- Uz podršku naših roditelja, u svemu smo sudjelovale, imale smo pravo izbora, čak smo i odjeću za nastup od majica, boje loga pa do patika i nakita na hlačama same birale - govori Estera.

Na dan nastupa sve su već zorom bile budne od uzbuđenja.

- Kad sam se probudila, rekla sam mami kako sam sanjala da smo nas četiri prijateljice velike i da smo slavnije od Baby Lasagne - govori Iris.

- Premda je cijeli nastup trajao tri minute, nama se to učinilo kao da je sve bilo gotovo za tri sekunde. Imala sam neki osjećaj kako ćemo osvojiti jednu od nagrada, ali kad su se sve ostale nagrade izbrojile i kad je ostalo još samo proglasiti pobjednika festivala po izboru publike, pomalo su nam sve lađe potonule - govori Estera.

Dok su nakon nastupa, kad su započeli proglašenje i dodjela nagrada, stajale sa strane pomalo tužne jer su sve nagrade, osim glavne, već dodijeljene, a one nisu dobile nijednu, čak ih je i prijateljica Kate tješila. A onda je voditelj pročitao najprije Hanino ime. Iris je bila sretna, Hana šokirana nije znala gdje će gledati, dok su Maris i Estera počele od sreće plakati.

Njezina je pjesma postala već hit koji odzvanja s lokalnih radio postaja. Od roditelja su za nagradu i nastup unaprijed imale spreman poklon - gumene bombončiće i šalice, onako čisto za uspomenu.