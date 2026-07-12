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prvi hrvatski BBQ festival

Najbolji BBQ majstori zovu na ukusan roštilj u Veliku Goricu!

Piše 24sata,
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Najbolji BBQ majstori zovu na ukusan roštilj u Veliku Goricu!
Foto: Goran KovaZG
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Ovaj prvi hrvatski festival u pripremi roštilja na američki način ujedno je i kvalifikacijsko natjecanje na kojem će se neki od najboljih roštilj majstora boriti za svoje mjesto na BBQ World Cup

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Miris dima i roštilja širio se jučer nad Velikom Goricom, gdje je u Parku Plemenite općine turopoljske započeo No smoke, no glory - prvi hrvatski festival BBQ - roštilja na američki način i međunarodno BBQ natjecanje. Svečano otvorenje vodio je Danijel Bilić s Yammat FM-a uz organizatore Davora Šuškovića, Damira Stupnišeka i Gorana Vrabeca.

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- Na prvo hrvatsko BBQ natjecanje privukli smo 24 ekipe iz deset zemalja. Imamo novoformljenih sedam hrvatskih ekipa koje će se natjecati s iskusnim stranim ekipama i drago mi je da se BBQ kultura sve jače širi i u Hrvatskoj. Uz 25 međunarodnih sudaca i posjetitelji će moći ocijeniti roštilj koji će pripremiti ekipe i to na način da će se komadi mesa – brisket, piletina, rebarca i pulled pork od svake ekipe moći nagraditi donacijom, a dio iznosa ide za Fuji Judo klub iz Velike Gorice. Festivalom smo htjeli pokazati da BBQ nije samo umijeće pripreme mesa na vatri - BBQ je doživljaj, druženje i mjesto okupljanja. Zato je program festivala No smoke, no glory ispunjen brojnim sadržajima za sve generacije - rekao je organizator i BBQ chef Davor Šušković.

Foto: Goran KovaZG

Velik broj posjetitelja uživao je u gastro ponudi festivala, od smash burgera, pulled porka do slatkih churrosa. Prvu festivalsku večer ispunjenu američkim ugođajem savršeno je upotpunio bend Lucky Day svojim energičnim nastupom. A svi koji su željni izazova i dobre zabave mogu jahati mehaničkog bika ili u nedjelju sudjelovati u plesnoj radionici Marka Mrkića, dok je za one najhrabrije tu Hot Wings Challenge. Za dobru atmosferu pobrinut će se DJ Frx, a od 20.15 sati kreće svirka benda Bacon & Blues Corp. dok u nedjelju od 20 sati pozornicu preuzima Second Hand Guns.

Foto: KOVAZGcom

Uz zabavni i natjecateljski dio festival No smoke, no glory ima i edukativni karakter za sve koji žele saznati tajnu najboljeg roštilja. Hrvatska ekipa iz BBQ Hot Yarda održala je tako kulinarsku radionicu za najukusniji brisket, a dio posjetitelja upijao je i savjete trostrukog svjetskog prvaka Brada Leighningera za pripremu savršene piletine i rebaraca.

Foto: Goran KovaZG

- Zbog BBQ natjecanja i održavanja radionica imao sam priliku puno putovati svijetom, a sada sam napokon stigao i u Hrvatsku. Svjestan sam da se od mene puno očekuje i da ovdje moram dati svoj maksimum jer su oko mene neke od najboljih BBQ ekipa u Europi. Veseli me što ćemo ovaj vikend provesti pripremajući vrhunski BBQ u predivnom parku dok se družimo s novim prijateljima. To je zapravo bit BBQ kulture - istaknuo je trostruki svjetski prvak Brad Leighninger – Gettin' Basted.

Foto: KOVAZGcom

Festival No smoke, no glory traje cijeli vikend, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Ovaj prvi hrvatski festival u pripremi roštilja na američki način ujedno je i kvalifikacijsko natjecanje na kojem će se neki od najboljih roštilj majstora boriti za svoje mjesto na BBQ World Cup.

Foto: Goran KovaZG

Uz nekoliko kulinarskih radionica, danas će se održati i natjecanje na kojem će ekipe, kao što su Barbecoa, Onkel Felix BBQ, Bunch of Swines, Gettin' Basted i BBQ Hot Yard, pripremati svoje specijalitete. Pobjednici natjecanja osvojit će titule Grand Champion i Reserve Grand Champion, bodove u KCBS rang listi te, iznimno ove godine, kvalifikaciju na BBQ World Cup u Las Vegasu.

Više detalja o satnici i programu možete saznati na službenoj web stranici festivala: https://nosmokenoglory.com/program/#.

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