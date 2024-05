Najbolji ravni modeli obuće za ljeto: Capri sandale do 40 eura

Temperature idu gore, a jakne i čizme dolje. Sandale su ultimativni komad ljetne sezone jer nakon mjeseci nošenja zatvorenih cipela, napokon možemo pustiti stopala da dišu. Vječni izazov kod biranja novih cipela, pa i sandala, je pronaći odgovarajući model za sebe. Ako imate široka stopala, to može biti veći izazov. Možda ste u prošlosti trpjeli zbog remenčića koji stežu ili kalupa koji ne odgovara, ali to ustanovite tek na prvom nošenju.

Pokretanje videa... 01:06 Stopala | Video: KanalRi

Prije nego što odaberete svoj par, razmislite što točno tražite. Želite li nešto što možete nositi cijeli dan, svaki dan, dizajnirano za udobno hodanje? Ili tražite model koji je malo dotjeraniji, ali opet da je udoban i da se noga ne znoji?

Birajte prirodne materijale kako biste spriječili znojenje nogu. Poliester, odnosno plastiku, trebalo bi izbjegavati, osim na plaži, jer slabo upijaju vodu i znoj se zadržava. Kožni modeli znaju biti skuplji, ali se isplati investirati i nositi jedan kvalitetniji par nekoliko sezona. Ako ste skloniji kupovati novu obuću svake sezone ili ako ste u potrazi za novim parom, našli smo neke pristupačne komade iz high street ponude.

Capri sandale su klasičan i jednostavan komad koji polako zamjenjuje one glomazne cipele s velikim džonom koje su se nosile zadnjih sezona. Jedan takav par bi svaka žena trebala imati pri ruci. Bezvremenske su i nikad s njima nećete pogriješiti. Podrijetlo vuku iz Italije, a odatle i njihov naziv. Često su ukrašene zakovicama ili kamenčićima i perlicama. Iako se sandale s debljom platformom i dalje nose, opet su trend tzv. tanga sandale, odnosno one u obliku slova T, s remenom oko zgloba. U njima se nedavno pojavila glumica Meghan Markle. To je minimalistički model sandala s tankim remenčićem koji sliči japankama i s remenom oko zgloba. Odličan su izbor za svaki dan jer su udobne, a mogu izgledati lijepo i na neku elegantniju kombinaciju za večer ako niste fan cipela s petom.

U modi su i sandale slične “rimljankama”, na vezanje oko zgloba. Ovaj jednostavni, a opet dojmljiv model, može vizualno izdužiti nogu, ali budite oprezni da vas te vezice ne stišću i ne ostave trag na nozi. Nose se sandale od brušene kože, koje su prethodne sezone bile popularizirane Birkenstock natikačama. Jeftinije varijante takvih natikača, a od prave kože, možete pronaći u high street ponudi.

storyeditor/2024-05-27/13680310091-p.jpg | Foto: Zara

Zara sandale 25,95 eura

Mango sandale 39,99 eura

Stradivarius sandale 35,99 eura

Catwalk sandale 29,99 eura

Mango sandale 39,99 eura

Zara sandale 29,95 eura