Najbolji zimski čajevi za pomoć protiv gripe i sezonskih viroza

Iako se protiv simptoma prehlade i gripe najčešće preporučuju velike količine vitamina C i češnjaka, stručnjaci ističu da je još važnije piti dovoljno tekućine, primjerice čaja. Među ovim receptima zasigurno ćete pronaći neki po svojoj mjeri.

Ivanjsko cvijeće

Prelijte žličicu suhog ivanjskog cvijeća šalicom kipuće vode, ostavite da odstoji 15 minuta, procijedite i po želji zasladite medom. Pijte dvije šalice na dan, u gutljajima. Koristan je za jačanje imuniteta kod gripe i prehlade. Ako se grglja, može pomoći kod upala grla.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zimski čaj

Potrebni su vam 1 šalica sjemena korijandra, 3 narezana koluta (tri ploške) đumbira i 3 šalice vode. Sjemenke korijandra operite, a đumbiru ogulite koru i sitno nasjeckajte. Prelijte sadržaj vodom i kuhajte dok voda ne ispari na količinu dostatnu za 2 šalice čaja. Čaj procijedite i poslužite. Pijte ga vrućeg, polako, u malim gutljajima.

Ehinaceja

Ravnu žlicu nasjeckanog korijenja stavite u lonac s 500 ml vode i pola sata kuhajte na laganoj vatri. Tako pripremljeni čaj pijte od dva do tri puta na dan. Kao alternativu možete uzimati gotove tinkture ehinaceje.

Đumbir

Kod gripe i prehlade odličan je čaj od đumbira, koji se pije dva puta na dan. Pola žličice sitno narezanog đumbira ostavi se da odstoji deset minuta u šalici vruće vode. Ovaj čaj također jača imunološki sustav.

Foto: 123rf

Šipak

Žličicu zdrobljenog šipka stavite u šalicu kipuće vode. Pokrijte i ostavite da odstoji deset minuta, a zatim procijedite. Zasladite ga medom i popijte tri šalice na dan.

Super sok

U sokovniku ili multipraktiku iscijedite 1 komad celera, 2 mrkve i jabuku. Dodajte sok od limuna, naranče i malo meda. Ovaj napitak opskrbit će vas vitaminima i mineralima te ubrzati ozdravljenje.

Majčina dušica

Žličicu majčine dušice u prahu pomiješajte s 3 žlice brašna i umijesite s toliko mlake vode da nastane čvrsto tijesto. Oblikujte kolačiće i pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 180°C od 10 do 12 minuta ili dok ne postanu zlatnožute. Kolačiće jedite još tople jedanput na dan tijekom deset dana.

Narodni čaj

Pomiješajte 30 g listova trpuca, 30 g izbojaka smreke, 20 g listova podbjela i 20 g zeleni divlje maćuhice. Za čaj dvije žličice mješavine prelijte s 250 ml vruće vode i ostavite da odstoji deset minuta. Procijedite. Zasladite medom ili dodajte sok od bazge ili višanja.

Lovorov list



Lovor ima antiseptično djelovanje i dobar je kao sredstvo za iskašljavanje. Tri usitnjena svježa lovorova lista kuhajte 10 minuta u dva i pol decilitra vode. Ostavite da odstoji (poklopljeno) 10 minuta. Procijedite, dodajte žlicu limunova soka i dvije žličice meda. Kod gripe ili bronhitisa pijte od dva do tri puta (po 2,5 dcl) čaja od lovorova lista.

Anđelika

Prelijte žličicu korijena anđelike s 3/4 šalice vode i postupno zagrijte do vrenja. Maknite s vatre, ostavite da stoji pet minuta i procijedite. Pripremljeni čaj podijelite u dvije doze i popijte tijekom dana, protiv probavnih problema, prehlade, kašlja i gripe.

Stolisnik

Stolisnik je također odlična biljka kod sezonske gripe ili raznih prehlada jer potiče znojenje te izlučivanje štetnih tvari iz organizma. Osim toga, pomaže sniziti tjelesnu temperaturu i smanjiti upalne procese u organizmu. Za pripremu čaja prelijte jednu do dvije žličice stolisnika šalicom vrele vode, ostavite da stoji pet minuta pa procijedite.

Crveni luk

Organski uzgojen luk izrežite s ljuskom. Potom zakuhajte na laganoj vatri, kuhajte dok pola količine tekućine ne ispari, procijedite i pijte toplo. Okus ovako pripremljenog čaja slatkast je i ugodan, a prema želji može se dodatno zasladiti medom. Ako vam okus čaja ne odgovara, možete ga popraviti drugim ljekovitim biljem - majčinom dušicom, kaduljom, lovorom, kamilicom...

Lipa

Foto: Dreamstime

Prelijte od dvije do tri žličice narezanih cvjetova lipe šalicom kipuće vode i pustite da odstoji od pet do deset minuta. Za kuru znojenja pije se vrlo vrući napitak koji se može zasladiti medom. Za sprečavanje prehlade i jačanje otpornosti uzimaju se do dvije žličice lipe i pije manje vruć napitak. Preporučljivo je popiti dvije-tri šalice na dan. Ovaj napitak odlično je piti prije spavanja jer uspavljuje i liječi nesanicu.

Limun

Ljekovitu moć limuna iskoristite kako biste dobili hitno potrebni vitamin C u obrambene stanice. Pijte svježe istisnuti sok 1 limuna u čaši mlake vode svaka 2 sata.

Bazga

Vrhom puna žličica cvjetova bazge prelije se s dva decilitra vrele vode, ostavi poklopljeno deset minuta da odstoji, a zatim se, što je moguće toplije, popije, odmah legne u krevet i dobro se pokrije. Uz dvije vruće šalice čaja od bazge možete na taj način provesti kuru znojenja koja će izliječiti mnoge prehlade i gripu već na početku. Pijte nezaslađeno, a kod kašlja dodajte žličicu meda. Triput na dan pije se jedna do dvije šalice vrućeg čaja.

Ljuti čaj

U lonac stavite 3 šalice vode, 1 štapić cimeta, 3 kriške svježeg đumbira, 1 žlicu klinčića, 1 žličicu kurkume i prstohvat kajenskog papra te zakuhajte. Pustite da se kuha na laganoj vatri 10 minuta. Dodajte 1-2 žlice meda, sok od pola limuna i dobro promiješajte. Procijedite čaj i popijte dok je topao.

Masala čaj

Za dvije šalice čaja potrebno vam je: 1 šaka listića ili četiri vrećice crnog čaja, 2 šalice mlijeka pomiješane s jednom šalicom vode, 3 žličice šećera, 1 štapić cimeta, 1 žličica kardamoma, 5-7 klinčića, komadić đumbira, pet zrna papra i jedan zvjezdasti anis (illi 1/2 žličice običnog anisa).

Kad mješavina vode i mlijeka proključa, dodajte čaj i začine. Na laganoj vatri kuhajte još pet minuta uz neprestano miješanje. Ako imate osjetljivi želudac, stavite manje začina i popijte samo nekoliko gutljaja. Umjesto od crnog čaja, poslijepodne masalu pripremite od rooibosa, koji ne sadrži tein, pa ne razbuđuje.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: