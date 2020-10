Moje spu\u017evice za su\u0161ilicu rublja pripremljene su i spremne za pranje rublja danas ... va\u0161e rublje \u0107e nevjerojatno mirisati i vi\u0161e ne\u0107ete trebati koristiti maramice za su\u0161enje rublja.\u00a0U isje\u010dku guruica za \u010di\u0161\u0107enje stavlja Minky spu\u017evu - ali bilo koja spu\u017eva jednako \u0107e dobro raditi - u plasti\u010dnu kutiju, a zatim na nju nalije dva \u010depa omek\u0161iva\u010da.\u00a0

Otkrila je super trik da odjeća bude mirišljava nakon sušilice

Obožavateljica trikova za čišćenje podijelila je svoju zanimljivu metodu osvježavanja odjeće i dodavanja mirisa kod sušenja u sušilici, a mnogi su požurili isprobati njen savjet koji štedi novac te je poprilično jednostavan

<p>Nema ništa boljeg od vađenja svježe oprane i osušene mirišljave odjeće iz ormara, tvrdi jedna samoprozvana 'fanatičarka čišćenja', koja kaže da ima super metodu kako osvježiti rublje u sušilici.</p><p>Naime, s dolaskom hladnijih dana, sušilice za rublje sve se češće koriste, a problem je što one često 'ubiju' miris omekšivača iz pranja. Za to postoji i kupovno rješenje, maramice koje se ubacuju u bubanj kod sušenja. </p><p>No, ako želite sami odabrati kako želite da vam odjeća miriši i pritom uštedjeti novac, ona predlaže da isprobate njenu metodu. Za to vam je potreban plastični spremnik s poklopcem, čista spužvica i omiljeni omekšivač.</p><p>Gospođa D na svojoj Instagram stranici @ mrs.ds.cleaning.reviews objavila je video u kojem objašnjava postupak:</p><p>Moje spužvice za sušilicu rublja pripremljene su i spremne za pranje rublja danas ... vaše rublje će nevjerojatno mirisati i više nećete trebati koristiti maramice za sušenje rublja. U isječku guruica za čišćenje stavlja Minky spužvu - ali bilo koja spužva jednako će dobro raditi - u plastičnu kutiju, a zatim na nju nalije dva čepa omekšivača. </p><p>Zatim nalijte malo mlake vode preko spužvi natopljenih omekšivačem. Na kraju, stavite poklopac na svoju plastičnu posudu i vašu mirisnu spužvu možete koristiti u bilo kojem trenutku.</p><p>Također sugerira da spužvicu lagano iscijedite prije ubacivanja u bubanj kod programa sušenja, tek toliko da tekućina ne curi iz nje. </p><p>Mnogi su pohvalili savjet+, jer više neće morati trošiti na maramice za sušenje rublja.</p><p>Netko je pitao treba li i dalje koristiti regenerator za tkaninu u perilici rublja, a gospođa D je odgovorila da ga uvijek koristi prilikom pranja, čak i ako koristi spužve u sušilici, prenosi<a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/cleaning-fan-shares-secret-fresh-22865867"> Mirror.</a></p><p>- Odjeća miriše kao vaš omiljeni miris sve dok ne završi u košari za pranje - komentirala je žena koja je isprobala metodu.</p><p>- Uštedjeli ste mi toliko novca, jer doista puno koristim sušilicu - pisalo je u jednom od komentara.</p>