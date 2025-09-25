Najbolji savjeti za zdravlje srca: Simptomi bolesti, prevencija...

Zdravlje srca i krvnih žila uvelike ovisi o našem svakodnevnom načinu života. Iako genetika ima svoju ulogu, upravo su navike poput prehrane, kretanja, pušenja ili konzumacije alkohola ključne u smanjenju rizika od srčanih i moždanih bolesti. Male, ali dosljedne promjene u rutini - poput više kretanja, zdrave prehrane i redovite kontrole zdravstvenih pokazatelja - mogu dugoročno značajno produljiti život i poboljšati njegovu kvalitetu. Ako u obitelji imate bolesti srca ili ste primijetili neke od ovih simptoma, važno je otići k liječniku i na vrijeme i primijeniti neke od ovih savjeta kako bi zdravlje srca maksimalno očuvali.

Ovo su najčešći simptomi bolesti srca na koje treba obratiti pažnju:

Bol ili pritisak u prsima (osjećaj stezanja, žarenja ili težine – često pri naporu)

Kratkoća daha (posebno pri hodu, penjanju uz stepenice ili laganom naporu)

Umor i slabost (brzo iscrpljivanje i osjećaj manjka energije)

Nepravilan rad srca (lupanje, preskakanje ili ubrzani otkucaji srca)

Vrtoglavica ili nesvjestica

Oticanje nogu, gležnjeva ili trbuha (posljedica zadržavanja tekućine)

Bol u vratu, čeljusti, leđima ili rukama (širi se iz prsnog koša ili se javlja bez tipične boli u prsima, osobito kod žena)

Hladan znoj ili nagla bljedoća

Važno: simptomi mogu biti blagi ili atipični, a kod žena, starijih osoba i dijabetičara često se javljaju neuobičajeno (npr. samo umor ili mučnina).

Budite aktivni

Za dobro zdravlje dovoljno je pola sata umjerene fizičke aktivnosti pet dana u tjednu. Odrasli između 18 i 65 godina, kao i starije osobe, trebali bi nastojati skupiti najmanje 150 minuta kretanja umjerenog intenziteta ili barem 75 minuta aktivnosti visokog intenziteta tjedno. Djeca i mladi trebaju se svakodnevno kretati barem sat vremena, i to kroz igru ili sport umjerenog do snažnog intenziteta. Aktivnost ne mora uvijek značiti odlazak u teretanu – hodajte umjesto vožnje, penjete se stepenicama umjesto da koristite lift, ili siđite s autobusa ranije i prošećite. Redovito kretanje ne samo da jača srce i krvne žile, već pomaže i u smanjenju stresa te održavanju zdrave tjelesne mase.

Održavajte zdravu tjelesnu težinu

Kontrola tjelesne mase, zajedno s manjim unosom soli, važan je korak u sprječavanju visokog krvnog tlaka te smanjenju rizika od srčanog i moždanog udara. Indeks tjelesne mase (ITM) jednostavan je pokazatelj: dobiva se tako da tjelesnu težinu u kilogramima podijelite s visinom na kvadrat. Zdrava vrijednost za odrasle kreće se između 18,5 i 24,9 kg/m².

Da biste izbjegli prekomjernu težinu ili pretilost, potrebno je ograničiti unos kalorija iz masne i slatke hrane, povećati unos povrća, voća, cjelovitih žitarica i orašastih plodova te redovito vježbati.

Recite "ne" cigaretama

Prestanak pušenja prepolovit će rizik od koronarne bolesti srca već nakon godinu dana, a s vremenom će se taj rizik spustiti na razinu osobe koja nikad nije pušila. Pasivno pušenje također je štetno, stoga izbjegavajte zadimljene prostore. Ne postoji sigurna količina duhana – svaki oblik njegove konzumacije nosi opasnost. Ako vam je teško prestati sami, potražite stručnu pomoć i izradite plan prestanka zajedno s liječnikom.

Kontrolirajte važne parametre

Redovito provjeravajte krvni tlak, šećer i kolesterol u krvi jer upravo ti pokazatelji najviše govore o riziku za srčanožilne bolesti. Hipertenzija često nema nikakve simptome, a može dovesti do srčanog i moždanog udara, zato je važno na vrijeme reagirati – promijeniti prehranu, više se kretati ili, prema preporuci liječnika, uzimati lijekove. Povišeni kolesterol također ugrožava zdravlje srca, no često se može držati pod kontrolom pravilnom prehranom. Povišena razina šećera u krvi (dijabetes) dodatno povećava rizik, pa se preporučuje redovita provjera i pridržavanje liječničkih uputa.

Preporučene vrijednosti:

Krvni tlak: ispod 140/90 mmHg

Ukupni kolesterol: manje od 5 mmol/l

LDL kolesterol: manje od 3 mmol/l

Glukoza: ispod 6 mmol/l

ITM: između 20 i 25 kg/m²

Uzimajte lijekove

Osobe koje imaju povišen rizik od srčanih i moždanih bolesti često trebaju terapiju – lijekove za kolesterol, lijekove protiv hipertenzije, lijekove za dijabetes ili male doze aspirina za prevenciju ugrušaka. Uzimajte ih redovito i točno onako kako je preporučio liječnik.

Zdrava prehrana

Uravnotežena prehrana uključuje raznoliku, što manje prerađenu hranu: puno voća i povrća (barem pet porcija na dan), integralne žitarice, nemasno meso, ribu i orašaste plodove. Smanjite unos zasićenih masnoća, šećera i soli, a izbjegavajte industrijski prerađene namirnice koje obično sadrže previše soli. Alkohol ograničite ili ga u potpunosti izbacite, a tijekom dana pijte dovoljno vode.

Namirnice za zdravlje srca

Zob

Prošlo je više od 20 godina otkako je Američka agencija za hranu i lijekove utvrdila prednosti ove cjelovite žitarice za zdravlje srca, a otad su to potvrdila brojna istraživanja, kaže dr. Bonnie Taub, autorica knjige 'Pročitajte prije nego što pojedete'. Najveća prednost zobi je u bogatstvu topljivih vlakana, za koja se pokazalo da smanjuju razinu LDL kolesterola, ili tzv. lošeg kolesterola.

- Kolesterol može prodrijeti u unutarnji sloj krvnih žila i s vremenom stvoriti plak na njima, pojašnjava autorica knjige te dodaje kako većina ljudi konzumira daleko premalo vlakana, zbog čega su četiri grama po šalici zobi itekako dobro došla u prehrani. Najčešće ju jedemo za doručak, kao kašu s voćem, no ne treba zaboraviti da zob može biti prilog i uz meso, ili se može dodati u povrtno varivo, slično onome koje u Zagorju zovu kašom, a u Istri maneštrom.

Grah

I grah je odličan izvor vlakana topivih u vodi, štoviše crni grah ima tri puta više vlakana u odnosu na šalicu zobi. No, brojne studije su otkrile da prehrana bogata grahom pomaže da arterije postanu elastičnije te snižava krvni tlak. Osim toga, antioksidansi kojih u svim šarenim vrstama graha ima u izobilju, dobra su zaštita od upala koje mogu doprinijeti razvoju bolesti srca.

Leća

Izuzetno je bogata proteinima i dolazi iz iste obitelji mahunarki kao i grah, što znaci da ima mnoge slične pogodnosti. istraživanja na na štakorima pokazala su da leća može ublažiti oštećenja krvnih žila uzrokovana visokim tlakom. Osim toga, pri vrhu je namirnica po udjelu bjelančevina i vlakana, s vrlo malo masnoće. Sadrži i kalcij, kalij i magnezij, minerale koji mogu pomoći u smanjenju krvnog tlaka.

Riba

Mnoga istraživanja o omega-3 masnim kiselinama usredotočena su na zdravlje mozga, ali i zdravlje srca. Tako postoje istraživanja koja su povezala upale u organizmu s nakupljanjem plaka na krvnim žilama. Pretpostavlja se da bi ublažavanje tih upala pomoglo smanjenju naslaga u arterijama. Zbog toga se preporučuje konzumacija masne plave ribe, kao što su losos, skuša i srdele, koje su bogati izvor omega 3 kiselina. Riba bi na meniju trebala biti barem dva puta tjedno.

Avokado

Istraživanja pokazuju da su mono i polinezasićene masti, poput onih u avokadu, zdrave za srce, jer pomažu u smanjenju lošeg (LDL) i povećanju razine dobrog (HDL) kolesterola, kaže dr. Bonnie Taub. Ovi zeleni plodovi, osim toga, sadrže i vrlo pristojnu količinu vlakana, pa se konzumacija avokada preporučuje i zbog toga.

Pistacije

Orašasti plodovi su općenito još jedan dobar način za održavanje krvnih žila jer su dobar izvor masnoća zdravih za srce, a pistacije imaju i dodatni bonus: bogate su biljnim sterolima, tvarima koje se koriste i u proizvodima za snižavanje kolesterola, kaže Karen Ansel, autorica knjige 'Hranom protiv starenja: Ostanite mladi i živite duže'. Ako ste alergični na orašaste plodove, biljne sterole možete osigurati iz sjemenki sezama.

Kurkuma

U posljednjih nekoliko godina ima sve više saznanja o prednostima curry, sjajnog žutog začina koji se tradicionalno koristi u indijskoj kuhinji. Glavna supstanca u začinu, kurkumin, je antioksidans koji može spriječiti nakupljanje masnih naslaga i blokiranje arterija, tvrdi Karen Ansel. Ako niste veliki obožavatelj curryja, probajte mješavinu začina koja ga sadrži, pa okus neće dominirati. .

Brokula

Znanstvenici već dugo znaju da biljke iz porodice krstašica, poput brokule, imaju svojstva koja pomažu u prevenciji i borbi proti raka, ali se sve više istražuju i uloga brokule u zdravlju srca. Postoje dokazi da spoj sulforafan pomaže prirodnoj obrani tijela protiv arterijskog plaka. Brokula također ima vlakna i protuupalna svojstva.

Šparoge

Ove su vlaknaste stabljike bogate kvercetinom, fitonutrijentom koji sprječava da se plak hvata za krvne žile.

- Bilo da imate obiteljsku povijest bolesti srca, ili jednostavno želite spriječiti kardiovaskularne probleme, šparoge bi trebale biti na vrhu popisa namirnica za kupnju, kaže Karen Ansel. .

Cjelovite žitarice

Već smo spomenuli zob, no s obzirom da godinama slušamo kako su ugljikohidrati loši za zdravlje, vrijedi ponoviti: cjelovite žitarice, čak i u kruhu ili tjestenini, mogu biti dio zdrave prehrane koja koristi srcu i krvnim žilama. Prema analizi objavljenoj u Časopisu za internu medicinu, sa svakih deset grama cjelovitih žitarica koje pojedemo na dan, rizik od srčanih bolesti pada za 14 posto, a rizik od smrti uslijed kardiovaskularnih bolesti pada za čak 25 posto. To se vjerojatno može povezati s tim da su cjelovite žitarice prebogate vlaknima, kaže dr. Angela Lemond, nutricionistica iz Teksasa.

- Vlakna pomažu 'izvući' kolesterol iz tijela te pomažu rast dobrih bakterija u crijevima, što može imati neizravnu korist za zdravlje srca - dodaje.

Mlijeko obogaćeno omega kiselinama

Omega-3 masne kiseline pomažu u održavanju elastičnosti žila, osobito one poznate kao dokozaheksaenska kiselina (DHA). Najčešće se nalazi u plodovima mora, pa ako niste obožavatelj ribe, uvrstite u prehranu jaja i mlijeko obogaćeno DHA-om, odnosno omega kiselinama. .

Krumpir

Da, možemo ga jesti, samo ne svaki dan i ne prženog. Krumpir sadrži dvostruko više kalija od prosječne banane. To je ključno, jer vrlo malo ljudi kroz prehranu osigurava dovoljne količine kalija, koji pomaže u reguliranju krvnog tlaka. Krumpir također sadrži solidnu količinu vlakana, pa može biti zdrav izbor ako ga ne pržite na previše ulja.

Čokolada

Želite li odčepiti krvne žile, prepustite se uživanju u čokoladi. Umjereno, naravno. Kakao zrna su bogata flavanolima, biljnim spojevima koji imaju antioksidativna svojstva i mogu koristiti vašem srcu. Analiza istraživanja o čokoladi provedena 2017. godine, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Nutrients, pokazala je da ljudi koji redovito, ali umjereno jedu čokoladu imaju manji rizik od zatajenja srca. Nutricionisti preporučuju tamnu čokoladu koja ima visoki udio kakaa (iznad 70%).

Kava

Zrna kave bogata su zdravim antioksidansima. pokazuju istraživanja. Neka od njih ukazuju na mogućnost da kava smanjuje učestalost srčanih bolesti. Kada su znanstvenici nedavno dali miševima kofeinski ekvivalent od četiri šalice kave, otkrili su da su stanice koje okružuju krvne žile miševa počele učinkovitije raditi.

Vino

Većina stručnjaka priznaje da je malo vina korisno za srce, no čine to vrlo oprezno, jer nema dokaza da pijenje vina direktno snižava rizike od kardiovaskularnih oboljenja. Poznato je samo da ljudi koji imaju niži rizik od tih bolesti umjereno konzumiraju vino. Zato je preporuka ograničite se na jednu čašu vina na dan za žene, odnosno do dvije čaše za muškarce. Crveno vino sadržava i resveratrol, spoj koji djeluje protuupalno.

Jaja

Znanost je oko njih dobrano zabrljala: Najprije se upozoravalo ljude da se drže podalje od jaja jer imaju puno kolesterola. No, istraživanje su naknadno vrlo jasno pokazala da kolesterol u hrani ima vrlo mali utjecaj na razinu kolesterola u krvi, kaže dr. Taub. Štoviše, čini se da masti u jajima povećavaju dobar kolesterol (HDL), onaj koji pomaže protiv nakupljanja plaka u krvnim žilama. Studija objavljena u časopisu 'Heart' pokazala je da je svakodnevno konzumiranje jaja povezano s padom rizika od srčanih bolesti za 11 posto.

Bobičasto voće

Bogato je vlaknima i antioksidantima, a studija objavljena u časopisu Američkog udruženja za srce pokazala je da tri serviranja bobičastog voća tjedno može smanjiti rizik od srčanog udara za trećinu kod žena. Istraživači to povezuju s antocijaninima, spojevima koji pomažu u širenju krvnih žila, te olakšavaju protok krvi.

Zeleni čaj

Zeleni čaj ima bezbroj dobrobiti, a britanski istraživači nedavno su se fokusirali na spoj poznat kao EGCG, koji je obećavao u liječenju Alzheimerove bolesti. Istraživači su otkrili da ista molekula može smanjiti masne naslage na stijenkama krvnih žila. U prethodnim istraživanjima, znanstvenici su pokazali da zeleni čaj može smanjiti i loš LDL kolesterol i trigliceride.

Fermentirana hrana

Važni su jer podržavaju zdravlje crijeva. No, nova istraživanja pokazuju da namirnice koje sadrže bakterije mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka i loših razina LDL kolesterola. Zato obogatite prehranu jogurtom kefirom i sličnim namirnicama.