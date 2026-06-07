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BOLESTI SU I DALJE TU

Najčešće bolesti ljeti i savjeti kako efikasno očuvati zdravlje

Ljeti su zbog visokih temperatura češće određene bolesti jer se uzročnici lakše šire. Mogu se javiti problemi poput upale očiju, kožnih bolesti i astme. Te tegobe ne treba zanemariti, ali ne bi trebale pokvariti uživanje u ljetu
Najčešće bolesti ljeti i savjeti kako efikasno očuvati zdravlje
U nastavku pogledajte najčešće bolesti ljeti i kako se zaštititi od njih. | Foto: DREAMSTIME
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U nastavku pogledajte najčešće bolesti ljeti i kako se zaštititi od njih. | Foto: DREAMSTIME
Komentari 1

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