1. Blizanci

Ovo je zračni znak kojim vlada Merkur, a to znači da Blizanci jednostavno ne znaju kako šutjeti, to je jače od njih, oni moraju govoriti i govoriti. To im je poput disanja, a kako imaju brzi um, u stanju su skakati sa teme na temu do iznemoglosti onoga tko je to prisiljen slušati.

Pripadnici ovog znaka će o nekoj temi naširoko raspravljati čak i ako ništa ne znaju o tome. Oni su vrlo otvoreni, društveni i lako započinju razgovore.

2. Ovan

Ovnovi nemaju granice kad je pričanje u pitanju. Iako ne brbljaju toliko vremenski kao Blizanci, znaju sugovornika udaviti jer se 'ne gase', a jako su nametljivi. Oni uvijek imaju nešto za ispričati - i nema veze što ta tema nikoga ne zanima.

Kad ljudi rođeni u ovom vatrenom znaku naume nešto reći, budite sigurni da ga nitko u tome neće zaustaviti. U stanju su i podizati ton samo kako bi dokazali nešto, a rasprava ne završava sve dok druga strana ne poklekne i prestane im proturječiti.

3. Strijelac

Oni su iskreni, entuzijastični i izravni, i rado pričaju satima i satima o svojim omiljenim temama kojih ima na stotine. Pripadnici ovog znaka su izvrsni učitelji. Ponekad ih treba natjerati da se zaustave i utihnu nakratko, jer se zanesu i postanu naporni, a toga nisu svjesni.

Najbolji način da ušutkate jednog Strijelca je dati mu novu knjigu ili ponuditi temu o kojoj ništa ne zna, a rado bi naučio nešto novo - jer to mu je prilika da proširi raspon onoga o čemu će u budućnosti pričati drugima.

4. Ribe

Ribe su jedan od emocionalno najsvjesnijih znakova i bile bi najsretnije kad bi ljudi mogli čitati jedni druge i znati što im leži na srcu bez da se to izražava riječima. Ali, mnogi ljudi nisu previše empatični pa je tako razgovor uglavnom jedini način izražavanja osjećaja.

Pripadnici ovog znaka su vrlo emotivni, i ako im date priliku, ispričat će vam sve o tome. Potom će razgovor nastaviti preokretom na vaše emotivno stanje.

5. Lav

Za Lavove je sve predstava, teatralnost, gluma pod svjetlima reflektora... Oni nisu toliko skloni pričanju, koliko improvizaciji, a to katkad zahtijeva puno priče. Uživaju govoriti kad vide da ih svi oduševljeno slušaju, obožavaju raspravljati i biti u pravu, obožavaju biti u centru pažnje.

Kad krenu pričati, bolje ih je ne prekidati - onda su u stanju otegnuti razgovor još više, jer vas moraju ukoriti zbog prekidanja i objasniti zašto se to ne radi. No, iako njihova priča može potrajati, u konačnici sugovorniku daju priliku da nešto kaže.

6. Vodenjak

Vodenjaci su još jedan zračni znak koji voli dobivati pažnju okoline, ali oni posebno uživaju kad se razgovor vodi oko velikih svjetskih problema, onda itekako imaju što za reći. Takvi su i u privatnom životu - jednostavno si ne mogu pomoći, moraju imati izlaganja.

Prije nego krenu o nečemu naširoko pričati, pripadnici ovog znaka dobro prouče temu i istraže sve pojedinosti. Potom se pobrinu da svi čuju za to i shvate o čemu se tu radi.

7. Vaga

Vage znaju biti vrlo uglađeni govornici, ali znaju i kada treba saslušati druge. Pripadnike ovog znaka astrolozi nazivaju 'pregovaračima Zodijaka', jer jako vole ravnotežu u svim aspektima života, a to ih čini odličnim sugovornicima.

Oni imaju puno toga za ispričati. Zanimaju ih razne teme i skloni su zanimljivo pričati o njima, čak pomalo edukativno. Također, rado će saslušati drugu stranu i naučiti nešto novo.

8. Djevica

Merkur je vladajući planet ljudi rođenih u ovom znaku pa im je uvijek puno toga na pameti. Po prirodi znaju biti pomalo neurotični i tjeskobni zbog čega se ne osjećaju uvijek dovoljno hrabro da progovore.

Ali, ako uoče da nešto nije kako treba, budite sigurni kako neće imati problema progovoriti o tome i naširoko obrazložiti. Djevice imaju izuzetne analitičke vještine i daju konstruktivne kritike.

9. Bik

Površni razgovori, glupe šale i vulgarnost su nešto što Bikovi ne podnose i o čemu ne žele razgovarati, ali zato su o omiljenim temama u stanju pričati satima, o umjetnosti, povijesti, prirodi, tehničkim stvarima...

Iako, ako ćemo biti iskreni, Bikovi najviše uživaju u fizičkim zadovoljstvima pa će radije trošiti vrijeme na to nego na pričanje o tome.

10. Rak

Rakovi jako vole svoju privatnost pa svoje misli čuvaju kao blago i ne dijele ih sa svakim. Cijene ljude koji ih doista razumiju i sa njima su spremni razgovarati čak i o škakljivim intimnim stvarima.

No, oni u svoj mali krug 'odabranih' ne primaju ljude olako, već je najprije potrebno zavrijediti njihovo povjerenje, a to zna potrajati. Ali, jednom kad steknete tu čast, naslušat ćete se svega i svačega, posebno onoga što im se odvija u srcu i umu.

11. Jarac

Pripadnici ovog znaka su previše zauzeti poslom da bi gubili vrijeme na kojekakve besmislene razgovore. Oni nemaju problema voditi dugački poslovni sastanak ili izlagati izvješće o produktivnosti na poslu, ali ako nemaju ništa za reći - zašto bi progovorili?

Jarci su čak možda bolji kad se izražavaju pismenim oblikom nego verbalnim. Kad imaju vremena pomno odabrati riječi, dobro razmisliti o njima, u stanju su vrlo učinkovito iznijeti poantu.

12. Škorpion

Škorpioni znaju da - što više slušaju, više će i naučiti. Oni mudro šute i promatraju ljude oko sebe. Dok svi drugi odaju svoje tajne, Škorpioni ih u tišini bilježe i pamte, jer kasnije mogu, ali i ne moraju, iskoristiti te informacije.

Smatraju kako nimalo ne škodi znati što više detalja o drugim ljudima. Pripadnici ovog znaka rijetko kad nešto izgovaraju impulzivno. Uglavnom svaku riječ dobro izvažu kako bi, jednom kad ih izgovore, imale optimalan učinak, prenosi Your Tango.