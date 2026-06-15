Najbolji trikovi za pakiranje stvari za putovanje: Kako da što više stavite u što manji prostor

Bilo da ste kronični pretjerani paker ili ona osoba koja se sjeti putovnice tek kad taksi stigne pred vrata, pravilno pakiranje za odmor ponekad djeluje kao prava umjetnost.

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Kako biste ovog ljeta putovali pametnije, stranica Euronews Travel prikupila je provjerene trikove za pakiranje, zajedno sa savjetima iskusnih putnika – od dodataka koji štede prostor do iznenađujuće čestih pogrešaka koje mogu pokvariti putovanje i prije nego što počne.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pametno iskoristite prostor u cipelama

- Moj najbolji savjet za pakiranje, posebno za predanu prtljagu, jest da iskoristite prostor u cipelama. Pojedinačne čarape omotam oko kozmetike i uguram ih u cipele. Tako ne moram nositi glomaznu kozmetičku torbicu, a bočice šampona, gela za tuširanje i sličnih proizvoda dodatno su zaštićene. Nevjerojatno je koliko toga stane u jednu cipelu ili čizmu - kaže Michael Starling, glavni urednik Euronews Travela. Koristite vakuumske vreće za uštedu prostora

Ako jednostavno ne možete putovati s malo stvari, vakuumske vreće za pakiranje mogle bi biti spas.

- Jedan od najboljih načina pakiranja za odmor je smanjiti volumen prtljage. Vakuumske vreće značajno komprimiraju odjeću, omogućujući putnicima da mnogo više stvari spakiraju u manji kofer i putuju samo s ručnom prtljagom. To ne samo da štedi novac na naknadama za prtljagu, nego uklanja i dva najstresnija dijela letenja: čekanje na predaju prtljage i čekanje na preuzimanje nakon slijetanja - kaže Elena Galli, osnivačica brenda Jaspacks.

Svi volimo imati više odjevnih kombinacija, ali na duljim putovanjima i uz stroga ograničenja aviokompanija to nije uvijek lako. Rješenje je dobro promisliti što pakirate prije nego što uopće krenete.

- Pakirajte se za ponovnu upotrebu odjeće, a ne za svaki mogući scenarij. Jednostavan način je složiti malu kapsulnu garderobu koja funkcionira i danju i navečer uz minimalne promjene. Za većinu putovanja dovoljan je model 3-2-1 - kaže Izzy Nicholls, osnivačica The Gap Decaders. To znači tri gornja dijela koja se mogu slojevito kombinirati, dva donja dijela koja odgovaraju istoj obući i jedan komad za van koji pokriva hladnije trenutke. Dodajte jedan elegantniji komad za večernje izlaske, poput finije bluze ili kompaktnog kompleta koji se i dalje slaže s dnevnim cipelama. Ključ je odabrati odjeću koja se međusobno kombinira. Ako neki komad odgovara samo jednoj kombinaciji, obično je suvišan. Budite pažljivi pri odabiru materijala. Tkanine koje se brzo suše omogućuju da nešto operete navečer i ponovno nosite ujutro, čime nestaje potreba za pakiranjem duplikata. Ponesite i mali set za pranje rublja kako biste s manjom količinom odjeće mogli izdržati dulji odmor bez osjećaja da stalno nosite isto. Iskoristite maksi haljine za bolje pakiranje - kaže Nicholls.

Fakhriya M. Suleiman, novinarka Euronews Travela, često putuje s mnogo maksi haljina i koristi poseban trik.

- Polovicu haljine položim u kofer, a drugu polovicu preklopim preko već spakiranih stvari. Tako se odjeća manje gužva i po dolasku izgleda puno urednije - kaže Suleiman.

Preispitajte svoju kozmetiku

- Mislim da svi možemo reći da smo barem jednom doživjeli katastrofu s putnom kozmetikom - kaže Sarah-Jane Outten, stručnjakinja za životni stil i kupovinu. Čepovi nisu vaši prijatelji! Nikad im nemojte potpuno vjerovati. Otvorite bočicu i stavite komadić plastične folije prije nego što ponovno zavrnete čep. To pruža dodatno brtvljenje i pomaže spriječiti curenje tijekom leta. Također preporučuje krute šampone, sapune u komadu i tablete za zube umjesto tekućih proizvoda jer ne mogu procuriti i ne ulaze u ograničenja za tekućine. Ako ipak trebate tekućine, pretočite svoje postojeće proizvode u manje bočice umjesto da kupujete putna pakiranja, koja su često loša vrijednost za novac. Držite najvažnije stvari pri ruci tijekom leta - kaže Outten.

Nick Gaskin, direktor prodaje i marketinga tvrtke IT Luggage, preporučuje da uvijek nosite malu torbicu tijekom leta.

- U malu torbicu spremite osnovne stvari poput balzama za usne, slušalica i grickalica. Tako je možete izvaditi iz torbe i držati ispod sjedala, bez potrebe za otvaranjem pretinca iznad glave tijekom leta. Odjeću za nakon leta stavite na vrh kofera - kaže Gaskin.

Dianne Apen-Sadler, viša novinarka Euronews Travela, često putuje samo s ručnom prtljagom i nekoliko se puta selila u druge države.

Budući da prijava u smještaj često počinje tek u 15 sati, postoji velika šansa da ćete stići prije nego što možete ući u sobu. Zato kupaći kostim ili odjeću za presvlačenje nakon leta držite na vrhu kofera kako biste ih mogli lako dohvatiti prije nego što ostavite prtljagu na recepciji.

- Ako odjeću motate, a trebali biste, osim kod trapera, kaputa i debljih džempera, puno ćete bolje iskoristiti prostor u koferu. Počnite popunjavanjem praznina na dnu kofera koje stvara ručka, zatim stavite predmete neobičnog oblika, poput šešira. Oko njih možete složiti smotanu odjeću, a praznine popuniti donjim rubljem - kaže Apen-Sadler.

Fotografirajte svoju prtljagu

- Fotografija spakiranog kofera može pomoći kod osiguravateljskih zahtjeva ako se prtljaga izgubi, a ujedno služi kao koristan podsjetnik na ono što ste ponijeli - kaže Gaskin.

Sarah-Jane Outten preporučuje da prije pakiranja sve stvari rasporedite na krevet, dok Apen-Sadler savjetuje fotografiranje svake pojedine odjevne kombinacije kako biste si olakšali snalaženje tijekom putovanja.

Ako ne možete spakirati, odjenite

Jane Hawkes, stručnjakinja za potrošačka pitanja, voli putovati s puno stvari, ali je često ograničena veličinom prtljage.

Pokušajte odjenuti haljinu preko hlača, zavezati majicu dugih rukava oko struka ili ponijeti šal umjesto jakne - kaže Hawkes. Također preporučuje nošenje dodatnih platnenih ili plastičnih vrećica.

- One su posebno korisne na povratku za odvajanje prljave odjeće. Ako tijekom putovanja nešto kupite, i vrećica iz duty-free trgovine može poslužiti istoj svrsi. - kaže Hawkes.

Spakirajte praktične stvari kojih se ne biste odmah sjetili. Najpodcjenjenije stvari za pakiranje obično nisu odjeća, nego mali predmeti koji rješavaju stvarne probleme tijekom putovanja. - kaže Mateusz Dul, stručnjak online putničke agencije eSky Group.

- Sve više pametnih putnika nosi kompaktni produžni kabel ili USB razdjelnik, posebno u hotelima gdje ima manje utičnica nego uređaja. Tako jednim adapterom možete istovremeno puniti telefon, slušalice, pametni sat i prijenosnu bateriju Korisno je ponijeti i višekratnu bocu za vodu s filtrom koju možete napuniti nakon sigurnosne kontrole na aerodromu, kako ne biste preplaćivali flaširanu vodu. Preporučujem i sprej za lice ili kapi za oči jer zrak u avionima i klimatiziranim hotelskim sobama isušuje ljude mnogo više nego što očekuju - kaže Dul.

Foto: 123RF

Krstarenja su posebna priča

Boravak na kruzeru zahtijeva potpuno drugačije pakiranje zbog malih kabina i ograničenog prostora.

Ono na što ljudi rijetko pomisle jest viseći organizator za cipele. Zauzima gotovo nimalo mjesta u koferu, a kada ga objesite može primiti i do osam pari cipela bez zauzimanja prostora na podu - kaže Parul Jadav, voditelj kopnenih proizvoda u Brightsun Travelu.

Viseća kozmetička torbica također je odlična jer pruža dodatni prostor za pohranu bez opterećivanja malene kupaonske police.

Ne zaboravite osnovne stvari poput lijekova, punjača, knjige i kupaćeg kostima staviti u ručnu prtljagu. Mnogi zaboravljaju da, čak i kada krećete na kruzer bez leta, može proći dosta vremena prije nego što vaš kofer stigne do kabine - kaže Jadav.

*uz korištenje AI-ja