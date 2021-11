Američka psihologinja dr. Carmen Harra otkriva kako možete kroz jednostavan kviz otkriti svoj 'ljubavni obrazac'.

- Razumijevanje toga koji model najbolje opisuje vaš stil zaljubljivanja pomaže u objašnjenju zašto se držite određenih obrazaca ponašanja u romantičnim odnosima. Kao psihologinja, koja je tijekom 28 godina rada čula desetke tisuća slučajeva, primijetila sam da su se stalno pojavljuju isti tipovi ljudi koji nisu međusobno povezani, ali pokazuju gotovo identične karakteristike - dodala je.

- Polako sam počela shvaćati da detalji nečije osobnosti potječu od arhetipova i da ponašanjem upravlja upravo ta 'viša sila'. Napominjem, ljudi dolaze s nizom karakteristika, ali vjerujem kako je arhetip osobe kodiran u njezinim genima, čak i ako nije fizički vidljiv. Prepoznavanje tih arhetipova omogućit će vam uvid u motivaciju koja stoji iza određenog ponašanja i nagnat vas na donošenje boljih odluka koje u konačnici vode do sretnijih i zdravijih odnosa - naglasila je.

Odgovorite na niže navedena pitanja iskreno i otkrit ćete vlastitu ljubavnu osobnost, ali i partnerovu te tako bolje razumjeti kako one utječu na vaš odnos.

1. Nakon svađe s partnerom, što ćete najvjerojatnije napraviti?

A. Odmaknuti se, izaći van i neko vrijeme ignorirati partnerove pozive.

B. Primite se nekog posla ili započnete projekt kako be se odmaknuli od svađe.

C. Očekujte ispriku od partnera i priuštite sebi nešto kako biste se osjećali bolje zbog onoga što se dogodilo.

D. Preispitujete cijelu vezu i prekidate smatrate li da se ne isplati.

E. Ispričate se i ulažete trud u pokušaje ispravljanja situacije.

F. Zaglavite u vlastitom umu, vrteći scene u glavi iznova i iznova.

G. Utihnete i provodite više vremena sami, razmišljajući.

H. Razgovarate o tome i pokušavate odmah riješiti problem.

2. Koju karakternu crtu najviše tražite kod partnera?

A. Da je sposoban stajati na vlastitim nogama.

B. Da vas podržava u poslu i razumije vašu karijeru.

C. Da vam daje komplimente i čini da se osjećate dobro u vlastitoj koži.

D. Da razmišlja izvan okvira i ima nekonvencionalne ideje o svijetu.

E. Da to bude netko s kime možete stvoriti odan, doživotni odnos.

F. Netko tko će vam pomoći zaliječiti stare rane i ostaviti prošlost iza sebe.

G. Da vam ulijeva povjerenje i potencira da se otvorite prema njemu/njoj.

H. Nekoga tko vas vidi kao sebi ravnopravnog partnera u vezi.

3. O čemu najčešće razmišljate tijekom dana?

A. Kako napredovati u svojim osobnim ciljevima.

B. Strategije za nastavak karijere i druge misli vezane za posao.

C. Što trebate napraviti kako biste održali svoj imidž ili izgled.

D. Razmišljate o sadašnjem trenutku i onome što trenutno radite.

E. Kako poboljšati vezu i učiniti da se partner osjeća zadovoljnijim.

F. Stvari zbog kojih žalite ili se osjećate krivim.

G. Radi se o mislima koje želite zadržati za sebe umjesto da ih dijelite s drugima.

H. Kako postati najbolja verzija sebe.

4. Tko ili što utječe na vas u donošenju odluka?

A. Vi sami: Vi ste neovisan mislilac i slijedite svoju logiku.

B. Vaš posao: Vaša karijera je ispred ljubavnog života.

C. Vanjski svijet: U toku ste s trendovima i top temama.

D. Trenutak: Skloni ste donositi odluke na temelju onoga što osjećate tu i sada.

E. Vaš partner: Vi njega ili nju smatrate svojom drugom polovicom.

F. Vaše emocije: Često djelujete na temelju emocija poput straha, gorčine ili ljutnje.

G. Vaša intuicija: Vjerujete da u svojoj nutrini znate što trebate napraviti.

H. Vi i vaš partner: Uzimate u obzir i svoje i partnerovo mišljenje.

5. Što vam je od sljedećeg najvažnije?

A. Postati etablirana osoba s jakim osjećajem identiteta.

B. Postizanje visoke razine uspjeha i priznanja za sav naporan rad.

C. Biti od strane drugih viđen kao moćan i poželjan čovjek.

D. Probati nove stvari i živjeti život punim plućima.

E. Stvaranje neraskidive veze s drugom osobom.

F. Biti u pozitivnijim situacijama nego što ste bili prije.

G. Uzdizanje vlastitog intelekta i rad na sebi iznutra prema van.

H. Postati kompletna osoba koja se može prilagoditi svim situacijama.

6. Što vas od navedenog najviše plaši?

A. Prepuštanje dijela sebe drugoj osobi.

B. Neuspjeh u poslu ili otkaz.

C. Biti ponižen, smatran inferiornim ili nedostojnim od strane drugih ljudi.

D. Vezati se za nešto što zapravo ne želite ili ne možete pratiti.

E. Gledati kako se vaša veza raspada ili niste u stanju ispuniti partnera.

F. Biti ponovno povrijeđen ili proživljavanje nove traume.

G. Prerano otvaranje ili otvaranje duše pogrešnoj osobi.

H. Vjerujete da se ničega ne bojite.

7. Što najviše volite primati od partnera?

A. Osobni prostor, 'bez pitanja' i sloboda izražavanja vlastite individualnosti.

B. Podršku u radu, nastojanjima i projektima.

C. Komplimente, divljenje i ohrabrivanje.

D. Spontanost, razigranost, bez ikakvih obaveza.

E. Nepopustljivu odanost i potpunu predanost.

F. Strpljenje, suosjećanje i simpatiju.

G. Dubokoumne razgovore i mentalne stimulacije.

H. Fleksibilnost, uzajamni trud i razumijevanje.

8. Što vas najviše motivira iz dana u dan?

A. Biti slobodan ostvariti svoje snove i ambicije.

B. Postizanje višeg statusa u karijeri.

C. Stjecanje materijalne dobrobiti poput kuće, automobila, imetka i drugih luksuza.

D. Biti 'drugačiji' od drugih i izgraditi jedinstveni put kroz život.

E. Davanje ljubavi i primanje ljubavi od srodne duše.

F. Idete iz dana u dan i nadate se da će ovaj biti bolji od jučerašnjeg.

G. Njegovanje uma tako da bude svjetlije i zdravije utočište.

H. Lako se prilagođavate promjenama i maksimalno iskorištavate što se nudi.

9. Budite iskreni, što vam je dosad bila najveća prepreka u odnosima?

A. Pronaći i ostati s partnerom koji će vam dopustiti da budete ono što jeste bez pokušaja da vas promijeni.

B. Partner se nije slagao s vašim radnim rasporedom, nedostatkom vremena ili užurbanom rutinom.

C. Veza je bila više usredotočena samo na vas, nego na oboje.

D. Niste se uspjeli dovoljno prizemljiti da budete u dugoročnoj, predanoj vezi

E. Previše ste se davali drugoj osobi i žrtvovali do te mjere da vam je to na kraju naštetilo.

F. Pustili ste da vas emocije nadvladaju i često ste prenapuhavali stvari i probleme.

G. Ne volite previše otkrivati o sebi pa se niste mogli potpuno otvoriti partneru.

H. Pokušavali ste pronaći rješenja za sve probleme koje ste imali s partnerom, ali ponekad stvari jednostavno nisu išle.

10. Od čega se sastoji vaš idealan dan?

A. Odlazak u teretanu pa van s prijateljima.

B. Održavanje izvrsne prezentacije na poslu i delegiranje produktivnih sastanaka.

C. Pojaviti se na zabavi u najboljoj odjeći i biti u centru pažnje.

D. Odlazak u avanture poput skijanja, surfanja ili drugih sportova na otvorenom.

E. Odlazak na romantičnu večeru i kino sa boljom polovicom.

F. Svaki dan u kojem ste u miru sami sa sobom i svojim emocijama.

G. Preurediti dom pa se sklupčati pod dekicu uz dobru knjigu.

H. Svaki dan koristite maksimalno.

Koji ste arhetip u ljubavnim odnosima otkrit ćete po tome kojih odgovora imate najviše - A, B, C, D, E, F, G ili H.

Najviše odgovora A - neovisan

- Borba neovisnog arhetipa s predanošću drugoj osobi uzrokovana je individualističkom i samostalnom prirodom. Od svih arhetipova, neovisni su najmanje skloni ulasku u ljubavnu vezu jer strahuju kako će partner ugroziti njegovu cijenjenu slobodu - objasnila je psihologinja.

- Neovisnog čovjeka definira njegova potreba da bude sam, a to do izražaja dolazi, ne samo u ljubavnim odnosima, već i u mnogim drugim područjima života. Takva osoba ne gleda što drugi rade, već sama gradi svoj vlastiti put - dodala je.

Neovisnom arhetipu je potreban partner koji mu može osigurati vlastiti prostor i vrijeme da radi stvari u kojima uživa. Takav tip čovjeka ne želi slušati drugu stranu kako ga moli ili nagovara da više vremena provode zajedno.

Ovakvi tipovi priželjkuju partnera koji je zaposlen svojim stvarima i brine sam o vlastitim potrebama, a o predanosti nekome uče dječjim koracima. To su ljudi koji su navikli raditi stvari na određeni način pa se ne isplati direktno im to predbacivati, jer to samo pogoršava situaciju. Bolje je dopustiti da stvari dolaze od njih. Također, komunikacija im je jako važna jer oni govore što misle i misle ono što kažu.

Najviše odgovora B - radoholičar

Radoholičarima se život vrti oko posla. Zapravo, oni će prije odabrati karijeru nego partnera, iako su najsretniji kad dobiju ono najbolje iz oba svijeta - uspješan posao i savršenog partnera. Ali, nisu spremni na kompromis pa to i nije lak zadatak.

Oni nikako ne mogu živjeti s nekime tko ih guši i sputava, s nekime tko je posesivan. Idealan partner bi ih trebao podržavati u karijeri, odgovornostima i razumjeti. Radoholičari će radije prekinuti vezu i biti sami nego živjeti uz osobu koja ne doprinosi njihovom rastu i to na isti način kako bi otpustili zaposlenika koji ne ispunjava njihova očekivanja.

Idealan partner bi trebao svim srcem prihvatiti njihovu karijeru. I sad, iako se čini kako mu se sve vrti oko posla, dugih radnih sati i zgusnutog rasporeda, radoholičari se jako vežu za kompatibilnog partnera koji tad postaje nezamjenjiv dio njihovog života.

Oni cijene partnera koji im pomaže oko kreiranja rasporeda, priprema im obrok za posao, dogovara i potvrđuje sastanke... No, iako su radoholičari više racionalni nego romantični, i dalje im je potrebno osloboditi emocije kad postanu previše zatvoreni zbog karijere. Tu pomaže poticanje razgovora s njima, opuštanje, sudjelovanje u aktivnostima koje oslobađaju od stresa itd.

Najviše odgovora C - narcis

Narcisi pokazuju premalo poniznosti i previše oholosti. Njihov vrlo izražen ego i sebične sklonosti onemogućuju ih da se u potpunosti povežu s drugima. To ih pak može lako učiniti emocionalno površnim ljudima i uzrokovati ozbiljne zavrzlame u ljubavnoj vezi.

Oni znaju imati problema s posvećivanjem dovoljno pažnje partneru ili pružanjem onoga što je drugoj strani potrebno, jer su uglavnom fokusirani na sebe. Ali, ako osvijeste vlastite nedostatke i ublaže ove navike, stvorit će prostor za kvalitetnije posvećivanje vezi.

Za dobar odnos je ključno dopustiti narcisu da misli kako je u pravu, ali samo do određene točke. Jednom kada njegovo samozadovoljstvo počne smetati partneru ili ga sputavati, vrijeme je da ozbiljno porazgovaraju o tom problemu.

Ovakvi tipovi znaju zauzeti obrambeni stav, jer sukob u njima stvara snažan osjećaj nelagode, a skloniji su ugađati sebi i vole kad im je stalno ugodno. Njima treba čvrst partner koji neće pokleknuti.

Najviše odgovora D - slobodni duh

Ovaj arhetip je neodlučan u svemu što radi: od veza preko posla do hobija. Slobodni duh ima problema s predanošću u više aspekata života, ne samo u ljubavi. Tu se radi o ljudima koji bježe čim stvari postanu previše ozbiljne. To zna njihove partnere ostaviti zbunjene, možda s nekim nedefiniranim osjećajem krivnje, iako ne znaju što su skrivili.

Ali, često nije problem u partneru, već u tome što slobodni duhovi ne znaju što žele u životu. Često imaju neku slabu ideju, ali kad krenu dublje razmišljati o tome, pokleknu i ne mogu to napraviti. Idealan partner bi im trebao nekako moći pomoći da pronađu svoje pravo ja.

Oni sami bi pak morali naučiti kako dopustiti svojim emocijama da dolaze i odlaze bez da uvijek pokušavaju utjecati na njih. Partner im u tome može pomoći na način da im postavlja male ciljeve i ohrabruje ga u tome da krene pravim putem i ostane na njemu. Svako malo ih treba podsjetiti kolika je nagrada kad se posvete nečemu i to dovedu do kraja. Što više nauče kako se držati započetog projekta ili uvjerenja, veća je vjerojatnost da će se držati i ljubavne veze.

Najviše odgovora E - beznadni romantičar

Beznadni romantičari su idealisti epskih razmjera. Oni svim srcem vjeruju u ljubav, ali su pomalo besciljni i netaktični. Više su sanjari nego činitelji koji žude za predanošću, ali ne znaju kako pristupiti vezi na racionalan i jasan način.

Lako se zaljubljuju i skloni su naslijepo ulaziti u veze, često s partnerima koji im uopće ne odgovaraju. Moguće je da su zapravo više zaljubljeni u ideju ljubavi nego u osobu koja stoji pred njima. Također, budući da idealiziraju ljubav, nisu realni u tome što sve odnosi sa sobom donose.

Namjere beznadnih romantičara su istinski dobre - samo žele davati i primati ljubav. Oni su spremni na obvezu čak prije nego što upoznaju partnera. Kod ovog arhetipa je vjerojatnost za preljub jako mala, jer se u jednom periodu zaljubljuju samo u jednu osobu, ne više njih odjednom. Beznadni romantičari su potpuno otvoreni prema partneru, predaju srce na dlanu, čime se izlažu riziku da budu jako povrijeđeni.

Žele li održati vezu trajnom, morali bi malo više stajati nogama na zemlji, a ne stalno biti s glavom u oblacima. Očekivanja bi im trebala biti razumnija i praktičnija. Kad jednom shvate da je dobro utemeljena, sporo razvijajuća veza ključna za sreću, tek tada mogu imati doživotnu ljubav o kojoj sanjaju.

Najviše odgovora F - ranjeni ratnik

Ranjeni ratnik je osoba koja je povrijeđena najvjerojatnije u vrlo mladim danima života, nepovezane vanjštine i nutrine - osmijeh koji nosi na licu ne odgovara nemiru koji osjeća u sebi. To su pojedinci koji namjerno potiskuju svoje demone, skrivaju ili zamaskiraju traumu koju su doživjeli, no često to rade bezuspješno. To što im leži na duši kad tad ispliva na površinu i remeti im odnose.

Ranjeni ratnici bi trebali nježno istražiti i izliječiti svoju bol, jer tek nakon toga mogu biti spremni predati se nekome i biti istinski sretni u ljubavi. To znači da se moraju pomiriti sa prošlošću i krenuti dalje sa životom neopterećeni.

Ovakvim tipovima ljudi najidealniji su suosjećajni partneri, jer ih u protivnom mogu izludjeti svojom nesigurnošću.

Najviše odgovora G - introvert

Introverti često sami sa sobom vode borbe, jer znaju osjećati strah od intimnosti i oklijevati kad dođe do situacije u kojoj treba pokazati emocije. Također, skloni su slaboj komunikaciji pa njihovi partneri to znaju pogrešno protumačiti kao tajnovitost.

Kod njih postoji nesklad između onoga što je se vidi izvana i onoga što čuvaju u sebi, a to je tipično za introverte. Da bi bili u predanoj vezi, moraju se osjećati dovoljno ugodno i tek tad se otvaraju partneru kao cvijet, u svoj svojoj ljepoti.

Introverti se mogu duboko vezati za partnera ako uspiju probiti svoje emocionalne i mentalne granice. To se događa kad se u vezi osjećaju vrlo ugodno i sigurno. Ukoliko ih partner razočara, tad se još više zatvaraju u bebe i povlače.

Inače, introverti su vrlo maštoviti arhetipovi koji uživaju u testiranju svoje kreativnosti i hranjenju uma. Oni su u stanju apsorbirati najsitnije detalje iz okoline pa na drugim ljudima primjećuju stvari koje mnogima lako promaknu.

Najviše odgovora H - kompletna osoba

To su ljudi koji žele pravu vezu, psihički i emocionalno su spremni za to. Oni su u stanju ponuditi partneru predanost bez prevladavanja raznih emocionalnih i mentalnih prepreka kao kod drugih arhetipova. Oni su u stanju davati i primati ljubav bez prepreka.

Kompletne osobe će se jako truditi pronaći rješenja za probleme u vezi, ali pritom će paziti na svoju dobrobit koju neće ugroziti zbog partnera. Oni su svestrani, sposobni su se prilagoditi promjenama i izazovima kako nailaze na njih. Upravo je prilagodba njihova najveća snaga.

To su vrlo postojani pojedinci skloni uravnoteženom načinu života. Više od svega cijene staloženost i red. Njihov um je opušten i zadovoljan kada ima neku misiju i osjećaj svrhe u životu, prenosi Daily Mail.