OPREZNO!

Nokti kao alarm za bolesti: Uočite simptome na vrijeme

Piše Karolina Krčelić,
Nokti mogu otkriti brojne srčane probleme. Ovi znakovi mogu signalizirati opasnu infekciju srca. Ignoriranje može biti kobno, a prevencija je ključna za zdravlje

Nokti nisu samo estetski dodatak prstima , oni mogu biti ogledalo zdravlja srca i tijela općenito. Jedan od upozoravajućih znakova ozbiljne srčane bolesti jest pojava sitnih potkožnih krvarenja koja izgledaju kao tamnosmeđe ili crvenkaste pruge koje prate smjer rasta nokta, poznatih kao 'splinter hemorrhage'.

Prema British Heart Foundation (BHF), ovo rijetko stanje uključuje infekciju unutar sluznice srčane komore i zalistaka koja oštećuje srce i može biti fatalna. Rano prepoznavanje simptoma i pravovremeno saniranje ključni su za izbjegavanje komplikacija, ali problem je što se prvi znakovi često ne povezuju izravno sa srcem.

Ovakve promjene na noktima mogu biti posljedica ozljede, poput udarca po noktu, a mogu se javiti i kod osoba s dijabetesom te kao nuspojava pojedinih lijekova, uključujući aspirin. No, ukoliko se pojave na još noktiju, bez ozljede ili drugih jasnih okidača, kontrola kod stručnjaka može biti ključna za vaše zdravlje.

Endokarditis može biti smrtonosan ako se ne liječi. U većini slučajeva, endokarditis se uspješno liječi antibioticima uz redovite kontrole i krvne pretrage, a kod težih slučajeva, može biti potrebna kirurška intervencija. Drugi znakovi upozorenja na endokarditis uključuju bol u prsima tijekom disanja, otežano disanje i bolove u zglobovima i mišićima.

Za smanjenje rizika od endokarditisa, stručnjaci preporučuju prvenstveno održavanje pravilne higijene, posebno u pogledu čistoće usne šupljine, zubi i ruku. To će smanjiti vjerojatnost ulaska bakterija u krvotok. Veći rizik od endokarditisa prijeti ukoliko imate bolest srčanih zalistaka, umjetni srčani zalistak, prije ste imali endokarditis, kongenitalnu srčanu manu, hipertrofičnu kardiomiopatiju ili ako ste ubrizgavali lijekove u vene.

Kako endokarditis izgleda na noktima?

Jedan od karakterističnih, ali često neprepoznatih znakova endokarditisa su tzv. splinter hemorrhages ili potkožna krvarenja ispod noktiju. Evo na što treba paziti:

Sitne, tanke, tamnosmeđe ili crvenkaste pruge koje izgledaju poput “drvenih opiljaka” ili tankih linija pod noktom. Te pruge obično su usmjerene duž rasta nokta, tj. od korijena prema vrhu nokta. Mogu se pojaviti na jednom ili više noktiju, najčešće na rukama. Ove linije nastaju zbog sitnih puknuća krvnih žilica ispod nokta uslijed upalnog procesa ili infekcije u tijelu. Nisu bolne, ali su vizualno upečatljive i mogu biti znak ozbiljnog problema ako se pojave iznenada i bez ozljede.

Osim splinter hemorrhages, mogu se pojaviti i druge promjene na noktima kod endokarditisa, poput zatamnjenja nokta ili malih izbočina na koži oko nokta, ali su one rjeđe.

