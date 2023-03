Najbolji svjetski brendovi bisernog nakita: Svijet klasike za one koje vole vrhunski luksuz

Biseri su već stoljećima na listi najtraženijih komada nakita, danas ga nosimo na razne načine, pa čak i na trapericama, no 'ulaz' ima i u kazalište svake vrste te na razne balove i crveni tepih. Možemo reći da je najnosiviji nakit, u svim stilovima, pa nije čudo da u svijetu postoji nekolicina najistaknutijih brendova koji imaju imidž vrhunskog luksuza.

Najvažnijih brend u svijetu bisernog nakita je kompanija Mikimoto. Brend je utemeljen u Japanu, davne 1893. godine, a osnivač Kokichi Mikimoto zaslužan je za stvaranje prvih uzgojenih bisera na svijetu.

Od onda do danas ta je kompanija zaslužna za najkvalitetnije svjetske bisere, među kojima su i vrste Akoya, Baroque i South Sea. Taj brend često nose poznate dame i one koje znaju što je luksuz te je prihvaćen u najvišim krugovima elite.

Nadalje, tu je jedan od najpoznatijih svjetskih brendova nakita - Tiffany & Co. Kompanija je poznata po zaručničkom prstenju, no i biseri su im visoko na popisu prioriteta. Poznati su po dizajnu koji kombinira moderne oblike, primjerice metalne karike uz nešto klasično kao što je biser, što je idealno za one željne modernosti u kombinaciji s bezvremenskim stilom. Također, inspiriraju se dinamičnim elementima kao što su resice, no sve skupa na koncu je vrlo avangardno. Iako su dugo vremena bili klasični, kompanija zadnjih godina sve više traži mlađe kupce, radi čega je i dizajn raznolikiji.

Pure Pearls je američka kompanija specijalizirana za visokokvalitetne prirodne bisere. Nabavljaju ih na najboljim svjetskim farmama bisera koje se nalaze Japanu, na Tahitiju i u Australiji. Jedna od prednosti je njihova predanost obrazovanju, radi čega se bave educiranjem publike i svih onih koji žele znati nešto više o tim divnim ukrasima. Imaju vrhunsku reputaciju u svijetu finog nakita. Što se tiče dizajna, baziraju se na jednostavnosti, s naglaskom na sami ukras.

Islandski draguljar Aurum poseban je po jednostavnom dizajnu te kombinacijama modernih i tradicionalnih likovnih elemenata - primjerice, lančić od užeta i slično. Svrstava se u ekološke brendove jer u radu koristi reciklirane plemenite metale te nabavlja bisere iz provjerenih, održivih izvora. Sve je više brendova koji koriste eko protokole, a u svijetu nakita ovaj je potez vrlo popularan, jer ovime stari nakit dobiva novi izgled.

Mateo je njujorški modni brend koji potpisuje nježan, moderan dizajn. Karakteristika stila je višenamjensko nošenje, odnosno mogućnost kombiniranja nakita s drugim dijelovima te se neke od ogrlica time mogu lako produžiti. Zato dobivaju drugačiji izgled i daju vlasnici niz mogućnosti. To je također jedan od inovativnih, modernih načina dizajniranja nakita koji je u bazi - klasičan.

Assael je jedan od najboljih brendova za bisere, od kad je osnivač brenda Salvador Assael krajem pedesetih započeo s kultiviranjem bisera Južnog mora. Cijenio je njihovu besprijekornu kvalitetu, impresivnu veličinu i zavodljivu ljepotu te postao prvi trgovac koji ih je uveo na tržište Sjeverne Amerike. Dizajnerski je potpis također elegantan i bezvremenski.

Kavant & Sharart kombiniraju razne stilove - Nuttapon Yongkiettakul i Shar-Linn Liew iz Bangkoka potpisuju neke od najkreativnijih bisernih brendova. On voli avangardu i organski stil, a ona Art-Deco i orijentalnu umjetnost. Time biseri ulaze u modernu eru, donoseći inovativnost i ljepotu ukrasa na novi način.

Dizajnerica Yael Sonia kreira neočekivane stilske formule te smješta bisere u male kaveze, krugove i ostale elemente, inspirirane geometrijskim tijelima. Također koristi tahićanske bisere koje stavlja u okvire optočene dijamantima te predlaže skulpturalne varijante inspirirane arhitekturom. Odrasla je između New Yorka, Pariza i Saõ Paula, a na rad je utjecala njezina majka, galeristica i gemologinja.

Njujorčanka Nina Runsdorf poznata je po svom nosivom, unikatnom nakitu od dragog i poludragog kamenja, a od ukrasa predlaže i predivne bisere. 2005. je lansirala je svoju prvu kolekciju i odmah se proslavila Flip prstenom, koji je postao njezin zaštitni znak. Konstantno se obrazuje te smatra da je ono izuzetno važno za svakog dizajnera nakita, naročito onog koji radi s nečim tradicionalnim kao što je biser. Autorica koristi dijamante, rubine, smaragde i plemenite materijale te likovno razmišlja izvan okvira.

Brazilsko-armenski dizajner Ara Vartanian poznat je po svojim inovativnim, arhitektonskim djelima - radi naušnice koje nisu jednake, već ih krasi različit dizajn. Ovaj pristup je vrlo moderan i avangardan. No, dizajner ne samo da radi razne oblike, već predlaže različite nijanse bisera za svako uho. Potječe iz obitelji draguljara, ali estetika koju je stvorio prije dvadesetak godina je njegova, osobna.

Brent Neale Winston je dizajnerica iz New Yorka čija je ljubav prema izradi nakita započela još kad je bila djevojčica, kad ju je majka vodila na izložbe dragulja u blizini njezinog rodnog Baltimorea. Sada kreira predivne ukrase koji se baziraju na biserima i dijamantima te surađuje s najboljim trgovcima diljem svijeta.

