Najbolji doček Nove za Bika je u zagrljaju, a Lavu na zabavi...

Ovan

Ono što pripadnici ovog znaka vole kod Nove godine je ideja novih početaka, a iako nisu tipovi koji će si sastavljati listu s ciljevima, ipak će pohranjivati razne planove u podsvijest. U dobrom raspoloženju veselit će se najboljem tulumu u gradu, koji će često i sami organizirati. Na njima se pretvaraju u "party životinje" i tulumare dok ne padnu s nogu.

Bik

Pripadnici ovog znaka teže za time da doček Nove godine provedu u zagrljaju sa svojom ljubavi. Sami početak nove godine ne gledaju kao nešto spektakularno, već samo kao potrebu za pisanjem novog datuma. Mogu otići i na neku proslavu na otvorenom, party ili ostati kod kuće - njima je svejedno dok ima fine klope i cuge. Samci će iskoristiti priliku za upoznavanje novih ljudi, po mogućnosti nekog s kim će odmah osjetiti kemiju kako bi u ponoć mogao "pasti" i prvi poljubac.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka najveći su komunikatori cijelog Zodijaka, a za sam doček najveći će im problem predstavljati koju od brojnih opcija odabrati. Nije isključeno da će cijelu večer provesti odlazeći s jednog mjesta na drugo, kako ne bi ništa propustili - i uvijek će se dobro provesti. Općenito, oni vole raditi planove i donositi odluke za početak nove godine, no problem je što ih se kratko drže, odnosno zaokupe ih druge stvari i raspoloženje.

Foto: Dreamstime

Rak

Pogled pripadnika ovog znaka na Novu je oprezan i pomalo nostalgičan, jer nitko ne zna hoće li biti gore ili bolje nego prije. Oni obično podvuku ono sve što se dogodilo u prošloj, pohrane lijepe uspomene i filozofski se pitaju što im budućnost nosi. Za njih proslave obično uključuju boravak u krugu bliskih ljudi - obitelji i prijatelja. Uvijek se radije odlučuju za zabavu kod kuće nego masovne proslave ili plaćanje nečeg organiziranog.

Lav

Pripadnici ovog znaka obožavaju strku i uzbuđenje povezanu s proslavom Nove. Vole biti okruženi ljudima koje vole i što je još važnije, koji vole njih, pa se u druženjima pune pozitivnom energijom. Ne gledaju početak godine kao nešto značajno u njihovom životu u smislu pravljenja novih planova, oni tako i onako uvijek imaju neki plan u glavi. Doček će za njih biti u veselom raspoloženju, a gdje god jesu bit će glavni zabavljači.

Djevica

Pripadnici ovog znaka vole u detalj isplanirati sve, od svojih novogodišnjih odluka, zaokreta u odnosima i ciljevima, kao i samu proslavu Nove. Ne vole dočekati zadnji dan kako bi se odlučili gdje će slaviti, već će pomno razmotriti sve opcije i odabrati najbolju. Najčešće će to završiti tako da sami budu domaćini slavlju, a to će obaviti besprijekorno. Opustit će se tek oko ponoći, iza koje čaše šampanjca ili pića po izboru.

Foto: Dreamstime

Vaga

Pripadnici ovog znaka do zadnjeg trenutka se neće moći odlučiti gdje slaviti, a prevagnut će opcija s najboljom hranom do ponoći, dok će se većina njih nakon toga pokupiti i otići na neku ludu zabavu gdje se napokon mogu u potpunosti opustiti. Oni vole drugačije zabave, a najveći dojam će na njih ostaviti posve nova iskustva - bilo da je riječ o novim ljudima, ambijentu... Novogodišnje odluke baš i ne donose, a ako to čine najčešće se koncentriraju na posao.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka za sami doček uvijek imaju neki ludi plan u rukavu, njih neće zadovoljiti ono što mogu doživjeti svaki vikend ako požele. Slobodnima će nit vodilja večeri biti osvajanje, a zauzeti će se odlučiti s društvom za neku aktivnost, pa makar to bila samo kupovina najboljeg vatrometa u gradu i postavljanja ga na obližnju livadu - oni vole da večer ima neki svoj cilj.

Foto: Dreamstime

Strijelac

Pripadnici ovog znaka dijele se u dvije skupine - prvi u potpunosti ignoriraju doček i ponašaju se kao da je to bilo koji drugi dan ili izlazak te drugi koji će Novu iskoristiti kao priliku za novi doživljaj - a obično se radi o putovanju. U svakom slučaju, zabava za njih podrazumijeva ples, piće, vatromet i ugodno društvo. Novogodišnje odluke ne donose, to smatraju glupošću.

Jarac

Pripadnici ovog znaka uvijek imaju velika očekivanja od svega, pa tako i od novogodišnjih proslava. Bilo da je riječ o kućnom tulumu, organiziranoj zabavi ili putovanju, oni žele da to bude nešto za pamćenje. Poput Djevica, vole da je sve unaprijed isplanirano - ukusno i elegantno. Što se tiče novogodišnjih rezolucija, tu su pravi majstori, jer nitko nema potrebu toliko analizirati prethodne događaje i donositi nove planove poput njih.

Foto: Dreamstime

Vodenjak

Pripadnici ovog znaka se novogodišnjoj proslavi vesele kao buntovna djeca u pubertetu, oni naprosto obožavaju zabave kao priliku za opuštanje i druženje sa što većim brojem ljudi, a ta im je potreba u krvi. Nije čak potreban niti spektakularan doček, oni samo žele da su drugi u istom raspoloženju kao oni i da ima dovoljno cuge za sve. Što se tiče novogodišnjih odluka, oni razmišljaju o tome što bi trebali mijenjati, no te će ih držati tek nekoliko dana.

Ribe

Poput Rakova, pripadnici ovog znaka teže dočeku koji će imati romantičnu notu. Što se tiče proslava, oni nipošto nisu snobovi, pa će im tri puta draže biti dočekati ponoć na nekom gradskom trgu, nego na "fancy" proslavi gdje su svi tip-top sređeni i glume "finoću". Što se tiče novogodišnjih rezolucija, oni će zaista puno razmišljati o tome što im budućnost nosi i koje bi stvari trebali mijenjati kako bi se pokrenuli u pravom smjeru.

